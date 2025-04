Plex ontslaat ruim 20 procent van zijn personeel

Mediaserverplatform Plex heeft deze week 37 mensen ontslagen, wat neerkomt op ruim 20 procent van zijn personeelsbestand. Dat blijkt uit een Slack-bericht van Plex-ceo Keith Valory dat is ingezien door The Verge. Het bedrijf heeft last van de terugvallende advertentiemarkt.

De ontslagen treffen 'elke afdeling', meldt The Verge op basis van het Slack-bericht. De advertentiebusiness van Plex is volgens Valory 'aanzienlijk beïnvloed' door de terugval van de wereldwijde advertentiemarkt. "Helaas kunnen we niet weten hoelang de advertentiemarkten en de prijzen onder druk en volatiel zullen blijven", schrijft de ceo. Het bedrijf probeert zijn kasstroom de komende achttien maanden weer positief te krijgen. Volgens Valory is de ontslagronde de enige manier om die winstgevendheid te bereiken.

Plex gaat reorganiseren op vier productgebieden en 'een paar gedeelde diensten', schrijft The Verge. Het bedrijf gaat ook andere wijzigingen doorvoeren, onder meer aan de prioritering van zijn roadmap. Plex gaat daarnaast minder uitgeven aan marketing. Het bedrijf heeft de ontslagen nog niet officieel gecommuniceerd. Tweakers heeft vragen uitstaan bij het mediaserverplatform.