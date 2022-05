Amerikaanse overheid looft 10 miljoen dollar uit voor DarkSide-ransomwarebende

De FBI en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beloven een beloning van tien miljoen dollar voor een tip naar een van de leiders binnen de DarkSide-ransomwarebende. Deze bende was verantwoordelijk voor onder meer de aanval op Colonial Pipeline.

De Amerikaanse overheid heeft twee beloningen van tien en vijf miljoen dollar geïntroduceerd rondom de DarkSide-bende. De eerste en grootste beloning draait om 'individuen die een sleutelrol spelen' binnen de DarkSide-groep. Informatie die leidt tot de identificatie of locatie van zo'n individu, kan tot omgerekend 8,7 miljoen euro opleveren.

De tweede beloning draait om informatie die leidt tot de arrestatie of veroordeling van iemand die meedeed aan, of van plan was om mee te doen aan, DarkSide. Deze tip kan omgerekend 4,3 miljoen euro opleveren. Hierbij hoeven de tips niet te draaien om de Verenigde Staten; ook tips die leiden tot arrestaties en veroordeling buiten de VS kunnen een beloning opleveren.

In het bericht schrijft de Amerikaanse overheid over varianten van de DarkSide-groep. Zoals BleepingComputer opmerkt wijzigen dergelijke ransomwaregroepen vaak van naam als overheden achter ze aan zitten. Zo heeft de DarkSide-groep onlangs aanvallen uitgevoerd onder de BlackMatter-naam. BlackMatter gaf eerder deze week weer aan te stoppen met hun activiteiten na 'druk van overheden' en nadat bendeleden vermist raakten. Ook BlackMatter-leden vallen dus onder de beloningen die de overheid heeft geïntroduceerd.

DarkSide is het meest berucht om de aanval op Colonial Pipeline. Deze oliepijpleiding loopt aan de oostkust van de Verenigde Staten en voorziet bijna de helft van de Amerikaanse oostkust van olie. De aanval in mei legde deze pijpleiding stil en zorgde voor drukte bij onder meer tankstations. De hackers wilden 75 bitcoin; hiervan wist het Amerikaanse ministerie van Justitie eerder de grote meerderheid van terug te halen. Toen was 63,7 bitcoin terecht, goed voor destijds omgerekend 1,89 miljoen euro.