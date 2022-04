Deezer start kanaal voor luisterboeken in Nederland

De streamingdienst voor audio Deezer start een kanaal voor audioboeken in Nederland. Gebruikers kunnen boeken uit twaalf categorieën beluisteren en suggesties ontvangen op basis van hun voorkeuren.

Deezers luisterboekenkanaal is beschikbaar voor alle betalende en niet-betalende Deezer-abonnees in Nederland. Het kanaal is onderdeel van de Shows-tab van de audiodienst, waar bijvoorbeeld al podcasts en gesproken nieuws te vinden zijn. Luisterboeken verschijnen in de categorieën klassiekers, fictie, non-fictie, sciencefiction, boeken over persoonlijke ontwikkeling, religie & spiritualiteit, kinderboeken en poëzie. Ook is er een sectie voor Engelse audioboeken.

Gebruikers kunnen favorieten selecteren, links naar hoofdstukken delen via sociale media en suggesties voor nieuwe luisterboeken ontvangen, gebaseerd op hun voorkeuren. Wie een premiumabonnement afneemt, krijgt de mogelijkheid audioboeken te downloaden om deze offline te kunnen luisteren.

Deezer is een van oorsprong Frans bedrijf dat concurreert met onder andere Spotify en Apple Music. De dienst stelt zestien miljoen maandelijks actieve gebruikers te hebben. Spotify meldde in april dat het 130 miljoen betalende abonnees wereldwijd heeft.