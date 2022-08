SK hynix presenteert 3d-nand met 238 lagen voor snellere en goedkopere ssd's

Geheugenfabrikant SK hynix heeft 3d-nandgeheugen met 238 lagen ontwikkeld, het hoogste aantal lagen in de sector. Deze chips zullen als eerste gebruikt worden in ssd's voor desktops. Massaproductie start in de eerste helft van volgend jaar.

Het nandgeheugen met 238 lagen betreft tlc-nand en moet de huidige nandgeneratie met 176 lagen opvolgen, schrijft SK hynix. De Zuid-Koreaanse fabrikant introduceert het nieuwe geheugentype in de vorm van 512Gbit-chips, die ieder een capaciteit van 64GB hebben. Op termijn moet die dichtheid verdubbeld worden naar 1Tbit of 128GB per chip.

De snelheid ligt volgens de fabrikant 50 procent hoger dan zijn vorige generatie nandflash, met transfersnelheden van 2,4Gbit/s per chip. Ook het stroomverbruik bij het uitvoeren van leesopdrachten is met 21 procent verlaagd. Met de stap naar 238 lagen neemt de dieomvang voor tlc-nandchips bovendien af, wat betekent dat SK hynix meer geheugen uit een wafer kan halen. Dat moet onder meer voor lagere productiekosten zorgen.

De fabrikant noemt dit geheugen '4d-nand', een marketingnaam die het bedrijf sinds 2018 gebruikt om geheugen met een chargetrapflashontwerp, of ctf-ontwerp, en een peri-under-cell-lay-out aan te duiden. Bij ctf worden die ladingen opgeslagen in een insulator. Traditioneel worden nandchips geproduceerd met floatinggateontwerpen, waarbij elektrische ladingen worden opgeslagen in een geleider. De ctf-aanpak moet interferentie tussen geheugencellen voorkomen voor betere prestaties. Bij periphery under cell worden peripheral circuits direct onder de geheugencel geplaatst. Normaliter zitten die circuits naast de geheugencel. Dat verbetert volgens SK hynix productie-efficiëntie en de dichtheid.

SK hynix begint in de eerste helft van 2023 met massaproductie van zijn nandgeheugen met 238 lagen. De chips worden in eerste instantie gebruikt in client-ssd's voor pc's en laptops. Later volgen server-ssd's en opslagchips voor smartphones. De 1Tbit-chips met 238 lagen volgen ook in 2023, maar een concretere releaseperiode wordt niet gegeven.

Bron: SK hynix