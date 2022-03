Apple geeft Boot Camp ondersteuning voor Windows Precision Touchpad-driver

Apple heeft een nieuwe update van Boot Camp uitgebracht waarbij het ondersteuning heeft toegevoegd voor het Windows Precision Touchpad-stuurprogramma. Dat blijkt uit meldingen van Reddit-gebruikers en een supportpagina van Apple.

Enkel macs met een T2-beveiligingschip krijgen via Boot Camp 6.1.15 ondersteuning voor het Microsoft Precision Touchpad-stuurprogramma. Dat staat te lezen op een supportpagina van Apple. Hierdoor kunnen de gebruikers van Windows op een Mac via Boot Camp extra touchpadgebaren gebruiken waaronder tikken op het touchpad met één vinger om een item te selecteren of met twee vingers omhoog of omlaag vegen om te scrollen.

Microsoft introduceerde in 2013 het Windows Precision Touchpad-stuurprogramma. Het bedrijf wou aan de hand van deze driver de stroeve touchpadervaringen op sommige Windows-laptops verhelpen door dit stuurprogramma als standaard-alternatief aan te bieden op Windows-laptops. In 2016 kondigde het bedrijf aan dat het de Precision Touchpads op Windows-laptops verplicht zou maken als hardwaremakers een 'Built for Windows 10'-stempel willen ontvangen voor hun producten.