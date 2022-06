Apple zet tool online voor embedden podcasts op webpagina's

Apple heeft een tool online gezet om podcasts te embedden op webpagina's. De tool maakt een embedcode met een iframe. De bedoeling van de tool is voor podcastmakers om hun podcast te promoten.

De tool staat op een site van Apple en de embedcode is op te vragen zonder dat gebruikers beheerders zijn van podcasts. Daardoor is het ook mogelijk voor bijvoorbeeld nieuwssites om embeds van podcasts van derden op te nemen met de player.

Podcasts begon als onderdeel van iTunes en iOS-app, maar is inmiddels ook een macOS-app en ook de optie om via het web podcasts af te spelen bestaat al langer. Embeds zijn al wel een functie van veel podcasthosters, maar Apple had de functie nog niet. Apple is de primaire bron van podcastfeeds wereldwijd; veel podcastapps gebruiken de index van Apple voor podcasts.