'Google probeerde telefoonmakers privacy-instellingen te laten verstoppen'

Nieuwsmedium Insider meldt op basis van openbaar gemaakte rechtbankdocumenten dat Google smartphonemakers en telco's probeerde te overtuigen om privacy-instellingen in Android moeilijker vindbaar te maken, zodat ze minder gebruikt zouden worden.

Volgens Insider, dat recent geopenbaarde rechtbankdocumenten uit Arizona heeft doorgespit, vond Google het 'een probleem' dat gebruikers de privacy-instellingen van Android ook daadwerkelijk benutten als ze die wisten te vinden. Daarom zou Google populaire privacy-opties dieper in het instellingenmenu hebben gestopt en ook meerdere telefoonfabrikanten hebben geprobeerd over te halen om dat voorbeeld te volgen. LG wordt daarbij als voorbeeld door de openbaar aanklager bij naam genoemd. Het bewijsstuk waarop dat gebaseerd wordt, is echter niet openbaar.

Volgens de aanklacht probeerde Google verder de fabrikanten te overtuigen door informatie over het gebruik van privacy-instellingen 'verkeerd voor te stellen, te verhullen, onderdrukken en weg te laten'. Op die manier zouden fabrikanten gerustgesteld zijn over de negatieve effecten van privacy-instellingen moeilijker vindbaar maken. Een hogere location attach rate zou beter zijn voor Googles advertentie-inkomsten.

Insider meet ook breed uit over de Google-werknemers die de privacy-instellingen zelf verwarrend vonden. Dat bleek echter ook al uit andere rechtbankdocumenten, die in augustus van vorig jaar geopenbaard werden. Destijds zei een Google-medewerker "Sprekend als gebruiker: wat? Specifieker, ik dacht dat ik locatietracking uit had staan op mijn telefoon. Dus onze communicatie hierover verwart zelfs een op privacy gerichte Google-engineer. Dat is niet goed."

Een Google-woordvoerder heeft tegenover The Verge gereageerd. "De openbaar aanklager van Arizona en onze concurrenten die deze rechtszaak aansturen, hebben hun best gedaan om onze diensten verkeerd te karakteriseren. We hebben altijd privacyfuncties ingebouwd in onze producten en verregaande controle over locatiedata geboden. We kijken ernaar uit om het ware verhaal te vertellen."

De staat Arizona sleepte Google vorig jaar voor de rechter. De openbaar aanklager beschuldigt Google ervan dat gebruikers' privacy geschonden is door locatiedata over ze te verzamelen, zelfs als ze die instelling uit hadden gezet.