Apple maakt Dolby Atmos en lossless weergave beschikbaar voor Apple Music

Abonnees van Apple Music kunnen instellen dat ze de streamingdienst lossless willen gebruiken. Daarnaast heeft Apple ondersteuning voor Dolby Atmos voor ruimtelijke weergave van geluid toegevoegd.

Verschillende gebruikers van Apple Music en Apple-sites zoals 9to5Mac melden dat Dolby Atmos en lossless weergave toegevoegd zijn aan de instellingen. Abonnees kunnen 'Lossless Audio' activeren bij de instellingen voor audiokwaliteit en vervolgens bepalen of de lossless weergave via mobiel internet, wifi en downloads moet verlopen, of dat deze per categorie bijvoorbeeld op hoge kwaliteit moet blijven om op bandbreedte te besparen. Wat betreft Dolby Atmos is er de keuze om deze altijd ingeschakeld te houden, dit automatisch te laten verlopen of het audioformaat uit te schakelen.

Apple kondigde in mei al aan dat Apple Music ondersteuning voor lossless weergave en Dolby Atmos zou krijgen en dat dit in juni beschikbaar zou komen. Die beschikbaarheid volgt nu bij de start van Apples WWDC 2021-evenement. Apple maakt gebruik van zijn eigen lossless formaat, Apple Lossless Audio Codec, of ALAC. De gehele collectie van Music is omgezet naar ALAC, dat niet alleen weergave met 16bit op 44,1kHz maar ook met 24bit op 192kHz biedt. De ondersteuning geldt voor AirPods, AirPods Pro, AirPods Max en Beats-headset, waarbij Apple aangeeft dat de bluetooth-verbinding en Apple AAC Bluetooth Codec niet lossless zijn.

Onduidelijk is of Apple Music voor Android ook al de update voor lossless krijgt. Vorige maand meldde 9to5Google dat in een bèta van de app voor Android aanwijzingen te vinden waren dat ondersteuning voor ALAC naar Apple Music voor Android kwam, maar support voor Dolby leek niet op komst.