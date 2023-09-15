Plex gaat servers gehost via provider Hetzner vanaf 12 oktober blokkeren

Mediaserverplatform Plex maakt bekend dat servers die via de cloudprovider Hetzner gehost worden, vanaf 12 oktober geblokkeerd worden. Volgens het bedrijf wordt via deze dienst een groot aantal servers gehost die in strijd is met de gebruikersvoorwaarden.

Plex mail hostingPlex zegt in een e-mail naar klanten dat servers geassocieerd met een bepaalde hostingprovider vanaf de betreffende datum geblokkeerd worden, maar noemt Hetzner niet bij naam. Volgens uiteenlopende gebruikers op Reddit hebben daarentegen alleen klanten met servers gehost bij Hetzner de mail ontvangen. Het bedrijf raadt klanten aan om mediaservers ergens anders te gaan hosten, bijvoorbeeld bij een andere provider of op een thuisserver.

Volgens Plex schenden gebruikers die gebruikmaken van de hostingprovider massaal de gebruikersvoorwaarden van het mediaserverplatform, maar het bedrijf zegt niet welke voorwaarden dat precies zijn. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om auteursrechteninbreuk; gebruikers kunnen relatief gemakkelijk toegang tot mediaservers aan anderen verlenen of verkopen als de content via een provider als Hetzner gehost wordt. Verschillende gebruikers beweren onder meer op het Plex-forum dat zij alleen legitieme media hosten op Hetzner-servers en dat een algemene verbanning van de betreffende cloudprovider onzinnig is. Veel gebruikers verwachten dat Plex de komende tijd meer hostingproviders gaat blokkeren om het illegaal delen van content te voorkomen.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 16:37
136 • submitter: Jelv

15-09-2023 • 16:37

136

Submitter: Jelv

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Reacties (136)

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Polderviking 15 september 2023 16:43
Het bedrijf raadt klanten aan om mediaservers ergens anders te gaan hosten, bijvoorbeeld bij een andere provider of op een thuisserver.
Wat maakt Hetzner aantrekkelijk voor pirated content dan?
VPS met een een beetje opslag dat kost toch al snel een godsvermogen en kan je toch sowieso beter vanuit huis doen op wat goedkope schijven?

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 17:09]

Kek @Polderviking15 september 2023 16:45
Goedkope dedicated servers met veel opslag is wat hetzner ook veel doet..
TheVivaldi @Kek15 september 2023 16:47
Daarentegen vraagt Hetzner wel om een kopie van je id-bewĳs, dus zó aantrekkelĳk voor piraten lĳkt het me toch niet, want als een anti-piraterĳ-instantie er lucht van krĳgt en je een boete wilt opleggen, dan ben je al snel de sjaak. (Bron: ik zit zelfs sinds kort bĳ Hetzner met Nextcloud.)

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 17:09]

Bender @TheVivaldi15 september 2023 16:51
Maar hoe goed kunnen ze de ID bewijzen op echtheid controleren?
naaitsab @Bender15 september 2023 17:10
Vermoedelijk puur een kwestie van Hetzner om zichzelf in te dekken bij problemen. Een digitaal toegestuurde kopie kan je sowieso al makkelijk mee sjoemelen.Zeker met de AI-foto technieken anno 2023. Er zijn wat pakketten die commercieel wettelijk gebruikt mogen worden maar die doen vooral een check met de foto op het ID bewijs en een huidige foto van je webcam/telefoon. Ook niet heel erg waterdicht lijkt me gezien een standaard fotocamera nooit de resolutie heeft om watermerken echt goed te checken. Dus een check of het ID bewijs überhaupt echt is lijkt me niet zuiver.

Er zou in Nederland wel gebruik gemaakt kunnen worden van het 'SBV-Z' systeem bijvoorbeeld, om de BSN te linken aan de naam op het ID-bewijs. Alleen heb je daar een UZI-pas of ZOVAR certificaat (zorg gerelateerd) voor nodig. Ik mag ergens hopen dat een buitenlands, commercieel bedrijf die niet kan bemachtigen of überhaupt toegang krijgt tot de BSN database.
GekkePrutser @naaitsab15 september 2023 17:28
Sowieso adviseert de overheid je BSN zwart te maken als je een kopie van ID stuurt, omdat dat gebruikt kan worden voor identiteitsfraude. Dus dat krijgen ze van mij sowieso niet.

https://www.rijksoverheid...komen-met-kopie-id-bewijs
nicenemo @naaitsab16 september 2023 08:59
Chip uitlezen met ReadID zoals veel banken doen. Succes met het faken van de chip.
dreamsharing @nicenemo16 september 2023 09:57
Een maatje van me heeft altijd gezegd en bewezen iets met een chip is altijd te hacken en heeft dit ook meermaals bewezen voor verschillende bedrijven.
Hij heeft hierdoor wel een mega goede job gekregen bij onze overheid..dus wie zegt dat hacken niet loont.
nicenemo @dreamsharing16 september 2023 13:14
Ik wens hem veel success. Hier heb je op dit moment een tunneling Mmcroscoop voor nodig.
Het is zeker niet onmogelijk maar wel erg prijzig.
Ik ken mensen die hier naar gekeken hebben. Zij werken nu aan de software voor het uitlezen van paspoort chips. Ik heb ook een aantal jaar meegwerkt aan het schrijven an delen van de software voor het uitlezen van paspoorten e.d. Samen met een andere tweaker hier in de comments. ;)
Op dit moment heb ik ook een goede baan bij de Overheid.
TheVivaldi @Bender15 september 2023 17:07
Blĳkbaar goed, want het duurde een paar dagen voordat ze me toegang gaven. In tegenstelling tot bĳ bĳvoorbeeld ING, die even een scan maakt via de app en je binnen 5 minuten goedkeurt.
Bender @TheVivaldi15 september 2023 17:11
Dat zou mij bijna vertellen dat het niet goed is, want dan lijkt het er op dat een medewerker dat handmatig controleert.
Terwijl de meeste automatische systemen die instant werken dat volgens mij vele malen beter doen.
Terrestrial @Bender15 september 2023 21:33
Maar hoe willen ze dat controleren dan? Zij hebben geen toegang tot de basis administratie van de gemeentes in Nederland dus jou identiteit kunnen ze helemaal niet valideren of ze moeten illegale gegevens van darknet gekocht hebben ergens of jij staat ergens op een zwarte lijst die hosters zelf bijhouden wat ook bedenkelijk is.

