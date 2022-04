Xiaomi maakt lijst bekend met telefoons die upgrade krijgen naar Android 12

Xiaomi heeft een lijst gepubliceerd van zijn telefoons die voor eind maart volgend jaar een upgrade krijgen naar Android 12. Andere telefoons, waaronder de Mi 10- en Mi 10T-telefoons van vorig jaar, krijgen de upgrade vermoedelijk later.

Er staan in totaal twintig telefoons op de lijst uit diverse prijsklassen, aldus de post van Xiaomi. De upgrade naar Android 12 gaat samen met Miui 13, de nieuwe versie van de skin die Xiaomi op zijn eigen toestellen plaatst. Xiaomi tekent aan dat het later meer bekend maakt over welke telefoons de upgrade op een later moment krijgen.

Op de lijst staan nu alleen nog Xiaomi 11- en Mi11-telefoons, naast Redmi 10-modellen en de Xiaomi Pad 5-tablet. Daarbij gaat het in alle gevallen om producten die dit jaar uitkwamen. Ook high-end modellen van vorig jaar krijgen de upgrade de komende maanden dus nog niet.

De OS-upgrades staan los van de beveiligingsupdates, die Xiaomi garandeert voor minimaal twee jaar. Updates komen daarbij elk kwartaal uit, meldde de fabrikant eerder al. Xiaomi doet voor eerdere modellen van vorig jaar en daarvoor geen beloftes over OS-upgrades. De nieuwere 11T-telefoons krijgen drie OS-upgrades, beloofde Xiaomi.