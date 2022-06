AMD bereikt overeenstemming om Xilinx over te nemen voor 35 miljard dollar

AMD wil fpga-fabrikant Xilinx overnemen voor 35 miljard dollar, omgerekend zo'n 30 miljard euro. De bedrijven hebben daar een overeenstemming over bereikt. AMD betaalt de overname met aandelen. De bedrijven verwachten dat de overname eind 2021 rond is.

De overname is unaniem goedgekeurd door het bestuur van AMD en Xilinx, meldt AMD. Aandeelhouders en regelgevende instanties moeten de overname nog goedkeuren. Eerder deze maand gingen er al geruchten dat AMD gesprekken voerde met de fpga-fabrikant. AMD heeft de overnameplannen bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt.

Xilinx zal onderdeel worden van AMD en AMD-ceo Lisa Su zal aan de leiding staan van het gecombineerde bedrijf. Victor Peng, de huidige ceo van Xilinx, zal binnen AMD verantwoordelijk blijven voor de activiteiten van Xilinx. Als de overname is afgerond, treden minimaal twee Xilinx-topmensen toe tot de raad van bestuur van AMD.

Met de overname wil AMD groeien in de markt voor datacenters. Xilinx is de grootste leverancier van fpga's wereldwijd. Het bedrijf is in 1984 opgericht en bracht als eerste een field-programmable gate array op de markt. Die programmeerbare chips worden met name gebruikt in datacenters, bij communicatienetwerken en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. Intel stapte vijf jaar geleden al in de markt voor fpga's door Altera over te nemen voor 16,7 miljard dollar.

De overname van Xilinx is de grootste tot nu toe van AMD. De laatste grote overname was die van ATi Technologies, in 2006 werd daar 5,4 miljard dollar voor betaald. De miljardenovername van Xilinx wordt bekostigd met aandelen.