Plex begint met verhuur van films, maar alleen in de VS

Plex is begonnen met het aanbieden van huurfilms. De functie is vooralsnog beperkt tot de VS, zo laat het bedrijf weten.

Films kosten 3,99 dollar of meer en gebruikers kunnen vanaf dat ze op start drukken 48 uur lang beschikken over een film, zegt Plex. Vanaf de betaling van de huurprijs hebben klanten 30 dagen om de film te starten. Films van diverse grote studio's staan op de dienst. Omdat het gaat om een dienst met rechten, is het onbekend of en wanneer de functie in andere landen, waaronder Nederland en België, beschikbaar zal zijn.

Vier jaar geleden kondigde het bedrijf aan dat gebruikers ook zouden kunnen betalen voor films of tv-series, door deze te huren of te kopen.Een jaar geleden zei Plex volgens TechCrunch hier nog steeds aan te werken, maar toen gaf het bedrijf aan tegen technische problemen aan te lopen. Zo had de dienst moeite met de drm van de content en bugs bij andere diensten die opgelost moesten worden, waardoor er niet aan de huur- en koopwinkel kon worden gewerkt. Vorig jaar zei Plex te verwachten dat de koop- en huurwinkel er in het tweede kwartaal van dat jaar zou zijn.