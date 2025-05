Twee Solidigm-ssd's getest

Op de voorlaatste dag van 2021 maakte Solidigm zijn bestaan wereldkundig. Met Solidigm betrad een nieuwe speler de markt voor nand-producten. Een dag eerder had het moederbedrijf van Solidigm bekendgemaakt dat het de nand-divisie van Intel had overgenomen. Voorheen maakte Intel voor zijn ssd's gebruik van nand dat van IMFT afkomstig was. Die joint venture tussen Intel en Micron werd in 2006 opgericht en produceerde nand voor Intel en Micron. In de loop van 2018 en 2019 nam Micron IMFT over, maar Intel behield nog wel een eigen nand-divisie. Die werd in 2021 grotendeels door het moederbedrijf van Solidigm overgenomen. Dat moederbedrijf is SK hynix, een Zuid-Koreaanse producent van nand en dram. Aangezien SK hynix een van de grootste chipproducenten is en al sinds 1983 actief, en aangezien Intel voor de verkoop van de nand-divisie al een kleine vijftien jaar ssd's maakte, is Solidigm eigenlijk geen nieuwe speler, maar wél een nieuwe naam.

We hebben twee ssd's van het relatief nieuwe Solidigm getest: de budgetoptie in de vorm van de P41 Plus en de krachtigere P44 Pro. In deze mini-review van twee pagina's zetten we de prestaties van beide drives naast elkaar. Van beide drives hebben we een 1TB-exemplaar gekregen. De P41 Plus kost op het moment van schrijven ongeveer 70 euro en voor de P44 Pro betaal je gemiddeld 113 euro. Edit: op het moment van publicatie is de P44 Pro fors gedaald naar ongeveer 85 euro, wat de drive een stuk interessanter wat prijs/prestatie-verhouding betreft. Ook de P41 Plus is wat gedaald, al is die daling van een tientje naar ongeveer zestig euro iets minder spectaculair.

De P41 Plus is opgebouwd rond een Silicon Motion-controller: de SM2269XT. Die komen we niet vaak tegen, zodat we geen direct vergelijkingsmateriaal hebben. De enige andere ssd's die ik kon vinden met die controller, zijn de Adata Legend 850, de Silicon Power UD90 en de Lexar NM760. De controller is een vierkanaalscontroller die Solidigm combineert met qlc-nand met 144 lagen. Dat nand zou nog uit de fabriek van Intel afkomstig zijn en snelheden tot 1200MT/s ondersteunen. De controller kan overigens iets sneller, tot 1600MT/s per kanaal.

De P44 Pro is voorzien van een eigen controller van SK hynix: de Aries. Die controller beschikt over acht kanalen met een snelheid van 1600MT/s en is voorzien van een krachtige quadcore-Arm Cortex-R5. De controller wordt gecombineerd met SK hynix' eigen nand van 176 laagjes en is tlc in plaats van het tragere qlc van de P41 Plus. Ook heeft de P44 Pro een dram-cache van 1GB, dat ook weer uit SK hynix' eigen keuken komt. Daarmee is de P44 Pro een ssd die in ieder geval de hardware aan boord heeft om veel betere prestaties dan de P41 Plus te realiseren.

Uit de bovenstaande prestatie-indices blijkt de P44 Pro logischerwijs ook de veel snellere drive. De P41 Plus is nog steeds een prima drive, maar in zijn prijssegment zijn er andere ssd's die minstens zo goed presteren. Om die reden hebben we de M620 bovenaan onze lijstjes met absolute budgetdrives staan. De P44 Pro is op zijn beurt erg snel en kan zich meten met drives als de SN850X van WD en de 980 Pro van Samsung. Alleen drives als de 990 Pro en 2TB-varianten van genoemde drives zijn sneller. De P44 Pro is daarbovenop behoorlijk competitief geprijsd, dus een prima optie als je op zoek bent naar een heel snelle ssd. Alle deelresultaten van de benchmarks die we op de Solidigm-drives hebben losgelaten, vind je op de volgende pagina.