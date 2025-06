Plex houdt vast aan opt-out voor functie die kijklijst aan vrienden laat zien

Streamingsoftware Plex houdt vast aan een opt-out voor Watch Together. Dat is een functie die de kijkgeschiedenis en kijklijst automatisch deelt met vrienden via een wekelijkse mail. Veel gebruikers vinden dat de functie weg moet of opt-in moet worden.

Plex privacy-instellingen, november 2023

Plex laat weten aan 404Media dat het de functie laat bestaan zoals die is, ondanks de vele klachten van gebruikers. De functie bestaat sinds begin deze maand, maar veel gebruikers kwamen er pas achter toen Plex vorige week een mail stuurde met daarin gegevens over wat zij en hun vrienden hebben bekeken.

Veel gebruikers klagen over het feit dat de functie opt-out is onder meer op de site van Plex en op Reddit. Zij stellen er vraagtekens bij of het verzamelen en gebruiken van data op deze manier legaal is onder bestaande privacywetgeving. Plex laat weten dat gebruikers akkoord zijn gegaan. De functie is uit te zetten door het delen van privacygevoelige data in het account uit te schakelen onder Privacy Instellingen.