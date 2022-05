Tidal verlaagt prijs HiFi-abonnement en introduceert HiFi Plus-abonnement

Muziekstreamingdienst Tidal wijzigt zijn abonnementen. Het HiFi-abonnement met een bitrate tot 1411Kbit/s kost voortaan 10 euro per maand. 'Innovatieve audioformaten' tot 9216Kbit/s zijn voorbehouden aan het HiFi Plus-abonnement, dat 20 euro per maand kost.

Voorheen bestond het aanbod van Tidal uit een Premium-abonnement van 10 euro per maand met muziek met een bitrate to 320Kbit/s en een HiFi-abonnement van 20 euro per maand met hogere bitrates en speciale formaten zoals Master Quality Audio. Bij het vernieuwde goedkopere HiFi-abonnement is dat MQA-formaat niet meer beschikbaar. Ook Dolby Atmos en Sony 360 Reality Audio zijn voortaan alleen via het HiFi Plus-abonnement beschikbaar.

Gebruikers van het oude Premium-abonnement worden overgezet naar het HiFi-abonnement, dat hetzelfde kost. In de Verenigde Staten komt er ook een gratis versie van Tidal, schrijft The Verge, maar in andere landen is die niet beschikbaar. Bij de gratis versie krijgen gebruikers geen 'HiFi'-geluidskwaliteit, maar maximaal een bitrate van 160Kbit/s.

Nieuwe Tidal-abonnementen

Tidal zegt ook artiesten anders te gaan belonen. Dat gebeurt aan de hand van het luistergedrag van Tidal HiFi Plus-abonnees. Een percentage van de inkomsten uit die abonnementen gaat naar de artiesten die abonnees het meest beluisteren. Abonnees zien zelf in hun account welke artiest dat is. De artiesten krijgen deze inkomsten naast de royalty's die ze krijgen voor het streamen van hun muziek.

Volgend jaar gaat Tidal die royalty's ook veranderen. De dienst noemt dat fan-centered royalties en zegt artiesten te gaan betalen op basis van daadwerkelijke streamingactiviteit van individuele HiFi Plus-abonnees. Volgens Tidal is dat anders dan de 'door de industrie geaccepteerde methode om streams te aggregeren'. Tidal claimt dat gebruikers zo een grotere rol kunnen spelen in het succes van hun favoriete artiesten.

Tidal komt met de wijzigingen nadat ook andere streamingdiensten aanpassingen hebben gemaakt aan hun abonnementen. Apple Music kreeg dit jaar ondersteuning voor lossless audio zonder meerprijs. Vervolgens schrapte Amazon Music de meerprijs voor lossless audio. Spotify zei in februari dat er dit jaar een HiFi-abonnement komt voor lossless muziek, maar dat is nog niet beschikbaar.