Tegenwoordig verzinnen bedrijven allerlei onzinnige eisen om zichzelf maar in te dekken terwijl het niet eens legitiem is. Min advies is dan ook.. nooit je echte naw opgeven, laat ze maar verrekken.!
nicenemo @Terrestrial16 september 2023 09:01
via de chip. Deze is met Nederlandse certificaten ondertekend.
Kenhas @nicenemo16 september 2023 11:16
Als je scan of foto van je id doorstuurt,hoe gaan ze de chip uitlezen?
nout77 @Kenhas16 september 2023 11:42
ING doet dat via NFC, telefoon op de kaart en uitlezen. Maar bij Hetzner doen ze dat duidelijk niet.
Mogelijk vragen ze je een duidelijke selfie te maken waarbij je je id/paspoort naast je gezicht houdt met een briefje er bij met een unieke tekst en de datum van vandaag. Dit was althans destijds de procedure bij een online handelsplatform.
nicenemo @Kenhas16 september 2023 13:10
Met scan of foto niet. Wat vaak gebeurd is dat je met een app de chip uitleest . Er wordt hierbij eerst er een vraag/antwoord spelletje met een controle server en de chip op jouw passpoort gedaan om te voorkomen dat je kopietje van de chip data aanbiedt of dat je met de app hebt lopen rommelen. Dit gebeurt o.a. bij banken, eurostar en bij de verblijfsvergunningen voor de Brexit.
oezie @Terrestrial15 september 2023 22:49
Tja er blijven weinig opties over als er om een ID gevraagd wordt. Je gaat ook niet je ID aanpassen met nep NAW gegevens. Dat is valsheid in geschrifte...
Terrestrial @oezie16 september 2023 11:42
Laat ze het maar bewijzen dan :-) Staat nergens dat ik mijn echte identiteit aan dit soort clubs hoef te geven. Bovendien het illegaal om ID bewijzen vragen mag ook niet zomaar. Het is ons tegen hun en ik stel voor dat je een beetje gaat nadenken welke kant belangijker is, voor hun ben je alleen maar een melkkoe.!

Ik heb meegemaakt, toen kreeg ik een mailtje om een dienst te verlengen/betalen op de dag dat het verlenging in ging. Op zich geen probleem want ik was van plan om te verlengen. Toen bleek dat je ineens niet meer met CC kon betalen, dus ik mailen dan kan ik niet verlengen want ik heb alleen een prepaid CC. Zeg mijn abo dan maar op, maar dat wilde ze niet want de nieuwe periode was die dag in gegaan en ze wilde onmogelijk mee werken. Het ging om een bedrag van een paar euro maar ze hebben daarna een incasso bureau ingeschakeld. Gelukkig had ik nergens echte gegevens gebruikt dus liep het al snel spaak voor ze. Maar het geeft wel aan wat voor mentaliteit er heerst bij dit soort cowboys.

Ik probeer zo min mogelijk echte gegevens te gebruiken. Zolang je het niet gebruikt om mensen op te lichten of dergelijk is er niks aan de hand. En dan kun je wel denken, ik heb niks te verbergen waarom zou ik dat doen, maar dan ben je naïef, Als overheden en bedrijven hun eigen burgers/klanten niet willen vertrouwen, waarom zou je het andersom dan wel doen?
Gubbel @TheVivaldi15 september 2023 17:37
Ik heb Hetzner nog nooit m'n ID gegeven...
sigio @Gubbel15 september 2023 17:57
Ik ook niet.... maar bij nieuwe accounts is het zo te zien wel (vaak) nodig
Maar mijn hetzner account mag dan ook al bijna autorijden :)
Microwilly @sigio17 september 2023 11:02
Ik heb ook een nieuw account geen id hoeven geven en (vps) server in 5 min online.
nicenemo @TheVivaldi16 september 2023 08:57
😂 Ik vrees dat die controle door ING een stukje beter is aannemende dat ze ook de chip uit hebben gelezen. Snel maar secure.

Deze technologie wordt door meer banken en de politie gebruikt. Ook is deze technologie gebruikt bij de aanvraag van "Brexit" verblijfsvergunningen.
Dutchredgaming @TheVivaldi15 september 2023 19:28
Blĳkbaar goed, want het duurde een paar dagen voordat ze me toegang gaven. In tegenstelling tot bĳ bĳvoorbeeld ING, die even een scan maakt via de app en je binnen 5 minuten goedkeurt.
OT: Duurde bij de ING 2 weken bij mijn
nout77 @Dutchredgaming16 september 2023 11:44
Bij mij ongeveer 15 seconden
Blizz @TheVivaldi16 september 2023 23:53
Eh? Langzaam is meestal niet goed in het moderne tijdperk.
Arrow_U @TheVivaldi17 september 2023 05:42
Snap deze logica niet helemaal
Aaargh! @Bender15 september 2023 17:13
Ik weet niet welke methode Hetzner gebruikt, maar het is zeker mogelijk om op afstand te controleren of een paspoort of ID kaart echt is zolang er een chip in het paspoort of ID kaart zit. Dit is het geval voor een zeer groot deel van de landen.
crazyboy01 @Aaargh!15 september 2023 17:43
Klopt, daarnaast is er bv relief aanwezig op de kaarten waarop je kunt krabben waarmee het een geluid maakt en helpt draaien en bepaalde glimmende delen laten zien ook al wel, dat soort dingen worden niet vaak nagebootst.

Maar meestal blijft verificatie beperkt tot selfies en foto's, en ja, dan is alles heel erg makkelijk te vervalsen. Zelfs als leek. Die chip wordt bv bij bank apps etc wel gebruikt hoor, maar niet bij doorsnee verificatie.
Odious Trident @Bender15 september 2023 21:33
Is het wel een goed idee om een kopie van je ID-bewijs af te geven? Je weet niet water mee gebeurt of wie het (ook) in handen kan krijgen. Is dat eigenlijk (als host) wel toegestaan om naar je ID bewijs te vragen?
Luchtbakker @TheVivaldi15 september 2023 17:36
Je ID is pas sinds kort verplicht bij Hetzner en alleen voor nieuwe klanten. Dat is nooit zo geweest.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 17:09]

GrooV @Luchtbakker15 september 2023 18:51
Nee hoor, doen ze al heel lang voor hun servers
Madshark @GrooV16 september 2023 05:33
Zeker niet heel lang hoor. Heb sinds 2020 een VPS bij ze lopen voor spielerij en andere test doeleinden, hebben nooit om een ID gevraagd. Sterker nog, de VPS staat op een fictieve naam, zonder NAW gegevens.
crazyboy01 @Luchtbakker15 september 2023 17:40
Ben nooit klant geworden bij Hetzner omdat het verhaal al jaren was dat ze om ID's vragen en als ze dat niet direct bij registratie doen, dat ze dat op ieder moment plots wel kunnen doen. Daar had ik geen zin in, als er genoeg alternatieven zijn - ook met concurrerende prijzen.

