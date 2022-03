Xiaomi belooft vier jaar lang updates voor komende 11T- en 11T Pro-toestellen

Xiaomi belooft de komende 11T en de 11T Pro-toestellen drie jaar lang van Android-upgrades en vier jaar lang van beveiligingsupdates te voorzien. Andere toestellen krijgen de verlengde ondersteuning niet, al zegt Xiaomi die mogelijkheid wel te onderzoeken.

Xiaomi zegt dit te doen, omdat smartphones langer meegaan. Momenteel zullen alleen de 11T- en de 11T Pro-smartphones vier jaar ondersteuning krijgen. Het bedrijf onderzoekt naar eigen zeggen of het ook oudere Xiaomi-smartphones vier jaar lang zal blijven updaten. "Het is geen eenvoudige opdracht voor Xiaomi om dit te verwezenlijken", stelt Albert Shan, head of product and technology bij Xiaomi International, in een blogpost.

Vorige maand maakte Xiaomi bekend dat het bedrijf minstens ieder kwartaal een nieuwe beveiligingsupdate uit zou brengen, en dat voor ruim zestig smartphones. Hoe frequent gebruikers tussentijds een update van het besturingssysteem mogen verwachten, verschilt per toestel. Ook toestellen van dochterbedrijven POCO en Redmi worden ondersteund.

Xiaomi is niet het eerste bedrijf dat belooft om zijn smartphones langer te ondersteunen. Samsung kondigde begin dit jaar aan dat het alle Galaxy-telefoons van 2019 en nieuwer vier jaar lang beveiligingsupdates zou geven. Ook goedkopere modellen zoals de A10, A20 en A30 zullen langer ondersteund worden. Voor toestellen uit 2018 en ouder blijft de situatie van minimaal drie jaar lang beveiligingsupdates gehandhaafd.

Het Chinese OPPO kondigde enkele maanden geleden aan dat al zijn smartphones drie jaar lang beveiligingsupdates zouden krijgen. De goedkopere telefoons van het bedrijf krijgen bovendien minimaal een nieuwe Android-upgrade tijdens de levensduur van het apparaat. Ook OnePlus kondigde onlangs aan dat zijn flagshiptoestellen drie jaar lang Android-upgrades zullen krijgen en vier jaar lang beveiligingsupdates.

In Europa wordt er gedebatteerd over de ondersteuning voor smartphones door fabrikanten. De Duitse regering zou er bij de Europese Commissie op hebben aangedrongen om fabrikanten te verplichten minimaal zeven jaar beveiligingsupdates voor Android- en iOS-apparaten uit te brengen. Ook reparatieonderdelen moeten volgens de Duitse overheid zeven jaar lang verkrijgbaar zijn. Een ander wetsvoorstel van de Europese Commissie spreekt over vijf jaar verplichte beveiligingsupdates.