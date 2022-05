Gerucht: Apple wil podcast-abonnement gaan aanbieden

Apple zou overwegen om een podcast-abonnement te gaan aanbieden, waarbij het zou gaan investeren in podcasts die alleen uitkomen binnen dat abonnement. Apple is afgelopen jaren begonnen met veel meer soorten abonnementen.

Alle podcasts binnen Apples ecosysteem zijn nu nog gratis, maar met een abonnement zal dat veranderen, schrijft Bloomberg op basis van eigen bronnen na een eerder artikel van The Information. Apple wil daarbij investeren in het laten maken of binnenhalen van podcastseries die alleen te horen zijn binnen het abonnement. Een link met abonnementenbundel Apple One ligt voor de hand.

Met de stap zou Apple de concurrentie willen aangaan met Spotify en Amazon, die beide actief zijn geworden in de podcastwereld met exclusieve podcasts; zo is Joe Rogen Experience alleen nog te horen op Spotify, een stap waarmee honderden miljoenen euro's gemoeid waren.

Apple heeft niet gereageerd op de artikelen. Afgelopen jaren begon Apple onder meer met een abonnement met videoseries genaamd TV+, fitnessabonnement Fitness+, gamedienst Arcade en muziekstreamingdienst Music. Podcasts zitten vijftien jaar in Apples aanbod. Veel podcastapps van derden maken gebruik van de indexeerfunctie van iTunes om podcasts aan te bieden.