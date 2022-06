Intel neemt Linutronix over dat embedded Linuxsystemen maakt

Intel heeft Linutronix overgenomen, een bedrijf dat embedded Linuxsystemen maakt, voornamelijk voor in de industrie. De cto van het bedrijf is nu al de belangrijkste maintainer van de x86-architectuur in de Linux-kernel.

Intel neemt het bedrijf over voor een onbekend bedrag, schrijft Intel in een blogpost. Linutronix is een bedrijf dat embedded Linux-systemen maakt, maar de bewoording van Intel impliceert dat het het bedrijf vooral om de werknemers te doen is. De cto van Linutronix is Thomas Gleixner, die al lang een belangrijke maintainer is van de Linux-kernel. Hij werkt onder andere aan de x86-elementen van die kernel, waaronder het RT-Preempt . Intel benadrukt dat het Linutronix voorlopig nog als onafhankelijk bedrijf binnen Intels softwaretak blijft zien, met Gleixner aan de top.

Met de overname zegt Intel zich meer te willen richten op ontwikkelingen voor Linux, specifiek voor de kernel. "Intel gelooft dat een succesvol software-ecosysteem open moet zijn om te kunnen groeien. Linutronix deelt dit geloof en Intels bereidheid om het Linux-opensource-ecosysteem te laten groeien", schrijft het bedrijf.