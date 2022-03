Justitie VS haalt grootste deel van losgeld Colonial-oliepijpleiding terug

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft maandag het grootste deel van het door Colonial Pipeline betaalde losgeld teruggehaald. Hiervoor werkte het ministerie samen met de FBI, die de private key van de wallet wist te bemachtigen. Hoe de FBI dit deed, is onduidelijk.

Nu is 63,7 bitcoin, omgerekend 1,89 miljoen euro, van de betaalde bitcoin terecht, schrijft het Department of Justice. De hackers vroegen 'ongeveer 75 bitcoin' als losgeld. Het ministerie wist dit geld terug te halen door samen te werken met zowel Colonial Pipeline als met de FBI. Toen het oliepijpleidingbedrijf begin mei werd aangevallen, nam het bedrijf contact op met de Amerikaanse overheid. Het bedrijf wist destijds dat het door de DarkSide-groep werd aangevallen en communiceerde dit met politiediensten.

Colonial Pipeline besloot op 8 mei het gevraagde losgeld over te maken naar de aanvallers. Omdat de politiediensten wisten dat dit ging gebeuren, konden zij de transactie en de bitcoin volgen. De cryptocurrency ging via meerdere transacties naar 'een specifiek adres'. De FBI had voor dit adres de privésleutel en kon hierdoor toegang krijgen tot het losgeld. Hoe de FBI deze privésleutel kreeg, is niet duidelijk. Na toestemming van de rechter besloot het ministerie het bedrag terug te vorderen.

Reuters sprak met cryptotrackingbedrijf Elliptic en schrijft dat de wallet 69,6 bitcoin bevatte. Elliptic vermoedt dat het deel van 63,7 bitcoin bestemd was voor de 'partner' van DarkSide die de eerste hack op Colonial Pipeline uitvoerde. Rechercheurs zeggen tegen Reuters dat de Russische groep DarkSide vaak in partnerschap met andere hackgroepen werkt om meerdere doelwitten tegelijk te kunnen aanvallen. DarkSide zou hierbij een kleiner aandeel van het losgeld aannemen, de encryptiesoftware leveren en onderhandelen met het slachtoffer. Inmiddels is de wallet leeg. Of de overheid de rest van de bitcoin ook heeft teruggevorderd, is niet duidelijk.

Door de Colonial-aanval werd de pijplijn, die van de Texaanse kust tot aan de staat New Jersey loopt, stilgelegd. Bijna de helft van de Amerikaanse oostkust wordt door de pijpleiding van olie voorzien. De aanval zorgde voor drukte bij tankstations. Deze drukte zorgde weer voor schaarste bij sommige tankstations.