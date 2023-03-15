Chinese smartphone voor kinderen heeft 5”-scherm en geen games en sociale media

Het Chinese merk Duoqin heeft de Qin3 Ultra gepresenteerd, een smartphone die het in China richt op schoolkinderen. Het toestel is relatief klein en heeft een eigen downloadwinkel zonder games, sociale media en videoapps.

De telefoon meet 12,7x6,2cm, terwijl veel telefoon minstens 15,5x7cm en in veel gevallen nog veel groter zijn. Het toestel is 118g zwaar en 8,7mm dik. Daarmee is hij ongeveer van de grootte van een iPhone 5s uit 2013.

Het merk heeft een downloadwinkel zonder games, apps voor sociale media en videoapps, om zo afleidingen voor de doelgroep te verminderen. Het scherm heeft een diagonaal van 5,02 inch. De schermverhouding is 19:9, maar de exacte resolutie en verversingssnelheid zijn onduidelijk. Het gaat om een lcd.

De telefoon draait op een MediaTek Helio G99-soc. Die heeft twee Arm Cortex A76-kernen op 2,2GHz en zes Cortex A55-kernen op 2,0GHz, met een Mali G57MC2-gpu. De telefoon heeft 8GB aan werkgeheugen en een opslag met een capaciteit van 256GB. Het toestel heeft een 2500mAh-accu. De telefoon kost in China 1599 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 215 euro. Duoqin is gelieerd aan het grote smartphonemerk Xiaomi. Duoqin-telefoons kwamen tot nu toe niet uit buiten China.

Duoqin Qin3 UltraDuoqin Qin3 UltraDuoqin Qin3 Ultra

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-03-2023 09:55 145

15-03-2023 • 09:55

145

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Reacties (143)

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Jaggy007 15 maart 2023 09:57
Prachtig! Maak er nu een high end versie van zonder restricties (van hetzelfde formaat) voor de grote markt..
moonlander @Jaggy00715 maart 2023 10:12
En voor volwassenen
ghonnie @Jaggy00715 maart 2023 11:13
Er is een 'Pro' versie met een 5,5" scherm :+
https://detail.tmall.com/...576510149;122216431:27772
AlRoke @Jaggy00715 maart 2023 12:39
Probleem is dat de kleinere versies altijd significant slechter verkopen :(
B64 @AlRoke16 maart 2023 13:55
Waarom is dat een probleem? En hoe komt het? Volgens mij hebben die kleinere versies ook vrijwel altijd iets mindere specs qua camera's, accu en/of scherm.
Er zijn zat fabrikanten waar de budgetmodellen groter zijn dan de high-end toestellen. Mensen kiezen primair voor de specs, en nemen dan vaak de grootte op de koop toe.
Azure @Jaggy00715 maart 2023 13:43
Dat zou een iPhone 12/13 mini kunnen zijn. Gebruik hem zelf, niemand koopt 'm. Maar iedereen die hem vast heeft is van mening dat het de sweetspot voor telefoon formaat is.
BeosBeing @Azure15 maart 2023 15:34
Dat zou een iPhone 12/13 mini kunnen zijn. Gebruik hem zelf, niemand koopt 'm. Maar iedereen die hem vast heeft is van mening dat het de sweetspot voor telefoon formaat is.
Smaken verschillen, ik vind dat de sweetspot tussen 7,01" en 8,3" ligt afhankelijk van de verhouding lengte/breedte, maar dus ook de grootte van je jaszak of binnenzak.
kevlar01 15 maart 2023 09:56
Goede zaak. Op die leeftijd hoef je i.m.o. nog zeker niet met social media in aanraking te komen. Gamen zou wel kunnen, al moeten daar misschien ook wel limieten op zitten.
GenomDalar @kevlar0115 maart 2023 10:48
Limieten kun je als ouder er prima opzetten, per app. Mijn zoon krijgt eind van de maand zijn eerste mobiel en ik heb hem helemaal dichtgetimmerd.
PinusRigida @GenomDalar15 maart 2023 11:47
Heb ik voor m'n dochter (9) ook een tijd gedaan maar in mijn ondervinding waren die parental control apps toch meer een irritatie dan iets anders, ik heb het dan ook snel terug uitgezet, dochter heeft nu volle toegang, maar we werken gewoon met ouderwetse in overleg overeengekomen afspraken m.b.t. gebruikstijden, duur en downloads etc.