Ter voorbeeld: ik heb hierover in 2019(!) al contact gehad met Hetzner en zij gaven toen aan dat dat inderdaad een one-time process was wat ze hanteren, dat ID opvragen ter verificatie. Daarnaast zeiden ze ook nog dat 'one-time' onder voorbehoud was en dat ze op ieder moment opnieuw om die gegevens konden vragen. Reden: het filteren van 'fake' accounts.
GekkePrutser @Luchtbakker15 september 2023 17:43
Dat klopt niet, ik heb het 15 jaar geleden als eens geweigerd omdat ze een ID wilden hebben. Ging om een VPS toen (en nog een hele kleine ook, puur een API servertje voor een kleine app)

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:09]

zx9r_mario @Luchtbakker15 september 2023 20:03
Als je bijv bij NetCup een bestelling plaatst, wordt je zelfs de eerste keer gebeld door hun ter verificatie. Ook in de avond!
RobertPeterson @TheVivaldi15 september 2023 17:24
Daarnaast moet je je dan ook afvragen in hoeverre een ID bewijs nog als hard bewijs gebruikt mag worden. Met alle identiteitsfraude van tegenwoordig wordt het erg makkelijk.

Een pakketje naw gegevens + id kaart scan kun je zo voor +- 10,00 bestellen.
GrooV @RobertPeterson15 september 2023 17:32
Het gaat niet eens om bewijs in een strafzaak, Hetzner heeft een naam en adres en dat hebben ze valideerd. Als de politie komt dan dragen ze dat over. Verder werpt dit wel een barrière op , er zijn zat hosts die dit niet vragen
RobertPeterson @GrooV15 september 2023 17:46
Ja ze hebben een naam en adres. Maar als jij illegale content verkoopt dan doe je dat toch niet op je eigen naam? Dan zoek je inderdaad wel een server waar je dat niet hoeft aan te leveren.

Dat bedoel ik met, wat heb je aan een ID met NAW gegevens? Misschien dat iemand zo dom is om het zo te doen, maar het grootste gross, helemaal als er goed geld verdiend wordt, zal hier toch echt nep gegevens aanleveren denk je niet?
nicenemo @RobertPeterson16 september 2023 09:02
niet met een werkende chip
RobertPeterson @nicenemo16 september 2023 12:43
Een werkende chip? In een kopie? Wat bedoel je precies?
nicenemo @RobertPeterson16 september 2023 13:07
Paspoorten, ID kaarten en recente rijbewijzen hebben een chip. De eerste twee voldoen aan de ICAO 9303 standaard. Rijbewijzen zijn ietsje anders maar deels ook gelijk.

In die chip zitten verschillende "bestanden" ofwel datagroepen.
Groep 1 is een kopie van de MRZ, groep 2 je pasfoto groep 3 en 4 zijn extra versleuteld met daarin je vingerprints en irisscan (niet in nederland). Totaal zijn er 16 datagroepen mogelijk. In Nederland wordt lang niet alles gebruikt. Een aantal wordt gebruikt om met cryprography de veiligheid te waarborgen via hashes en certificaten. Het document is dan ook ondertekend door een Certificaat van de Staat der Nederlanden. Daarnaast zit er functionaliteit in om te voorkomen dat een kopietje van de chip data gaat werken. Het is dus is een beetje ingewikkelder dan een NFC sticker OV jaarkaart of bankpas.
Als je bang bent dat je chip op afstand kan worden uitgelezen, geen zorg. Je hebt dan de MRZ van de achterkant van Je ID of voorkant van je paspoort nodig. Hier wordt van bepaalde gegevens een hash berekend en dit is de sleutel om toegang te krijgen tot de chip.
Valse paspoorten, ID kaarten of rijbewijzen vallen dan vaak door de mand omdat de chip niet werkt.
RobertPeterson @nicenemo16 september 2023 13:54
Maar wat heb je daar aan als je een kopie/foto moet opsturen ter verificatie van je identiteit?

Ik weet wel van de chip die er in zit haha!
TomPlant0 @TheVivaldi15 september 2023 16:59
Ik heb zowel bij VPS als server (maar misschien omdat ik onder een bepaald bedrag zat) nog nooit een kopie van een id-bewijs afgegeven aan Hetzner.

[Reactie gewijzigd door TomPlant0 op 22 juli 2024 17:09]

24hourpartypal @TomPlant015 september 2023 21:19
Toen ik een account aanmaakte vroegen ze wel een account yet verificatie, ze gaven aan dat mijn account gevoellig zou zijn voor fraude, denk vooral omdat ik met een simpel Gmail adres een account heb gemaakt.
Boekenworm @TheVivaldi15 september 2023 17:38
Is hiermee het bedrijf zelf niet in overtreding ? Slechts een aantal bedrijven mogen om een kopie vragen. zie https://www.rijksoverheid...-te-geven-aan-een-bedrijf
GekkePrutser @Boekenworm15 september 2023 17:45
De Duitse wet lijkt me in dit geval relevanter.

De Duitsers zijn een beetje gek op privacygebied. Op zich zijn ze strakker op privacy maar de overheid vertrouwen ze veel meer dan wij Nederlanders en die geven ze alles wat ze maar willen hebben.

In dit geval zou ik dus verwachten dat het niet mag omdat Hetzner geen overheid is, maar je weet het nooit met Duitsland.
Clueless @GekkePrutser15 september 2023 23:38
Punt is dat gesteld kan worden dat Hertzner zich ook op de Nederlandse markt richt (je kunt immers de Nederlandse BTW selecteren). Hiermee moet Hertzner zich ook houden aan de Nederlandse wetgeving en daarmee zal de strengste geldig zijn.

Zo is Hertzner dus niet gemachtigd om een volledig kopie te maken; dat is voorbehouden aan partijen op de betreffende link. Als je al een kopie op stuurt dan moeten bijv. minimaal al je BSN en pasfoto zwart gemaakt zijn.
thomvh @Clueless16 september 2023 10:44
Dat is niet waar, de dienst wordt aangeboden in Duitsland. Vanuit een Duitse GmbH (BV) en de enige rede dat jij 21% kan selecteren is omdat dit is hoe we binnen de EU hebben afgesproken dat diensten belast worden (zie VAT MOSS). De Duitse wetgeving is in dit geval volledig geldend en niet de Nederlandse. Het is zelfs per wet verboden om de dienst voor een Duitser anders te maken dan voor een Nederlander en hij moet beschikbaar zijn voor alle EU lidstaten.

