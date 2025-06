Plex introduceert H.265-transcodering met behoud van hdr

Plex heeft enkele nieuwe functies aangekondigd. De voornaamste is H.265-transcodering met behoud van hdr. Deze functie is momenteel beschikbaar als preview voor forumleden en vereist een Plex Pass.

De H.265-transcodering werkt alleen met hardware-encoding en is compatibel met macOS, Linux en Windows, mits gebruikgemaakt wordt van Apple-, Intel- of Nvidia-hardware die 10-bit HEVC-encoding ondersteunt. De functie kan worden toegepast bij streamen, transcoderen en het optimaliseren van media.

Daarnaast introduceert Plex een automatische ondertitelsynchronisatiefunctie. Deze tool moet een einde maken aan het probleem van niet-gesynchroniseerde externe ondertitels. Ten slotte komt Plex met Plex Photos. Dat is een dedicated fotoapp voor het opslaan van persoonlijke foto's op Plex Media Server. Plex Photos is in bèta beschikbaar voor gebruikers op iOS en Android.