Sowieso zijn er geen betaalmethoden gekoppeld aan d'r profiel + ze komt nu op een leeftijd dat ze zelf al wat meer inzicht heeft in wat wel kan en ook begrijpt waarom.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 24 juli 2024 04:03]

Commander69 @GenomDalar15 maart 2023 12:03
Dat deed ik ook. Totdat ze op school de telefoon nodig zijn voor een les.Dat gebeurt namelijk ook. Dan is de tijd uiteraard op en kunnen ze niks meer. Dan bellen ze of ze meer tijd mogen.
Bovendien worden ze er heel creatief van om je beperking te omzeilen.
GenomDalar @Commander6915 maart 2023 12:05
Zoals ik hierboven al op een andere comment aangaf, we gaan het ervaren en bijschaven waar nodig.
mr_evil08 @Commander6915 maart 2023 12:40
Je kan de tijd zien wat ze besteden per App, misbruik valt zo te zien.
Commander69 @mr_evil0815 maart 2023 12:53
extra account aanmaken ..... daar draaide de app niet op
mr_evil08 @Commander6915 maart 2023 12:57
Dat valt meteen op.
System @Commander6915 maart 2023 13:16
Kan je niet als je het correct configureert.
Het enige wat ze kunnen is een volledige factory reset en dat zie je meteen in de parental app.
Commander69 @System15 maart 2023 16:04
Klopt, maar ik verkeerde in de veronderstelling dat ze niet zo ver zouden komen...............
911GT2 @GenomDalar15 maart 2023 10:49
Ja knap hoor zo leert hij vast goed zelf nadenken.
HermaHemie @911GT215 maart 2023 11:42
Helemaal mee eens. Dat nadenken moet hij leren van Google, Facebook en West Taiwan.
StGermain @HermaHemie15 maart 2023 11:47
_/-\o_ Hulde voor je sarcastische opmerking aangezien grappig +1 niet meer mag van onze DPG overlords.
Verwijderd @StGermain15 maart 2023 14:06
Als het grappig is wel. Althans, ik kreeg ooit op m’n flikker van een moderator hier want ‘de comment was wel een +2 want grappig’. Toen heb ik m’n modrechten maar uitgezet gezien ze hier niet eens hun eigen richtlijnen volgen.
HermaHemie @Verwijderd16 maart 2023 09:48
Regels voor een ander en uitzonderingen voor zichzelf.
PageFault @Verwijderd27 maart 2023 11:08
hier hetzelfde. Wel grappig dat ze tegen mij zaten te zeuren en een dag later was de moderatie naar het niveau waar ik het in beginsel heen had gemodereerd.... Meten met meer maten.
HermaHemie @StGermain16 maart 2023 09:51
Het is bijzonder als ik op tweakers geen -1 krijg, nog bijzonderder is het wanner ik een positieve reactie krijg ;) (Ik heb de hoop op/in tweakers jaren geleden opgegeven en dat is te zien in mijn reacties)
GenomDalar @911GT215 maart 2023 10:56
Kun je me vertellen wat je probleem is?
Sn0wblind @GenomDalar15 maart 2023 11:03
Dat afschernen nisschien averechts gaat werken.
GenomDalar @Sn0wblind15 maart 2023 11:07
Dat gaan we ervaren, hij krijgt tijdslimiet, hij mag apps installeren met toestemming en hij mag gewoon internet op alleen de rapportages zullen vertellen wat hij allemaal uitpookt.
Het jong wordt 10 jaar, ik mag als ouder zelf bepalen wat ik goed en niet goed voor hem vind.
Later zoekt ie het zelf maar uit.
JustlikeNiko @GenomDalar15 maart 2023 11:51
Lijkt me een heel goed idee om iemand van 10 in stapjes te kennis te laten maken met een smartphone en verschillende media. Een hoop mensen zijn vrij naïef door te denken dat iemand van 10 meteen genoeg weerstand kan bieden aan alle beïnvloeding en de verslavingsgevoeligheid van apps, social media en games. De meest volwassenen kunnen hier al niet eens normaal mee omgaan.
GenomDalar @JustlikeNiko15 maart 2023 11:54
Ik doe dit heel bewust. In mijn jeugd kwam internet net op en waren er geen limitaties, behalve dan tijdlimiet want het was nogal kostbaar op internettikken en het bezet houden van de lijn.