En volgens de duitse wet, mogen telecommunicatie leveranciers (Wat een ISP is, en Hetzner valt hier ook onder volgens hun AV) om een ID kaart vragen: zie hier

Daarbij is er zelfs geen plicht om dingen zwart te maken. Dit is trouwens hetzelfde als dat KPN jouw ID kaart controleert wanneer je een abbonnement af neemt (Hierbij haalt KPN voor zover ik weet wel de foto en de BSN weg).
Clueless @thomvh17 september 2023 04:46
Uhm ik ben bang dat je hier toch even een stukje context mist. Het gaat hier om de toepasbaarheid van de Nederlandse wetgeving en daarvoor geldt dat als aantoonbaar is dat men zich op de Nederlandse markt richt (en de BTW selectie is daar een goed voorbeeld van) dat dit het geval is. Dat neemt niet weg dat de Duitse wet ook wel van toepassing is. Maakt het complexer voor het bedrijf maar neemt niet weg dat beide van toepassing zijn.

Overigens is in dit kader ook de GDPR van toepassing en voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens (BSN is sowieso een bijzondere en gezicht valt onder biometrie) zijn extra strenge eisen van toepassing. KPN bijv. mogen ook geen volledig kopie van jouw ID of paspoort maken. Het enige wat ze mogen doen is een kopie maken van de data die ze wel mogen hebben + een controle ter plekke voor identificatie doeleinden. Dit is ook in Duitsland zo (uit jouw eigen link maar vertaald naar Engels):
For example, if you sign a mobile phone contract or register a telephone connection, providers are allowed to copy your ID card. This results from Section 7 Paragraph 1 in conjunction with Paragraph 3 of the Telecommunications Data Protection Act (TTDSG), according to which the service provider can request the presentation of an official ID in connection with the establishment and change of the contractual relationship and the provision of telecommunications services if this is required for verification the participant's information is required. For this purpose, he can also make a copy of the ID card, which must be destroyed immediately after the participant's information required to conclude the contract (usually: first name, last name, address, date of birth and, if applicable, the period of validity) has been determined. ID card details, which are not necessary to identify you personally and are not required to conclude the contract, may not be processed and can be blacked out on the copy.
Hosting en cloud service providers vallen niet onder de telecom-wet waardoor deze uitzonderingen ter identificatie niet voor hen gelden. Zij zijn normale, commerciele dienstverleners die geen uitzonderingspositie hebben zoals bijv. een telco of een bank wel hebben voor bepaalde zaken. Zij leveren namelijk geen "openbare telecommunicatienetwerken en telecommunicatiediensten", ISPs doen dit wel maar Hertzner is geen ISP.
Oon @TheVivaldi15 september 2023 19:01
Hetzner doet alleen zo goed als niks aan piraterij, er zijn mensen die seedboxes bij Hetzner draaien en zelfs private trackers die hun servers daar hebben.. Dus die ID check is óf niet heel accuraat, óf te omzeilen.

Ik heb ook nog een Hetzner account van ver voordat ze überhaupt ID-checks deden dus mijn ID hebben ze nooit gekregen, maar ik ben wel gemarkeerd als geverifiëerd omdat ik er wat servers heb gehad, dus ik kan nu gewoon een nieuwe server bij ze huren zonder dat ze mijn ID hebben.
TheVivaldi @Oon15 september 2023 19:57
Ik zei niet dat Hetzner iets aan piraterĳ doet, ik zei dat als een instantie komt aankloppen (bĳvoorbeeld Brein of het Duitse equivalent daarvan), dán hebben ze de id-gegevens paraat.
DdeM @TheVivaldi15 september 2023 19:19
Ik kreeg een keuze en maand geleden, of ID of 30 euro prepaid betalen. Dus lijkt niet dat ID altijd nodig is.
TheVivaldi @DdeM15 september 2023 19:56
Dan heb je geluk, want ik moest en zou mĳn id tonen.
Xfade @TheVivaldi15 september 2023 17:03
Dat is dan puur bij een dedicated want voor storage box en webhosting was dat bij mij niet nodig.

Dus dan is een gebruiker die een storage box met sftp gebruikt ook een beetje de sjaak door deze actie.
GekkePrutser @TheVivaldi15 september 2023 17:25
Ik heb ooit een VPS gehad en toen vroegen ze inderdaad om ID, wat ik toen heb geweigerd. Niet dat ik iets illegaals van plan was (integendeel, het ging om een open source dienst voor een app voor radio amateurs) maar ik had gewoon geen zin om mijn ID gegevens in hun database te hebben. Uiteindelijk heb ik hem bij digitalocean gehost.

Jaren later heb ik een tijdje een disk unit gehuurd en toen liepen ze hier niet over te zeiken. Dus de procedure is wellicht veranderd of het hangt van de dienst af.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:09]

Desiler @TheVivaldi15 september 2023 19:02
Ik heb Hetzner nog nooit mijn ID hoeven geven voor Auctioned servers. Gelukkig ben ik van Plex + Hetzner afgestapt en heb nu lokaal een NAS met Jellyfin.

[Reactie gewijzigd door Desiler op 22 juli 2024 17:09]

Cyberpuppy @TheVivaldi18 september 2023 11:50
Er komt een flinke bak ellende vanuit hun datacenter(s). Toen we nog een webshop hadden meerdere keren aan de bel getrokken, maar nooit enige reactie ontvangen.

Geen idee waarom precies, maar blijkbaar zijn ze bekend/populair bij bepaalde groepen.
slijkie @Polderviking15 september 2023 16:47
Hetzner heeft standaard 20TB aan traffic bij z’n cloud servers. Dus maakt het zeer aantrekkelijk. Vultr & Digital Ocean geven je aanzienlijk minder traffic.

Mijn plex bak staat gewoon thuis, moet je natuurlijk wel een fatsoenlijke upload hebben. (1 gbit/s hier).
Verwijderd @slijkie15 september 2023 17:21
Voor de meeste content kom je wel weg met enkele tientallen mbps. Veel 1080p media komt niet boven de 10mbps uit.
slijkie @Verwijderd15 september 2023 18:00
Denk dat bij mij gemiddeld ~60-80 mbps eruit gaat per stream.

Mooi te zien allemaal in de ‘Plex Dash’ app van Plex zelf, voor Plex Pass houders.
Verwijderd @slijkie15 september 2023 19:51
Is dat dan 4K zonder degelijke compressie oid? Ik heb ook Plex pass, maar veel media zelf is geen 80mbps. Een uurtje @ 80mbps is al snel 25-35GB per bestand. Dat haal ik bij lange na niet op een serie. Hoeveel TB heb je dan in godsnaam in je server? Met een paar seizoenen Breaking Bad op 30GB per bestand zit je dan al op enkele terabytes.

Ik heb zelf een paar films in 4K staan, maar die zijn 15GBish per / 15mbps. Die spiken wel in het begin naar 70-80 om de eerste paar minuten te bufferen, maar landen daarna up hun originele bitrate.

