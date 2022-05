AMD verwacht overname van Xilinx op 14 februari af te ronden

AMD rondt de overname van fpga-fabrikant Xilinx 'op of rond' 14 februari af. Het bedrijf bevestigt alle noodzakelijke goedkeuringen te hebben van de relevante markttoezichthouders. De Chinese autoriteit was de laatste en gaf eind januari toestemming.

'Met uitzondering van alle overgebleven, gebruikelijke sluitingsvoorwaarden' is aan alle voorwaarden voor de overname voldaan, schrijft AMD. Het bedrijf verwacht daarom de overname op of rond maandag af te kunnen ronden. AMD kondigde in oktober 2020 aan Xilinx te willen overnemen voor 35 miljard dollar en verwachtte toen de overname eind vorig jaar af te kunnen ronden.

Met de overname wil AMD groeien op de datacentermarkt. Xilinx is de grootste leverancier van field-programmable gate arrays; programmeerbare chips die voornamelijk in datacenters, bij communicatienetwerken en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen worden gebruikt. De overname van Xilinx is AMD's grootste overname tot nu toe en wordt bekostigd met aandelen.

Voor de overname was wel toestemming van marktautoriteiten nodig. Begin vorig jaar gaven Taiwanese, Zuid-Koreaanse en Amerikaanse autoriteiten goedkeuring, later volgden de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk. De Chinese markttoezichthouder gaf ruim twee weken geleden toestemming. Hierbij waren er wel enkele voorwaarden, zoals dat AMD Xilinx-producten moet blijven leveren aan China en Chinese klanten niet mag discrimineren.