Dit heeft als gevolg gehad dat ik een pornoverslaving had ontwikkeld waar ik gelukkig vanaf ben maar mijn kinderen niet toewens.

Dus ja, inderdaad genoeg naive mensen hier die graag hun kinderen voor de leeuwen gooien.
JustlikeNiko @GenomDalar15 maart 2023 11:57
Pittige kost. Fijn dat het beter gaat.

Ik denk dat de meeste mensen het beste functioneren binnen bepaalde kaders waarin me vrij mag bewegen. Voor kinderen zijn die kaders natuurlijk totaal anders, maar veel volwassenen zouden ook wel wat meer kaders kunnen gebruiken.
911GT2 @GenomDalar15 maart 2023 12:40
Tja mijn kind heeft het wel zelf 'gered' zonder de rubber tegel aanpak. Maar wellicht had ik al meer vertrouwen gelegd in mijn kind op dat vlak, die had met 10 al een jaar of 3 een mobile telefoon.
RoCoStr @911GT215 maart 2023 14:25
Ik denk dat jullie perceptie van "gered" wel eens heel ver uit elkaar kan liggen. Jij noch een ander bezit de morele waarheid: je had de ander ook in zijn waarde kunnen laten.
911GT2 @RoCoStr15 maart 2023 14:32
En toch doe je het zelf ook, hoe hypocriet.
mr_evil08 @911GT215 maart 2023 21:18
Tja maar vroeger had je ook geen internet hoe wij het nu kennen, enige internet wat bestond waren simpele html pagina,s en je zat nog met tijd ivm telefoontikken.
Sn0wblind @GenomDalar15 maart 2023 11:08
Uiteraard mag je dat zelf bepalen, maar je verkondigt het op een publiek forum dus dan kan je ook reacties verwachten. Maar had jij dit nodig op je tiende?
kuurtjes @Sn0wblind15 maart 2023 12:01
Ik ben blij dat ik op mijn 10de niet bezig was met sociale media die psychologische manipulatie gebruikt om kinderen verslaafd te maken en deze uit te putten voor winst.

Verder zat ik vanaf mijn 13de op MSN en Xfire. En rond mijn 15de op Netlog :)

En de game die ik voornamelijk speelde was Call of Duty 1 en daar had je geen cosmetics, microtransacties of rommel die je op 1 of andere manier geld probeer te laten betalen.
Sn0wblind @kuurtjes15 maart 2023 13:09
Psychologische manipulatie heb je overal, supermarkten zijn al decenia ingericht om bijvoorbeeld snoepgoed aan kinderen aan te smeren alleen al door plaatsing van de schappen.
kuurtjes @Sn0wblind15 maart 2023 13:11
Tuurlijk, maar niet uren lang aan een stuk. Als je dat gaat terugdringen ben je dus aan het limiteren.
Sn0wblind @kuurtjes15 maart 2023 13:23
Het was geen statisch iets, als ik niets beter te doen had bijvoorbeeld was het prima dat ik een hele zaterdag middag Doom zat te spelen.

Uiteindelijk heb ik gelerd dat ik alles zelf kon reguleren en ook waarom dat nodig zou zijn.

[Reactie gewijzigd door Sn0wblind op 24 juli 2024 04:03]

kuurtjes @Sn0wblind15 maart 2023 13:30
Urenlang Doom spelen is totaal iets anders dan urenlang mtx door je strot geduwd krijgen en dat je data verkocht wordt.