Zie mijn dash:
https://i.imgur.com/qkEzUEz.png

Kan me haast niet voorstellen dat je zoveel media hebt die een sustained 80mbps eruit gooien voor de volledige duur van de media.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 17:09]

slijkie @Verwijderd15 september 2023 20:56
Heb toch aardig wat 4K HDR/DV films van 60-80 GB bestandsformaat. Een ‘remux’ zegmaar.

Tevens ook series die 4K Bluray remuxen zijn nemen aardig wat in.

Heb plex met ca. 32 TB aan opslag. (2x16 TB). Geen raid, want als het weg is, jammer dan.
sbmuc @slijkie15 september 2023 18:08
Precies, Plex Dash is geweldig. Fijne toevoeging aan gebruik van Plex
Z100 @slijkie15 september 2023 18:38
60 tot 80 mbps lijkt mij wel onnodig tenzij we het hebben over 70" op 2,5 m. Tis ongv 3x zoveel als een Netflix stream. Ik denk dat de meesten met 40 tot 50 mbps met een kwalitatieve HEVC (en helemaal met AV1) her-encode al scherp beeld hebben. Maar jij zel er denk ik een goede reden voor hebben.
jimzz @Z10017 september 2023 21:02
Bij mij zijn streams ook veelal tussen de 60mbits en 80mbits, maar de meeste videobestanden zijn dan ook rond de 100+GB. 4K HDR en Atmos en je komt al snel aan deze getallen. 65 inch op 2,5 meter.

Maar ik merk wel degelijk verschil tussen de remux versies die ik gedownload heb of dezelfde film op Netflix of Amazon. Zowel beeld als audio is gewoon vele malen beter.

Ja de Prime of Netflix varianten zijn gewoon prima te kijken hoor, maar als ik een meer bioscoop ervaring wil dan zijn die 100GB films toch net even wat indrukwekkender.
Z100 @jimzz17 september 2023 21:29
100 GB is echter wel 5x groter dan een film op Netflix met gemiddelde draaiduur (Netflix geeft 7GB per uur op voor UHD. Interstellar is 2 uur en 49 lang. (2+(49/60))*7 = 19,72GB).

Voor mij tenminste is het al meer dan voldoende als de kwaliteit 2,5x beter is.. Beter dan dat kan ik niet zien op mijn 55" OLED op 2,5 m afstand. Dus dan lijkt mij logischer om voor minder grote file size te gaan voor een grotere library.
- peter - @Verwijderd15 september 2023 17:41
Dit gaat over servers die zwaar gedeeld worden door gebruikers. Dus dan is een fatsoenlijke upload wel handig.
V-rg @slijkie15 september 2023 18:50
Alle dedicated servers hebben tegenwoordig ongelimiteerde datalimiet. Alleen de VPS heeft nog een limiet.
jurroen @V-rg16 september 2023 01:20
Ligt eraan hoe je tegenwoordig definieert. Kwam laatst een partij tegen die voor twee tientjes hele oude hardware hadden en onbeperkt traffic. Niets met media van doen, maar wat software en diensten op naakt metaal voor een stichting.

Een VPS is sowieso duurder, omdat er meestal geen SPoF is. Bij hardware een ander verhaal (duuhhhh) :+
jurroen @Polderviking15 september 2023 18:24
Veruit de meeste Plex-based 'Piracy-as-a-Service' partijen maken gebruik van Hetzner. Dat zal enerzijds te maken hebben met de pricing van het aanbod, anderzijds het onbeperkte traffic en steeds groter wordende netwerk. Ze zijn begonnen in Duitsland, kwamen toen met Finland en hebben recent ook datacenters in de VS geopend.

Die PaaS aanbieders hebben vaak vele honderden TBs aan content; daarmee lijkt het mij wat sterk dat ze dit op een VPSje draaien, maar zal er wellicht eerder gebruik gemaakt worden van bare metal.

Ik ben zelf fel tegen piraterij - tegelijkertijd vind ik het kwalijk dat Plex dit technisch gezien kan. Hoe weet Plex welke media mensen kijken? Het hele idee van een eigen mediaserver is toch dat je daar zelf de volledige controle over hebt? En wat als Plex besluit om mee te gaan kijken of politieagentje te spelen en te bepalen welke content je wel en niet mag zien?
gerwim @jurroen15 september 2023 18:58
Dat verbaast mij dus ook, dat zij besluiten wat er wel en niet gestreamd mag worden (want dat is wat ze nu in feite doen).
GekkePrutser @jurroen15 september 2023 19:11
Ik ben zelf fel tegen piraterij - tegelijkertijd vind ik het kwalijk dat Plex dit technisch gezien kan. Hoe weet Plex welke media mensen kijken? Het hele idee van een eigen mediaserver is toch dat je daar zelf de volledige controle over hebt? En wat als Plex besluit om mee te gaan kijken of politieagentje te spelen en te bepalen welke content je wel en niet mag zien?
Dat is juist het stomme van Plex. Het zit er zelf helemaal tussen, je verbindt alles via de cloud van plex ook als je een eigen server hebt. En het grote voordeel voor veel mensen is dat je kan delen met je vrienden.

Daar halen ze ook hun abo kosten uit enzo, uit die clouddienst, als je daar eenmaal inzit dan zit je daaraan vast (al hebben ze ook lifetime abo's geloof ik). Ik ben zelf wel een voorstander van piraterij, maar ik zou nooit plex gebruiken voor mijn mediadatabase. Niet handig om een derde partij een compleet bewijs te geven van je copyrightinbreuken.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:09]

ilaurensnl @GekkePrutser16 september 2023 10:24
Laten we zeggen ze hebben gelijk en 9/10 van hetzner gebruiken het voor copyright inbreuk materialen; dat zou betekenen dat 1/10 nu ontzegging krijgen terwijl het wel volgens hun voorwaarde is/was.

Maar goed, hun moeten doen waar hun goed ik zijn, niet meer dan dat, ik zie dit juist als een dood steek naar zichzelf.

Toegegeven hun krijgen nu vast wel een lading klachten, en mogelijk trekken ze zich terug? Nieuws gebruiken om zoiets te peilen lijkt me ook niet nieuw
Dreamvoid
@GekkePrutser16 september 2023 11:21
Plex kan niet “meekijken” (de verbinding loopt direct van server naar client) maar ze runnen wel de auth servers.
Yarisken @Polderviking15 september 2023 16:46
Hetzner is zo populair omdat het goedkoop is.
Je hebt discords waar je , soms tegen betaling, gebruik kan maken van plex servers.
Ik vermoed dat plex daar tegen in wil gaan. De "gewone" gebruikers worden in één slag meegenomen.
Polderviking @Yarisken15 september 2023 16:47
Ah, dat klinkt wel aannemelijk ja (hosten voor meerdere mensen), maar dat maakt dit echt wel een ontzettend luie maatregel.
Kecin @Polderviking15 september 2023 16:58
Nou, je had backup abonnementen in het verleden zonder limiet, dat werd ook nogal veel gebruikt om een koppeling op te zetten. Onbeperkt uploaden en eigenlijk geen check op dataverbruik. Die dagen zijn geloof ik wel over, maar ookal zou je betalen dan is het nog niet zo duur. Voor de storage die ik nu heb gekocht zou ik makkelijk 3 jaar meer storage kunnen huren(!)
Luchtbakker @Polderviking15 september 2023 17:10
[...]


