Apple Music krijgt in juni ondersteuning voor lossless audio zonder extra kosten

Apple Music-abonnementen worden vanaf juni uitgebreid met ondersteuning voor lossless muziek, spatial audio en Dolby Atmos. Abonnees hoeven niet extra te betalen voor deze functies. De hoogste kwaliteit wordt straks 24bit met 192kHz.

De gehele catalogus van ruim 75 miljoen liedjes zal eind dit jaar beschikbaar komen in de hoge kwaliteit, schrijft Apple. Aanvankelijk zijn er 20 miljoen nummers beschikbaar volgens The Verge. Apple gebruikt hiervoor zijn Apple Lossless Audio Codec, of ALAC, en gaat drie audiokwaliteitsniveaus toevoegen. Het begint bij cd-kwaliteit, met 16bit met 44,1kHz. Daarna volgt 24bit met 48kHz. Deze twee geluidsniveaus werken met standaard Apple-apparaten.

Voor het derde Hi-Resolution Lossless-niveau met 24bit en 192kHz is volgens Apple externe apparatuur nodig, zoals een USB-dac. Alle lossless-kwaliteitsniveaus zijn daarnaast opt-in vanwege de grotere vereiste bandbreedte.

Met Dolby Atmos wordt de muziek aangepast op basis van het apparaat waarmee de gebruiker naar de muziek luistert. Alle AirPods- en Beats-koptelefoons met H1- of W1-chip zullen automatisch muziek in Dolby Atmos draaien. Ook de ingebouwde speakers van de nieuwste iPhones, iPads en Macs zullen automatisch liedjes in Dolby Atmos draaien. Albums met deze Atmos-ondersteuning zullen als zodanig gelabeld worden. Het is niet duidelijk om hoeveel liedjes het gaat.

Daarnaast maakt Apple bekend dat 'duizenden' liedjes in juni spatial audio zullen ondersteunen. Met spatial audio verandert het geluid op basis van de hoofdbewegingen van de gebruiker. Wanneer de gebruiker bijvoorbeeld geluid hoort van links en zijn of haar hoofd naar links draait, dan zal dat geluid van voren komen. De AirPods Max ondersteunt spatial audio.

De op maandag aangekondigde Music-functies komen voor alle Music-abonnees beschikbaar, zonder extra kosten. Een Apple Music-abonnement kost vijf tot vijftien euro per maand. Een precieze releasedatum noemt Apple nog niet.