Natuurlijk moet er ook vrijheid zijn zodat zelf regulatie geleerd kan worden.
Sn0wblind @kuurtjes15 maart 2023 13:32
Leerde ook met geld omgaan gelukkig, maar van wat ik van opvoed professionals hoor (denk aan leraren etc) dat oduers tegenwoordig erg snel grijpen naar de makkelijkste oplossingen. Bijvoorbeeld jonge kinderen filmpjes op een tablet laten kijken om van het gezeur af te komen, later allerlei screen timers en restricties op de smartphones etc. In plaats daadwerkelijk opvoeden.
mr_evil08 @Sn0wblind15 maart 2023 21:21
Vroeger waren de zaken lang niet zo verslavend ingericht als nu, bij game,s heb je nu 20.000 upgrade,s / cosmetics en meer van dat beloningsfactor prut en zoveel mogelijk geld aftroggelen en anders mag je tot de eeuwigheid grinden.

Doom kende amper wapens, het enige beloningsfactor wat deze game,s kende is de scorebord om te tonen aan je vrienden hoe goed je was.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 24 juli 2024 04:03]

Sn0wblind @mr_evil0817 maart 2023 07:34
Toen was er ook nauwelijks een markt nog met het formaat als de huidige. Maar je had wel dit soort dingen binnen andere aspecten van het leven.
Universal Creations @Sn0wblind15 maart 2023 11:18
Ik weet niet hoe oud je bent, maar wat gangbaar is voor een tienjarige, is heel tijdsgebonden. Ik mocht op mijn tiende in het weekend 's ochtends tekenfilms kijken op tv, maar mijn ouders hadden dat niet.
Sn0wblind @Universal Creations15 maart 2023 13:08
Speel;de Mortal Kombat 2 op de super nintendo rond die leeftijd en had toen een meoder di emij leerde wat de nuances tussen entertainment en real life was.
binaryrunt @Sn0wblind15 maart 2023 11:23
En jij mocht vroeger onbeperkt TV kijken? Of buitenspelen tot midden in de nacht? Of spelen met de keukenmessen? Kinderen worden al millennia lang afgeschermd en beschermd voor hun eigen bestwil. Dat het nu digitaal gebeurd is niks anders.
Some12 @binaryrunt15 maart 2023 11:37
Beschermen != limiteren.

Je kan ook bellen met je vrienden, ipv appen.

Zo kan een kind zich emotioneel ontwikkelen en gaat het waarschijnlijk later geen interesse voor interactieve geweldssimulaties hebben, of zaken emotioneel kunnen kaderen in de zin dat het niet vatbaar is voor haat en agressie, door middel van goede emotionele zelfregulatie.

Buiten dat leren kinderen dan ook goed hechten met anderen, in plaats van te bang zijn om goed contact te leggen. (Durven niet eens te bellen omdat ze dan de macht verliezen over de controlle van hun eigen overkomen)

PS: je laat een kind ook nog niet autorijden, zolang hij/zij/anders er nog niet klaar voor is.

[Reactie gewijzigd door Some12 op 24 juli 2024 04:03]

JustlikeNiko @Some1215 maart 2023 11:54
Waarom denk je dat kinderen uit eigen beweging gaan bellen in plaats van appen? Er wordt steeds minder gebeld en meer ge-appt, maar jij denk dat de nieuwe generatie dat heel anders gaat doen als we alles maar loslaten? ;)
Some12 @JustlikeNiko15 maart 2023 12:26
Er is FOMO (angst om connectie te missen met mensen) en daadwerkelijk de connectie missen.

Als je als kind louter kan bellen, dan ga je bellen. En als de persoon aan de andere kant van de lijn FOMO heeft, neemt die op. (Tenzij de hechtingsstoornis dusdanig groot is, maar laten we dat even laten voor de psychotherapeut) Dat schept een band met andere kinderen.

PS: de corona crisis heeft door middel van isolatie al de hele jeugd bijna tot over het randje geduwd en daarmee al dan niet naar de GGZ verwezen door middel van depressie.

PS2: ik denk dat als mensen leren hoe ze beter hechten kunnen dit willen doen. Doe eens een experiment: bel een oude schoolvriend(in) op en toon legitieme interesse. A. Ben je daar bang voor dat ze je niet zou zien staan? B. Ik garandeer je dat die persoon het op prijs stelt. (Tenzij je uit elkaar gegaan bent met ene mega grote ruzie)

[Reactie gewijzigd door Some12 op 24 juli 2024 04:03]

JustlikeNiko @Some1215 maart 2023 13:39
Ik geloof best dat ieder mens in meer of mindere mate last van FOMO heeft, maar hoe die daarmee omgaat is een tweede. Als je van een berichten-app gebruik kunt maken, doen een hoop jongeren dat eerder.