Wat maakt Hetzner aantrekkelijk voor pirated content dan?
VPS met een een beetje opslag dat kost toch al snel een godsvermogen en kan je toch sowieso beter vanuit huis doen op wat goedkope schijven?
Hetzner heeft hele goedkope dedicated servers, vooral in de auction. Dedicated recourses met unlimited 1gbit traffic.

Perfect om Plex op te hosten voor relatief lage prijzen.
holoduke51 @Polderviking16 september 2023 07:46
Hetzner is de goedkoopste en beste vps provider. Snel en betrouwbaar. Factor 10 tot 50x goedkoper dan aws of gcs. En zeker 2x zo goedkoop dan transip. Veel kleine serieuze website/app ondernemers gebruikt het. Echt een top dienst.
Luchtbakker 15 september 2023 17:11
Daarom ben ik al jaren geleden overgestapt op Jellyfin en weggegaan bij Plex. Ik hoef geen partij die voor mij gaat bepalen wat wel en niet mag.
iqcgubon @Luchtbakker15 september 2023 18:42
Als er ooit even veel mensen Jellyfin gaan gebruiken om illegale content aan te leveren via hosting providers zoals dat nu blijkbaar met Plex gebeurt zullen ze hier ook wel iets tegen doen, geen zorgen.

En als je Plex gewoon vrolijk thuis draait is er helemaal niks aan de hand.
w00key @iqcgubon15 september 2023 18:57
Jellyfin is open source met repo op Github. Als de devs irritant doen is dat met een fork of patch zo gefixd.
iqcgubon @w00key15 september 2023 19:01
Dan doen de hostingproviders er wel iets tegen. En ook niet onlogisch denk ik, als je platform misbruikt wordt als illegale Netflix
b12e @iqcgubon15 september 2023 20:30
Dat is dus het hele probleem. Plex gaat hier bepalen dat iedereen bij een hostingprovider wordt afgesloten, mezelf inclusief. Een partij als Hetzner zal bepaalde klanten afsluiten indien het duidelijk is dat er iets niet helemaal pluis is.

Ik host m'n plex server daar om te delen met m'n broer en grootmoeder (jaja...) omdat m'n eigen internetlijn het niet zou trekken. Nu word ik dus verplicht om 1 van volgende opties te kiezen:

- Plex houden, een duurder internetabonnement nemen en alles lokaal opslaan
- Plex houden, een andere cloudprovider zoeken en hopen dat ze die niet afsluiten
- Omschakelen naar Jellyfin/Emby
- Plex houden en al het verkeer van/naar de server via een VPN laten lopen zodat Plex het werkelijke IP niet weet

Ik ga voor optie 3 kiezen volgens mij. De laatste tijd zit er teveel troep in Plex die standaard aan staat en Plex gaat echt richting een streaming platform lijkt het ipv een systeem om je eigen BDrips beschikbaar te maken op al je apparaten. Jammer wel.

[Reactie gewijzigd door b12e op 22 juli 2024 17:09]

The Zep Man @iqcgubon15 september 2023 22:44
Dan doen de hostingproviders er wel iets tegen. En ook niet onlogisch denk ik, als je platform misbruikt wordt als illegale Netflix
Hostingproviders willen niet optreden als politie. Dat kost alleen maar geld en is hun rol niet.

Ze verifiëren soms het e.e.a. aan het begin, als je een (eerste VPS) afneemt. Dat is puur om zichzelf in te dekken als er ooit externe abusemeldingen binnenkomen of justitie voor de deur staat.

Soms vragen ze enkel waarvoor een VPS gebruikt wordt. Je kan elk onzinverhaal vertellen, zolang het verhaal maar in de gebruiksvoorwaarden past. Ze gaan echt niet tussentijds controleren of het klopt, zolang je maar geen alarmbellen af laat gaan (bij de hoster zelf of elders).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:09]

sircampalot @Luchtbakker15 september 2023 17:13
Hun client app is alleen wat minder qua chromecasting, tenminste de laatste keer dat ik het geprobeerd heb.
Daarintegen is multi account juist beter

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 17:09]

crazyboy01 @sircampalot15 september 2023 17:35
Het is ook nog zo dat Jellyfin en Emby gewoon minder platformen ondersteunen dan Plex doet. Plex is inmiddels echt wel op ieder apparaat met een beeldscherm te downloaden, voor de andere twee komt het nog voor dat het volledig mist of dat er taferelen nodig zijn om de boel op je apparaat te krijgen. En dat maakt het allemaal toch net iets minder flexibel.
okkies @Luchtbakker16 september 2023 15:09
Jellyfin gebruikers. De vegans van selfhosted streaming software :p

Ieder moment dat ze het kunnen roepen zullen ze pakken.

Naar mijn inziens is jellyfin niet gelijkwaardig aan plex of emby.
Het extern delen is wat deze 2 tools zo sterk maakt.

Het licht dichter bij kodi vind ik. En daar vind ik kodi de sterkere van de 2

Maar met wat tijd kan t nog wel ens wat worden
jimzz @okkies17 september 2023 21:09
Helemaal mee eens, Jellyfin komt niet in de buurt van wat Plex allemaal kan.
Jammer is dat, maar wel de realiteit. Ik host Plex zelf en zolang dat nog normaal kan zal ik dat ook zeker blijven doen. Ik heb Jellyfin echter wel regelmatig geprobeerd en overwogen, maar kom toch steeds terug bij Plex.

Wellicht met wat tijd dat het in de toekomst beter zal worden, maar op dit moment lijkt Kodi de enige zijn die er in de buurt komt (zoals je zelf al aangaf).

Maar verrassend is dat ook niet gezien Plex gebasseerd is/was op XBMC (wat nu Kodi is).
GekkePrutser 15 september 2023 17:25
Nouja er is ook nog Contabo, die zit in dezelfde prijsrange als Hetzner. En OVH natuurlijk en hun budgetmerk Kimsufi.

