Plex gaat servers gehost via provider Hetzner vanaf 12 oktober blokkeren

Mediaserverplatform Plex maakt bekend dat servers die via de cloudprovider Hetzner gehost worden, vanaf 12 oktober geblokkeerd worden. Volgens het bedrijf wordt via deze dienst een groot aantal servers gehost die in strijd is met de gebruikersvoorwaarden.

Plex zegt in een e-mail naar klanten dat servers geassocieerd met een bepaalde hostingprovider vanaf de betreffende datum geblokkeerd worden, maar noemt Hetzner niet bij naam. Volgens uiteenlopende gebruikers op Reddit hebben daarentegen alleen klanten met servers gehost bij Hetzner de mail ontvangen. Het bedrijf raadt klanten aan om mediaservers ergens anders te gaan hosten, bijvoorbeeld bij een andere provider of op een thuisserver.

Volgens Plex schenden gebruikers die gebruikmaken van de hostingprovider massaal de gebruikersvoorwaarden van het mediaserverplatform, maar het bedrijf zegt niet welke voorwaarden dat precies zijn. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om auteursrechteninbreuk; gebruikers kunnen relatief gemakkelijk toegang tot mediaservers aan anderen verlenen of verkopen als de content via een provider als Hetzner gehost wordt. Verschillende gebruikers beweren onder meer op het Plex-forum dat zij alleen legitieme media hosten op Hetzner-servers en dat een algemene verbanning van de betreffende cloudprovider onzinnig is. Veel gebruikers verwachten dat Plex de komende tijd meer hostingproviders gaat blokkeren om het illegaal delen van content te voorkomen.