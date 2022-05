Renesas gaat goedkope en zuinige fpga's uitbrengen

Het Japanse chipbedrijf Renesas betreedt de markt voor field-programmable gate array-chips en gaat daarmee de concurrentie met onder andere AMD's Xilinx en Intels Altera aan. Renesas brengt met de ForgeFPGA-serie zuinige en goedkoper fpga's uit.

ForgeFPGA-chips verbruiken in stand-by tot 20 microampère en kosten minder dan 0,50 dollar per stuk bij afname van grote hoeveelheden. Renesas stelt gratis ontwikkelsoftware voor de programmeerbare chips ter beschikking. Die software biedt een macrocell-modus met schematisch weergegeven ontwikkelflow en een hdl-modus voor programmeren in een traditionele Verilog-omgeving. Meer details over de komende chips meldt Renesas nog niet.

Renesas heeft bij het ontwerpen van de chips gebruik kunnen maken van het ontwikkelteam van Silego, een dochterbedrijf van Dialog Semiconductor. Dat Amerikaanse bedrijf werd begin dit jaar overgenomen door Renesas. Silego brengt onder andere de programmeerbare GreenPAK-cmics uit, waarbij cmic staat voor configurable mixed-signal integrated circuits. Onder andere Fitbit, Garmin en GoPro maken gebruik van Silego's smics.

In het tweede kwartaal van 2022 maakt Renesas de eerste ForgeFPGA-chips beschikbaar, maar partnerbedrijven kunnen al engineering samples aanvragen. Fpga's hebben programmeerbare logica, zodat fabrikanten op aanvankelijk identieke chips, verschillende functies kunnen implementeren. De resulterende chips kunnen dan die taken snel en efficiënt uitvoeren.

Onder andere in datacenters maken grote techbedrijven steeds meer gebruik van fpga's voor specifiek rekenwerk, wat reden was voor AMD vorig jaar om Xilinx en Intel, al in 2015, om Altera over te nemen. Met die twee marktleiders gaat Renesas de concurrentiestrijd aan.