Overigens wel een beetje hypocriet van Plex want die hele dienst bestaat nou helemaal voor gepirate content. Als ze dat echt zouden verbieden dan bestaan ze morgen niet meer.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:09]

crazyboy01 @GekkePrutser15 september 2023 17:34
Contabo is inderdaad een heel goedkoop alternatief en prima om Plex servers te hosten, OVH lijkt goedkoop maar is eigenlijk veel duurder: de specs zijn namelijk ook een stuk lager. Overigens prima, want Plex draait op een aardappel. Alleen wanneer je moet transcoden is er kracht nodig.
GekkePrutser @crazyboy0115 september 2023 17:36
Ja ik gebruik ook al jaren geen OVH meer, ze liepen een keer te zeuren over een IRC bouncer die ik daar draaide. Ik zit nu bij Scaleway, extreem lage specs (Stardust VPS) maar het kost ook echt bijna niks.

Ik heb die niet genoemd hierboven omdat ze niet zulke goede prijzen hebben voor enorm grote opslag wat je voor plex natuurlijk wel nodig hebt. Ik draai zelf ook geen plex maar scaleway is perfect voor mij <3

PS Ik had contabo verkeerd gespeld sorry

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:09]

Verwijderd @GekkePrutser15 september 2023 18:51
Probleem is dat die andere merken niet in de buurt komen voor die Plex gebruikers dat plaats nodig hebben,,, Je kan 4*10TB servers oppikken voor 62 Euro (Auction, was vroeger rond de 50 Euro). Of de normale storage server 4*16 voor 92 per maand. Of je kan een ARM VPS + StorageBox (via CIFS) linken en voila, je eigen budget uitbreidbare Cloud, voor ~2.6 Euro/TB (vanaf 5TB). De goedkoopste dat je daarbuiten vind is Blackblaze en die zitten al aan 6 dollar per TB.

De andere providers dat je opnoemt zijn goed voor VPS maar vallen op hun gat als je echt terrabytes data wilt hosten. Bij Hetzner is dat rond de 2.6 (Storagebox) a 2.1 Euro (Raid5) / TB (afhankelijk of je de Storagebox of 2de handse server neemt).

Natuurlijk dat iedereen dat een beetje Plex data server wilt draaien of andere toestanden bij Hetzner terecht komt. Ze zijn letterlijk 50 a 60% goedkoper dan de volgende concurrent (euro/dollar per TB) EN je hebt een actual VPS/Server waar je meer mee kan doen.
SMSfreakie @GekkePrutser15 september 2023 21:48
Gewoon lekker op de homeserver..
sebastienbo @SMSfreakie15 september 2023 23:05
Of overstappen op "Emby" het plex alternatief
DiForze @sebastienbo15 september 2023 23:24
Jellyfin wordt ook een steeds volwassener alternatief!
markg85 15 september 2023 17:05
Misschien snap ik plex niet helemaal...

Ik dacht dat je met een eigen servertje + plex erop toch helemaal zelf verantwoordelijk ben? Hoe kan plex dat blokkeren? Ik mis iets geloof ik.
MrJoery @markg8515 september 2023 17:10
Tenzij je het direct op IP-basis doet verbind je met een Plex-server via Plex (plex.tv) en maak je gebruik van hun apps. Zij kunnen dus via die manieren zaken blokkeren.
markg85 @MrJoery15 september 2023 17:26
Thanx!

Klinkt als een naar systeem, nu snap ik weer dat ik er nooit iets in heb gezien :D
sjongenelen @markg8515 september 2023 20:56
Het is de bestaansreden voor Emby en Jellyfin:)
mjl @markg8515 september 2023 18:20
Je moet een licentie kopen wat iets van een abonnement is denk ik, ik heb vroeger wel eens met plex gespeeld (zat standaard op mijn NAS, maar toen er opeens een abonnement nodig was ben ik er mee gestopt, gewoon een file share op de NAS en Kodi is voor mij goed genoeg (Jellyfin eens geprobeerd maar de docker die ik had lopen was vaak zijn settings ineens kwijt en upgraden was niet mogelijk zonder op opnieuw alles in te stellen).
RobbyTown
@mjl15 september 2023 18:36
Plex Pass is niet verplicht. Plex werkt zonder extra kosten of licentie...
jimzz @mjl17 september 2023 21:12
Klinkt alsof je de settings van je docker container geen persistent folder hebt gegeven. Denk dat dat in dit geval niet aan Jellyfin ligt.
mjl @jimzz18 september 2023 11:39
Zou kunnen, ik moet me ook wat meer verdiepen in het hele ‘Docker’ concept ipv download en deploy zonder enige kennis ;)
mwa 15 september 2023 16:55
Hetzner bak met een rsync naar een unlimited Drive account… de goede oude tijd. :9
jordynegen11 15 september 2023 20:03
Ik vind het wel een beetje krom. Een hele hosting provider blokkeren die in princiepe niet veel fout doet. Hetzner heeft ook een prima abuse beleid.

Het enige dat ze tegenhebben is dat ze zo goedkoop zijn.

Wat er nu gaat gebeuren is dat deze servers zich nu gaan verspreiden over andere hosting providers. Met een simpele gre of wiregaurd tunnel zou je ook zelfs gewoon ips van een andere hosting provider kunnen routen naar je hetzner server.
Dreamvoid
@jordynegen1116 september 2023 11:24
Dan moet je dus wel weer medewerking hebben van die andere hosting providers, dat wordt op een gegeven moment natuurlijk wel lastiger.
RobbyTown
@Dreamvoid17 september 2023 00:48
Nee hoor. Plex zelf kan dit dus blokkeren. Plex blokkeert de ips van hetzner.

Paar jaar terug in de coronatijd had Plex regelmatig in de avonduren het zwaar Plex extern kijken was helaas niet mogelijk op dat moment.
Dreamvoid
@RobbyTown17 september 2023 01:07
Dat bedoel ik niet - als je je Hetzner server over een andere VPS tunnelt, waardoor je verkeer niet meer uit de Hetzner IP range komt.
RobbyTown
@Dreamvoid17 september 2023 01:26
Op die manier dan zou het kunnen blijven werken (als Hetzner tunnel toe laat geen idee). Moet je de kennis voor hebben en moeite voor willen doen.
theduke1989 15 september 2023 16:47
tja waar PLEX vroeger de beste tool was om just to play your media library te doen.
Hebben ze nu zoveel bullshit geimplementeerd; DAT het gewoon miet meer aantrekkelijk is.


