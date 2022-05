Xiaomi introduceert Redmi 10-smartphone met 90Hz-scherm en MediaTek-soc

Xiaomi kondigt zijn Redmi 10-smartphone aan. Deze telefoon beschikt over een 6,5"-lcd met full-hd-resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz. Het toestel krijgt ook een MediaTek-soc. Het is nog niet bekend wanneer de Redmi 10 uitkomt en wat deze gaat kosten.

De 6,5"-lcd krijgt een resolutie van 2400x1080 pixels en ondersteuning voor Adaptive Sync, schrijft WinFuture, dat zich baseert op een vroegtijdig gepubliceerd persbericht van Xiaomi. De verversingssnelheid van het scherm bedraagt maximaal 90Hz. Gebruikers kunnen de refreshrate van het scherm instellen op 45Hz, 60Hz en 90Hz.

De Redmi 10 krijgt verder een MediaTek Helio G88-soc met zes Cortex-A55-cores, twee Cortex-A75-kernen en een Mali-G52 MC2-gpu van Arm. De Redmi 10 krijgt daarnaast 6GB geheugen, 64GB of 128GB opslagcapaciteit en een vingerafdrukscanner die zit verwerkt in de aan-uitknop. Xiaomi spreekt verder over een primaire 50-megapixelcamera, naast een 8-megapixelsensor met groothoeklens en een dieptesensor met 2-megapixelresolutie. De selfiecamera krijgt een resolutie van 8 megapixel en zit verwerkt in een gat in het scherm.

De 5000mAh-accu van de Redmi 10 ondersteunt volgens Xiaomi snelladen op 18W. De telefoon kan ook gebruikt worden om andere accessoires 'omgekeerd' op te laden, zoals draadloze koptelefoons. Dat gaat met een vermogen van maximaal 9W. Xiaomi geeft nog geen adviesprijs of releasedatum voor de Redmi 10, maar naar verwachting maakt de fabrikant binnenkort meer details bekend. Er verschenen eerder deze maand al Redmi 10-toestellen bij een Aziatische retailer. Daar kost het toestel omgerekend 156 euro. De Redmi 9 verscheen vorig jaar voor 149 euro.