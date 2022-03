EU: Aantal cyberaanvallen op kritieke Europese sectoren is verdubbeld

Het aantal cyberaanvallen op kritieke sectoren in Europa is in een jaar tijd verdubbeld van 146 in 2019 naar 304 in 2020. Dat zegt het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, dat onderdeel van de EU is.

De toename blijkt uit cijfers van het agentschap in handen van CNN. Het agentschap ziet een directe correlatie met de coronapandemie. Er werden 304 significante aanvallen geregistreerd door het agentschap, gericht op wat het 'kritieke sectoren' noemt. In 2019 waren dat er nog 146. Ook nam het aantal aanvallen op ziekenhuizen en gezondheidsnetwerken toe met 47 procent in een jaar tijd. Niet bekend is hoeveel aanvallen dat betreft.

De aanvallen hadden een aanzienlijke impact, schrijft CNN, met name in de vorm van ransomware. Enisa-teamleider Apostolos Malatras zegt tegen de nieuwszender dat er een stormloop ontstond, omdat de noodzaak voor digitale infrastructuur plots zo groot was. "Daarbij was beveiliging een nagedachte", heet het. Tegelijk bleven mensen binnen en hadden ze tijd om kwetsbaarheden in systemen en kritieke infrastructuur te zoeken, voegt hij toe.

In maart van dit jaar werd het nationale zorgsysteem van Ierland nog getroffen door een ransomware-aanval. Daardoor konden afspraken niet digitaal ingepland worden. Daarnaast werd in december het Europees Geneesmiddelenbureau EMA slachtoffer van een cyberaanval, waarbij informatie van coronavaccins gestolen werd. En in september vorig jaar leidde een ransomware-aanval op een Duits ziekenhuis tot de mogelijke dood van een patiënte, omdat deze in kritieke toestand naar een ander ziekenhuis gebracht moest worden.