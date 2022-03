Maker van SSX-serie werkt aan nieuwe free-to-play snowboardgame

De maker van de populaire snowboardgame SSX voor de PS2 werkt aan een nieuw spel. Producent Steve Rechtschnaffer zegt dat hij met een nieuwe studio werkt aan een free-to-play snowboardgame waarin gebruikers zelf banen kunnen bouwen en samen kunnen spelen.

De ontwikkelaar zegt in een interview met Laptop Mag dat het niet zozeer gaat om een spirituele opvolger van SSX, maar dat de nieuwe game wel 'een arcadegevoel' moet oproepen dat 'erg toegankelijk, competitief en leuk is om te spelen'. De game heeft de werktitel Project Gravity. Hij wordt gemaakt door Supernatural Studios, dat onder leiding staat van Steve Rechtschnaffer, die ook executive producer was van de drie SSX-games die twintig jaar geleden op de PS2 uitkwamen.

Project Gravity moet een free-to-play game worden. Rechtschnaffer zegt niet wat dat betekent voor microtransacties in het spel, zoals of die puur cosmetisch worden of een andere vorm krijgen. De game krijgt volgens Rechtsnaffer ook 'creatieve en sociale elementen'. Spelers kunnen op die manier zelf snowboardbanen maken en samenspelen.

De game wordt niet uitgegeven door EA, dat wel SSX uitbracht. "We zijn niet nostalgisch over wat we wel en niet terug willen brengen", zegt Rechtschnaffer. "Als dat zo was, zouden we wel met EA samenwerken aan een reboot van SSX." Het is nog niet duidelijk wanneer de game uitkomt of wanneer daar meer informatie over bekend wordt.