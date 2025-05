Plex-app krijgt redesign met losse tab voor persoonlijke media van gebruikers

De Plex-app voor Android en iOS heeft een redesign gekregen. Volgens de ontwikkelaar is de navigatie op de schop gegaan, waardoor het gemakkelijker moet worden om content te vinden. Daarnaast is de persoonlijke mediaverzameling van gebruikers nu ondergebracht in een eigen tab.

De vernieuwde Plex-app lijkt nu meer op een traditionele streamingdienst als Netflix, met grote banners waarin content wordt aanbevolen. Verder zijn de verschillende tabbladen nu toegankelijk via knoppen onderaan het scherm, in plaats van via een uitklapbaar 'hamburgermenu' aan de linkerkant. Op de pagina's van films en series worden de titels nu weergegeven als poster, wat volgens Plex een veelgevraagde functie was.

Er is nu ook een afzonderlijk tabblad bijgekomen voor media die gebruikers zelf hebben geüpload. Hiermee moet het makkelijker worden om onderscheid te maken tussen de content uit de persoonlijke mediaservers en het gratis streamingaanbod van Plex, stelt de ontwikkelaar. Ook de kijklijst en het gebruikersprofiel hebben een prominentere plek gekregen, bovenin het scherm.

Plex laat weten dat verschillende functies nog niet tijdens de preview beschikbaar zijn, zoals de mogelijkheid om content vooruit te spoelen, afspeellijsten te maken en om te casten. Later moeten die alsnog beschikbaar komen. Gebruikers kunnen vooralsnog zelf beslissen of ze de oude of nieuwe versie van de app gebruiken. De vernieuwde versie moet 'begin 2025' als stabiele release beschikbaar komen.

Ook de tv-apps van Plex kunnen 'binnenkort' eenzelfde redesign verwachten. Verder zegt de ontwikkelaar dat de nieuwe versies van zijn verschillende apps nu allemaal gebruikmaken van dezelfde codebase, waardoor de meeste nieuwe functies en verbeteringen in de toekomst op hetzelfde moment voor alle platforms worden uitgebracht.