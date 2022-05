AMD wil in 2023 zijn eerste processor met Xilinx-technologie uitbrengen

AMD verwacht in 2023 de eerste processor uit te brengen die is voorzien van AI-technologie van Xilinx. AMD-ceo Lisa Su maakte dat maandag bekend in een gesprek met Forbes. De miljardenovername van Xilinx door AMD is maandag officieel afgerond.

Su zegt tegen analist Patrick Moorhead van Forbes dat de eerste AMD-processor waar Xilinx-techniek in is geïntegreerd, in 2023 aangekondigd kan worden, doordat Xilinx en AMD al langere tijd samenwerken, ook al voordat de overname was goedgekeurd. AMD kondigde eind 2020 aan Xilinx te willen overnemen voor 35 miljard dollar. De overname wordt met aandelen bekostigd en omdat die in waarde zijn gestegen, is er uiteindelijk 49 miljard dollar met de overname gemoeid.

Met de overname wil AMD groeien op de datacentermarkt. Xilinx is de grootste leverancier van fpga's ter wereld. Het bedrijf bracht als eerste een field-programmable gate array op de markt. Die programmeerbare chips worden onder meer gebruikt in datacenters, bij communicatienetwerken en bij industriële en wetenschappelijke toepassingen. AMD kan met de overname de strijd aangaan met Nvidia en Intel op het gebied van datacenters en supercomputers, schreef Tweakers in een achtergrondartikel.

Voormalig Xilinx-ceo Victor Peng wordt de baas van het nieuwgevormde Adaptive and Embedded Computing Group, die zich gaat focussen op het ontwikkelen van fpga's, adaptieve socs en software en die technologie ook naar AMD-cpu's en -gpu's moet brengen, schrijft AMD in een persbericht. Voor klanten verandert er voorlopig niks. Zij kunnen nog steeds Xilinx-producten kopen.