Xiaomi brengt update uit voor browsers die incognitodataverzameling uitschakelt

Xiaomi heeft via de Google Play Store updates uitgebracht voor zijn Mi Browser, Mi Browser Pro en Mint Browser. De update schakelt het verzamelen van data in de incognitomodus uit. Gebruikers kunnen die wel weer aanzetten voor een 'verbeterde ervaring'.

De updates voor de browsers zijn beschikbaar, meldt Xiaomi. Het gaat om versie 12.1.4 van Mi Browser en Mi Browser Pro en om versie 3.4.3 van Mint Browser. De updates voegen een optie toe om dataverzameling aan of uit te zetten. Standaard staat die optie uit, het gaat dus om een opt-in.

Xiaomi heeft de functie aan zijn browsers toegevoegd nadat Forbes vorige week een artikel publiceerde over de dataverzameling door Xiaomi in zijn browsers. Volgens beveiligingsonderzoekers sturen de browsers van Xiaomi een omvangrijke hoeveelheid data door naar onder andere servers van Alibaba, die Xiaomi inhuurt. Dat gebeurt ook in de incognitomodus.

In verschillende reacties heeft Xiaomi ontkent dat het onterecht persoonlijke gegevens verzamelt. Volgens de Chinese fabrikant gaat het om geanonimiseerde en versleutelde gegevens en gebeurt dat met toestemming van de gebruikers. De onderzoekers stellen echter dat de gegevens alleen met base64 gecodeerd zijn en dus zijn te achterhalen. Ook zouden de gegevens door het verzamelen van metadata eenvoudig tot personen te herleiden zijn.

Update 09:29: Het gaat om een opt-in en niet om een opt-out zoals eerder in het artikel stond vermeld. De dataverzameling in incognitomodus staat standaard uit bij de nieuwe browserversies. Gebruikers kunnen die aanzetten voor een zogenaamde Enhanced Incognito Mode.