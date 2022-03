Xiaomi brengt eerste Redmi Note 10-telefoons over vier weken uit in Nederland

Xiaomi brengt de eerste twee van de vier Redmi Note 10-telefoons op 31 maart uit in Nederland. De fabrikant wil nog niets zeggen over prijzen voor de nieuwe modellen. Redmi Note-telefoons kosten doorgaans niet meer dan 300 euro.

Er komen vier telefoons: de Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G en Redmi Note 10S; de 10 Pro en 10 komen eind maart uit, de 5G-versie en de 10S volgen in mei. Van geen van de toestellen maakt Xiaomi nu prijzen bekend. Die volgen later, zo zegt de fabrikant. De nieuwe Redmi-telefoons krijgen twee Android-upgrades en vier MIUI-upgrades; MIUI is de skin van Xiaomi zelf. In de software zitten ads, zo zegt Xiaomi, maar die zijn uit te schakelen en de fabrikant wil een handleiding publiceren hoe dat precies moet.

De 10 Pro heeft een 6,67"-oledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 1200 candela per vierkante meter. Het gaat om een 20:9-scherm met een gat bovenin voor de frontcamera. Het is een scherm van 15,5x7cm met een oppervlakte van 107 vierkante centimeter. De telefoon zelf is 16,4x7,7cm groot en heeft een dikte van 8,1mm bij een gewicht van 193g. De behuizing heeft een ip53-rating en kan tegen waterspatten, aldus de fabrikant. Aan de zijkant zit een capacitieve vingerafdrukscanner.

De soc is een Qualcomm Snapdragon 732G, een 8nm-soc voor midrange-telefoons. Er komen varianten met 6GB en 8GB aan lpddr4x-geheugen en 64GB en 128GB aan UFS 2.2-opslag. De telefoon heeft een primaire 108-megapixelcamera, een Samsung HM2-sensor van 53 vierkante millimeter en 0,7 micron grote pixels. De 10 Pro heeft ook een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens, 5-megapixelcamera met macrolens en dieptesensor. De accu heeft een capaciteit van 5020mAh en is op te laden met maximaal 33W via de USB-C-poort. De telefoon heeft ook twee speakers en een 3,5mm-jack.

Van de andere telefoons heeft Xiaomi geen specsheets gepubliceerd. De Redmi Note 10 heeft een iets kleiner 6,43"-oledscherm met dezelfde 20:9-beeldverhouding. De soc is een Qualcomm Snapdragon 678, een iets minder luxe soc voor midrange-smartphones. De Redmi Note 10 heeft een 48-megapixelcamera en beschikt verder over camera's met dezelfde kenmerken als de Pro-versie.