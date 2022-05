Data van Viruswaarheid-aanhangers was te achterhalen door wijzigen URL petitie

De gegevens van aanhangers van de Nederlandse organisatie Viruswaarheid waren te achterhalen door de URL van een petitie te veranderen. Het is onbekend of kwaadwillenden de gegevens van de ondertekenaars hebben achterhaald.

Het gaat om zeker zestienduizend formulieren, meldt de Volkskrant. Viruswaarheid bevestigt het lek en gaat een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kwaadwillenden konden bij onder meer de voor- en achternaam en e-mailadres van ondertekenaars van de petitie door de URL te wijzigen. Zo waren de gegevens van andere ondertekenaars in te zien.

Volgens Viruswaarheid ontstond het lek mogelijk na het herstellen van de website na een ddos-aanval van eerder deze maand. Bewijs of uitleg daarvoor geeft de organisatie niet. Volgens de organisatie is de hosting van de website vanwege die ddos-aanvallen verplaatst naar een ander platform. "Hierbij zijn door een onjuiste beveiligingsinstelling tijdelijk namen, mailadressen en telefoonnummers van petitie-ondertekenaars onvoldoende beschermd geweest tegen hackers", schrijft de organisatie in een e-mail aan betrokkenen.

De petitie is anoniem te ondertekenen, maar ook de gegevens van die mensen waren daardoor opvraagbaar. Inmiddels is het lek gedicht en zijn de gegevens niet meer in te zien.

Update: een uitgebreidere reactie van Viruswaarheid is toegevoegd.