En dat je telefoon aanbiedt waar je alleen mee kunt bellen staat haaks op alles wat je eerder zei, dat je kinderen vooral niet moet begrenzen. Dus je lijkt alle kanten op te schieten met wat je het beste vindt voor een kind.

De corona crisis was een uitzondering en kinderen en tieners hadden vooral problemen omdat zij elkaar niet in levende lijve mochten ontmoeten. Er werd genoeg gecommuniceerd via allerlei kanalen, maar niet in het echt. Erg treurig, want zij werden beperkt om ouderen en kwetsbare groepen te beschermen. Vervolgens kregen ze alleen maar gezeur vanuit die hoek dat ze zich niet zo moesten aanstellen. Een bedankje was netter geweest.

De basis voor gezonde hechting vindt plaats van 0 tot ongeveer 6 jaar. Als het daar misgaat, dan kun je bellen met oude klasgenoten wat je wilt, maar dat kost je jaren van therapie om dat weer enigszins recht te trekken.
Some12 @JustlikeNiko15 maart 2023 13:59
Laat ik voorop stellen dat berichten apps niet fout zijn. “Ik gebruik het thuis ook” Als men de puber leeftijd bereikt is het tijd voor zelfstandige verantwoordelijkheden en zul je in een fase komen waarbij jongeren met de opgedane emotionele ontwikkeling de dingen moeten leren kunnen handhaven. Dus ook social media.

Natuurlijk is het zo dat zodra een kind goede banden heeft, je ze toegang kan geven tot berichtenchats.

Verder is het zo dat je er met hechting tussen nul en zes jaar er niet bent. Er is natuurlijk een heel leven aan emotionele adaptaties die maken dat voldoende emotionele connecties maken ten alle tijden belangrijk blijft en therapie toont aan dan men zich een geheel leven weer kan genezen op alle leeftijden.

Dus bindingen kan je altijd nog maken, en beter laat dan nooit, want ook pubers hebben een vangnet en begeleiding nodig in het zelfstandig kunnen worden.
JustlikeNiko @Some1215 maart 2023 14:26
Maar eerst vind je het raar dat iemand de eerste mobiel van zijn tienjarige begrenst en nu zeg je eigenlijk precies hetzelfde.

En natuurlijk zijn er ook na het zesde levensjaar genoeg kansen voor hechting, maar die bouwen voort op de basis die in de eerste jaren is gelegd. En genezen is een groot woord in dat geval, met jezelf leren leven is misschien een betere uitkomst van lange therapie.

En over omgaan met social media: er zit een legertje aan gedragspsychologen te sleutelen aan die apps om ervoor te zorgen dat gebruikers er zoveel mogelijk tijd in investeren. Dat is inherent aan het verdienmodel. Dus hoe kun je leren om daar verantwoord mee om te gaan? Dat is een beetje hetzelfde als je kind verantwoord laten roken.
Some12 @JustlikeNiko16 maart 2023 03:21
Een kind is nog geen puber. En pubers moet je leren zelfstandig te worden, anders is het later het huis uit gaan en “oeps, kan de wereld ineens niet meer aan”. ;)

Waarom ik het geweldig vind om de jeugd te laten bellen is omdat er een steeds groter probleem (noem het een epidemie) heerst van hechtingsproblematiek.

Die sociale wetenschappers zijn niet bepaald slim als ze daar een hele studie aan gespendeerd hebben, om tot de conclusie te komen dat een piepje gelinkt kan worden aan een verslaving tot binding met mensen. (Sorry) En ga er maar vanuit dat niet iedereen eraan verslaafd raakt.

