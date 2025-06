Tidal stopt in oktober met integratie in Plex

Tidal stopt op 28 oktober met de ondersteuning van de integratie van de muziekdienst in Plex. Playlists en andere gebruikersgegevens blijven aan het Tidal-account gekoppeld en kunnen daarna alleen via een los abonnement op de muziekdienst gebruikt worden.

Plex laat op zijn forum weten dat Tidal stopt met de integratie van de muziekdienst op het mediaserverplatform; getroffen gebruikers worden ook via een e-mail ingelicht. Het is niet duidelijk waarom Tidal stopt met ondersteuning van de functie. Tidal-content die op een mediaserver van Plex is geplaatst, blijft daar zichtbaar maar werkt na de vermelde datum niet meer.

Vanaf het moment van schrijven kunnen klanten van Plex al geen nieuw Tidal-abonnement meer via de mediaserverdienst afsluiten. Uiterlijk op 28 september wordt voor de laatste keer abonnementsgeld voor de dienst via Plex afgeschreven. Gebruikers die alleen een Tidal-abonnement via Plex hadden, moeten een Plex Pass gaan afnemen om functies van het laatstgenoemde bedrijf te kunnen blijven gebruiken. Tidal en Plex brachten in 2018 het partnerabonnement uit.