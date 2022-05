Ninja Gaiden-maker Tomonobu Itagaki begint nieuwe gamestudio

Ninja Gaiden-ontwikkelaar Tomonobu Itagaki heeft een nieuwe gamestudio opgericht, Itagaki Games. De ontwikkelaar van Dead or Alive en Ninja Gaiden stopte in 2017 bij Valhalla Game Studios om docent te worden.

In een bericht op Facebook schrijft de 53-jarige Itagaki dat hij een nieuwe studio is begonnen, Itagaki Games. De post is een niet-gepubliceerd stuk uit een interview met Bloomberg van begin januari. In het bericht schrijft Itagaki: "Deze studio is niet Tecmo en niet Valhalla."

Tomonubu Itagaki is bekend vanwege een aantal grote titels op de oorspronkelijke Xbox, zoals de Dead or Alive-reeks en de Xbox-reboot van Ninja Gaiden. De gamemaker kreeg in 2008 een conflict met de studio waar hij voor werkte, Tecmo, net na de release van Nina Gaiden II. Dat conflict was de zoveelste ruzie met de studio. In 2006 werd Itagaki beschuldigd van seksueel wangedrag. Volgens Tecmo was er geen sprake van seksueel wangedrag, maar de studio gaf Itagaki toch loonverlaging.

De gamemaker richtte in 2009 Valhalla Game Studios op. De enige grote titel die hij daar uitbracht was Devil's Third op de Wii U en een onlineversie voor de pc. In 2017 vertrok hij bij de studio en kreeg hij de rol van adviseur. In het Facebook-bericht schrijft hij dat hij de afgelopen vier jaar les heeft gegeven aan jongeren, maar dat hij weer een spel wil maken. Daarom heeft hij zijn nieuwe studio opgericht. Het liefst wil hij daarbij opnieuw samenwerken met Microsoft om spellen te maken voor Xbox.