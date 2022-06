Apple stelt release podcast-abonnementen uit tot juni - update

Apples betaalde podcast-abonnementen worden iets later beschikbaar gemaakt. De feature zou in mei uitkomen, maar het bedrijf laat via een e-mail aan podcasters weten dat dat nu juni is geworden.

Apple stelt in de e-mail, die in handen is van 9to5Mac, dat het dat doet om 'te verzekeren dat we de beste ervaring mogelijk leveren aan luisteraars en podcastmakers'. Dat is niet specifiek, maar verderop in de mail erkent Apple dat podcastmakers moeite hebben gehad met het toevoegen van nieuwe content aan de dienst. Ook zegt het 'feedback van de luisteraars ter harte genomen te hebben en verwerkt te hebben in iOS 14.6'. 9to5Mac stelt dat dat gedeelte slaat op het nieuwe ontwerp van de Podcasts-app.

De functie maakt het mogelijk om een abonnement af te sluiten op een podcast. Daarmee steunen ze de makers in financiële zin en ze kunnen er vroege toegang tot nieuwe afleveringen en exclusieve content voor terugkrijgen. Apple werkt tegelijk ook aan ondersteuning voor lossless audio is Apple Music; dat staat ook gepland voor juni.

Update, 10:30: in de titel van het artikel stond 'juli', maar dit moet 'juni' zijn, zoals verderop ook al stond.

Het Podcasts-ontwerp waar volgens de lezing van 9to5Mac men niet erg blij mee was