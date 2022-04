SK Hynix richt Solidigm op voor overgenomen nand- en ssd-divisie Intel

SK Hynix heeft de nand- en ssd-divisie van Intel overgenomen en ondergebracht in een nieuwe dochteronderneming met de naam Solidigm. De naam is een samentrekking van Soli van solid-state drive en 'digm' uit het woord 'paradigma'.

De dochteronderneming krijgt een hoofdkantoor in San Jose, een stad in de Amerikaanse staat Californië. De opgerichte dochteronderneming is onderdeel van de eerste fase van de overname, zegt SK Hynix. In de tweede fase neemt SK Hynix ook intellectueel eigendom over voor de productie van nandgeheugen en ssd's, samen met personeel dat daar voor Intel aan werkt. Dat gebeurt in 2025.

SK Hynix en Intel kondigden de voorgenomen overname in oktober vorig jaar aan. De laatste toestemming, die van de Chinese marktautoriteit, volgde vorige week. Andere autoriteiten hadden eerder dit jaar al toestemming gegeven aan SK Hynix om het bedrijfsonderdeel van Intel over te nemen.

De Chinese overheid stelde wel enkele voorwaarden. SK Hynix mag in China geen onredelijke prijzen vragen voor PCIe- en SATA-enterprise-ssd's en het bedrijf moet de productie van PCIe- en SATA-ssd's blijven uitbreiden in de vijf jaar nadat de overname officieel is afgerond. SK Hynix moet daarnaast alle producten blijven leveren aan China en mag Chinese klanten ook niet dwingen om uitsluitend producten van het bedrijf aan te schaffen. Het bedrijf wordt daarnaast verboden om deals te sluiten met concurrenten in China waardoor concurrentie wordt uitgesloten of beperkt.

Met de overname wordt SK Hynix hiermee de op een na grootste producent van nandgeheugen. Samsung, ook een Zuid-Koreaans bedrijf, blijft de grootste nandgeheugenfabrikant. SK Hynix betaalt nu zeven miljard dollar voor de overname, bij de tweede fase in 2025 is dat nog eens twee miljard dollar.