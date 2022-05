Gerucht: Apple komt met Apple Music-abonnement voor streamen van lossless muziek

Apple komt volgens geruchten 'in de komende weken' met een nieuw Apple Music-abonnement, waarmee gebruikers lossless muziek kunnen streamen. De bèta van iOS 14.6 bevat daarnaast verwijzingen naar ondersteuning voor lossless streamen via de dienst.

Deze week stelde Hits Double Daily dat Apple de komende weken een 'high fidelity'-abonnement zou uitbrengen, samen met de derde generatie AirPods. De website baseert zich op bronnen uit de muzieksector. Apple zou een maandtarief van tien dollar vragen voor het lossless-abonnement. Dat is evenveel als een regulier Apple Music-abonnement; vermoedelijk maakt Apple lossless streaming dan ook beschikbaar voor alle gebruikers van zijn muziekstreamingdienst.

Dit weekende ontdekte 9to5Mac daarnaast verwijzingen naar een Apple Music HiFi-abonnement in de code van de eerste iOS 14.6-bètaversie, hoewel de verwijzingen verwijderd zouden zijn uit iOS 14.6-bèta 2. De eerste build zou onder andere de termen 'Dolby Atmos', Dolby Audio en 'Lossless' bevatten. Dit suggereert dat het bedrijf inderdaad van plan is om lossless muziek aan te bieden via Apple Music, en dat deze functie mogelijk wordt toegevoegd aan iOS 14.6.

De iOS 14.6-update voegt naar verwachting ook ondersteuning voor betaalde abonnementen in de Podcasts-app toe, schrijft 9to5Mac. Die functie komt volgens Apple in mei beschikbaar. Vermoedelijk komt iOS 14.6 dan ook in de komende weken uit, wat overeenkomt met het bericht van Hits Double Daily.

Apple Music zou niet de eerste dienst zijn die lossless streaming van muziek aanbiedt. Concurrenten Tidal en Amazon bieden al hi-fi-abonnementen aan, hoewel deze bedrijven daarvoor een hoger maandtarief rekenen. Spotify maakte eerder dit jaar al bekend dat het werkt aan een HiFi-abonnement, hoewel het bedrijf daarbij geen concrete releasedatum noemde.