Ik wacht nog totdat Jellyfin beter is te installeren en betere support. Want dat is nog niet zo groot.
PLEX daarin tegen wordt op vele tvs als default meegeleverd etc. dat zal voor Jellyfin niet zo zijn. Maar hopelijk wel meer stabiliteit.
Canifchaos @theduke198915 september 2023 16:57
Ik gebruik zelf al jaren naar volle tevredenheid Emby, waar Jellyfin een spin off van is.
r03n_d @theduke198915 september 2023 17:01
Je kan de meeste "bullshit" gewoon uitzetten in de settings of in de UI 'unpinnen'. Ik snap het probleem niet zo?
GekkePrutser @r03n_d15 september 2023 17:32
Tja dat zeggen mensen ook steeds over windows. Steeds meer rotzooi, tracking, enzovoorts komt er in. Het meeste kan je uitzetten (maar de tracking/telemetrie niet!) maar dat blijft een probleem. Nieuwe dingen worden er in gepleurd zonder toestemming en dan moet je elker keer gaan zoeken waar je het weer uit moet zetten.
jimzz @GekkePrutser17 september 2023 21:18
Jawel hoor, dat kan heel eenvoudig, ga naar een keyshop naar keuze en bestel Windows Enterprise. Voila telemetry uitgeschakeld.

Is natuurlijk niet geheel netjes maar toch. En bloatware is super simpel om niet mee geïnstalleerd te krijgen, aan t begin van de installatie English (International) kiezen. Windows snapt je regio dan niet en installeert dan ook geen bloatware mee. En als 3e tip, een lokaal account maken in Windows 11 is ook super simpel. Bij email a@a.com invullen en dan een random pass invullen en voila Windows snapt t niet en stelt je voor om een lokaal account te maken.

Ik snap t wel hoor er zit steeds meer troep in software, maar ook dat snap ik waarom bedrijven dat doen. Maar eerlijk als mensen nu nog Windows 7 draaien.... dat snap ik dan ook niet tbh. En het ergste is nog dat veel van die mensen die roepen telemetry dit en telemetry dat, zelf alles zoeken via Google, op Instagram zitten en TikTok zitten te bekijken.
BlackiE1982 @theduke198915 september 2023 17:00
Plex als default op vele tvs? Dat heb ik nog niet gezien. Jellyfin kan je al installeren op Android TV en WebOS; https://jellyfin.org/downloads
TeleMax @theduke198915 september 2023 17:01
Vorige week heb ik Jellyfin in een docker-compose op mijn home-server voor het eerst getest. Na 10 minuten mijn Plex-account opgezegd en huidige Plex-server opgedoekt. Wat een verademing. Doet wat het moet doen, ziet er aardig uit en ik ben weer baas over mijn eigen media. Veel bedrijven doen er alles aan om een schakel in je dagelijkse workflow te zijn. Plex doet dat bij mij in elk geval niet meer.
sbmuc @theduke198915 september 2023 18:12
Plex is nog steeds de beste. Die extra opties stonden ooit per default aan, ik heb het uitgezet en nooit meer gezien. Klik je ook elk spam e-mailtje aan?
Jerie @sbmuc16 september 2023 13:21
Nee, ik gebruik enkel betrouwbare software die mij geen onredelijke beperkingen oplegt. Zoals in dit voorbeeld discriminatie op basis van hostingprovider. Het gaat een bedrijf als Plex niets aan welke hostingprovider ik gebruik. Gelukkig gebruik ik al jarwn Jellyfin.
Verwijderd 15 september 2023 17:27
Als deze truc ooit voor privé ip adressen gaan uithalen ben ik klaar met Plex!
crazyboy01 @Verwijderd15 september 2023 17:33
Waarom zouden ze? Denk niet dat er mega veel mensen zijn die dat soort deelpraktijken in hun eigen netwerk hosten. Gaat hier volgens mij om grootschalige sharing als een soort dienst wat onder misbruik valt, niet onder delen met je familie en vrienden.
liberque @crazyboy0115 september 2023 18:15
Hoe dan ook Plex staat door dit soort berichten wel in de spotlight. Het wordt nu geassocieerd met dingen die volgens Plex zelf niet door de beugel kunnen. Ze geven eigenlijk openlijk aan dat ze info via hun servers kunnen opvragen en verwerken. Plex is ook nog een grote speler op zijn markt dus sommige partijen kunnen hun wegbrauwen wel eens gaan oplichten.

Ik begrijp wel waarom ze het doen, maar alle info die ik met bv. Tautulli kan uitlezen zou Plex dus -als ze willen- net zo makkelijk kunnen lezen vanuit hun servers. Logisch, maar ze moeten het dus ook loggen. Dat nu duidelijk is dat dit in de praktijk gebeurd geeft wel een creepy gevoel. Het gaat immers niemand wat aan dat ik 50 keer per dag naar Susan Boyle's auditie op AGT kijk.
n4m3l355 @liberque15 september 2023 18:24
Plex wilt voorkomen dat ze een naam krijgen dat ze voor piracy breed worden gebruikt. En hoewel je mag afvragen waarom thuis dan wel, kan ik me toch wel goed voorstellen dat ze niet zitten te wachten op VPSen met TBs aan content die verkocht worden.
GekkePrutser @n4m3l35515 september 2023 19:06
Maar plex bestaat gewoon alleen maar om de piracy, laten we eerlijk wezen. Als ze die naam hebben dan is dat gewoon terecht.

Ze proberen zich de laatste tijd een beetje wit te wassen met een paar blurry films die elke 5 minuten onderbroken worden door ads :') Maar dat is maar puur voor de vorm. Het is gewoon een piraterijdienst, ben daar dan ook eerlijk over zou je zeggen. Net zoals usenet niet is voor de Linux ISO's.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:09]

Terrestrial @GekkePrutser15 september 2023 20:54
Het is geen piraterij dienst maar software waarmee het kan. Die software bestaat wel maar om 1 reden.

En wie de fuck denken ze dat ze zijn, mensen betalen voor een licentie en dan gaan hun bepalen hoe je klanten deze mogen inzetten? Ik vind het al schandalig dat ze kunnen mee kijken wat hun users doen.

Wat is de volgende stap, het scannen van bestandshashes op auteursrechten content en dan een boodschap, "u mag deze van ons niet afspelen hoor"

Overigens dit gaat voor de grote jongens echt geen verschil maken, die gebruiken een wireguard tunneltje om het verkeer te re-routen en het probleem is opgelost.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 22 juli 2024 17:09]

Jerie @GekkePrutser16 september 2023 13:23
Ik heb zat legale content op m'n Jellyfin staan.
TigerXtrm @n4m3l35515 september 2023 19:45
Plex heeft die naam al lang, hoewel ze zelf graag heel erg doen alsof dat niet zo is. Dit is echt niet nieuw, er bestaat een kleine industrie rondom het optuigen van een Plex server met veel content en de toegang daartoe verkopen voor een maandelijks bedrag. En ook zat users op Reddit die daar trots mee te koop lopen overigens.
Server.1968 15 september 2023 16:45
Gelukkig draait mijn Plexserver op mijn oude laptop thuis, draadloos nog wel. Wereldprogramma!
SadisticPanda
15 september 2023 22:00
Hier ook een Plex server op hetzner (nog niks gehad).

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