Forbes: Xiaomi verzamelt gebruiksdata van zijn browsers in incognitomodus

Mobiele browsers van Xiaomi sturen url's en andere data door naar servers van Xiaomi als de gebruiker de browser in de incognitomodus draait. Dat claimt Forbes op basis van claims van twee onderzoekers. Xiaomi ontkent.

Volgens Forbes zeggen bveveiligingsexperts dat de standaardbrowser van Xiaomi en de browsers van het bedrijf die in de Play Store staan, Mi Browser Pro en Mint Browser, een omvangrijke hoeveelheid data doorsturen naar servers van Alibaba, die Xiaomi huurt. Het gaat volgens de site om alle websites die een gebruiker bezoekt, zoekopdrachten van bijvoorbeeld Google en DuckDuckGo en elk bekeken item in de Xiaomi-newsfeed.

Daarnaast zou Xiaomi data verzamelen over mappen die de gebruiker opent en menu's die hij opent. Die data zou naar servers in Rusland en Singapore sturen, hoewel de webdomeinen in Beijing geregistreerd staan. De dataverzameling zou ook in incognitomodus doorgaan. Forbes baseert zich op claims van de Roemeense beveiligingsonderzoeker Gabi Cirlig van het bedrijf WhiteOps. De site liet de claims verifiëren door een andere onderzoeker, Andrew Tierney.

In een reactie erkent Xiaomi browsegegevens te verzamelen, maar dit zou alleen geanonimiseerd en versleuteld gebeuren en gebruikers zouden toestemming voor de tracken. De onderzoekers stellen dat de gegevens alleen met base64 gecodeerd zijn en dus te achterhalen zijn. Bovendien zouden de gegevens door het verzamelen van metadata makkelijk tot personen te herleiden zijn. Xiaomi ontkent dat de browsers ook in incognitomodus doorsturen, ondanks dat Forbes het bedrijf een video toonde hoe een zoekactie op 'porn' en een bezoekje aan PornHub doorgestuurd werden.