En waarom wel een tienjarig kind en niet een ander? Statistiek moet je niet gaan toepassen op je kind ;) Het gaat om een case-by-case situatie. Aanvoelen hoever je kind gegroeid is…
Sn0wblind @binaryrunt15 maart 2023 13:06
Nee mij werd mij geleerd warom bepaalde dingen wel en niet konden en daarmee heb ik de tools gekregen om mijn leven in te richten gebasseerd op normen en waarden met waar die vandaan komen in plaats puur regeltjes volgen. Harde timers erop en gigantisch proberen willen af te schermen werkt nou eenmaal averechts en gaan kinderen het stiekem proberen, want zij zien het wel bij hun leeftijds genoten.
Some12 @Sn0wblind15 maart 2023 14:06
Dat jij uberhaupt ontvankelijk was voor grenzen komt omdat je voldoende tijd met je ouders gespendeerd hebt om een band met ze op te bouwen. (Kudo’s naar je ouders toe)

Dus what’s in a tool? Het ligt eraan hoe je het als ouder zijnde hanteerd.
Wouterie @Sn0wblind15 maart 2023 11:24
Ik heb mijn drankvoorraad ook achter slot en grendel staan. Ik zie het probleem niet zo om bepaalde zaken niet meteen in de handjes van kinderen te duwen.
Sn0wblind @Wouterie15 maart 2023 13:07
We hebben het hier over een kidn van 10, niet van 3. Die zien nou al heel wat meer maar vooral ook bij hun leeftijds genoten. Harde regels opleggen gaat ervoor zorgen dat kinderen het stiekem gaan doen. Leer ze in de huidige wereld functioneren in plaats van limieten op te leggen.
Wouterie @Sn0wblind15 maart 2023 17:02
Het is beiden. Dat het kinderen van pakweg 10 zijn betekent ook dat hun cognitieve ontwikkeling nog niet zo ver is dat ze volledig vrijgelaten kunnen worden en ongeremd omringt mogen worden door zaken die aantrekkelijk, maar ongezond zijn.
Het is vrij simpel eigenlijk. We vinden het normaal om sigaretten, alcohol, wapens, medicijnen, autosleutels (je moet eens de statistieken opvragen hoeveel schade er jaarlijks is door kinderen die in een auto spelen met de sleutels in het contact) en meer van dat, op te bergen èn het gesprek aan te gaan met kinderen hoe ze verstandig met dit soort zaken om kunnen gaan.
We zien, weten, dat de 'socials' over het algemeen slecht zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Het is niet eens meer een mening, het is inmiddels bewezen. Waarom zou je als weldenkende ouder/opvoeder dan er voor kiezen om je kinderen daaraan bloot te stellen. Je geeft ze ook geen fles Wodka, je geeft ze ook geen pakje peuken en zo geef je ze ook geen smartphone zonder enige beperkingen.
In China gaan ze een stap verder, want ze zien daar dat ouders ook behoorlijk slecht zijn in het geven van een goed voorbeeld op dit gebied. Dat lijkt mij wat te ver gaan... Maar wat jij stelt is veel te kort door de bocht en veel te makkelijk gezegd.
Sn0wblind @Wouterie17 maart 2023 07:37
We zien, weten, dat de 'socials' over het algemeen slecht zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Het is niet eens meer een mening, het is inmiddels bewezen. Waarom zou je als weldenkende ouder/opvoeder dan er voor kiezen om je kinderen daaraan bloot te stellen.
Sociale media is schadelijk ja, maar je dient kinderen wel te leren ermee om te gaan. Het volledig verbieden gaat ervoor zorgen dat zij er in het geheim mee in contact komen omdat hun gehele omgeving het gebruikt. Het is helaas dus een situatie waar je voor het minst slechte moet gaan kiezen.
In China gaan ze een stap verder, want ze zien daar dat ouders ook behoorlijk slecht zijn in het geven van een goed voorbeeld op dit gebied. Dat lijkt mij wat te ver gaan... Maar wat jij stelt is veel te kort door de bocht en veel te makkelijk gezegd.
In China komen kinderen al enorm vroeg met stress in aanraking vanwege de prestatie drang, de niet belonende ratrace etc en wordt er geleerd dat hoge cijfers gelijks taat aan geluk. Totdat ze te ver gepushed worden. Ouders gebruiken hun kinderen daar bijna als status symbool onderhand.
Wouterie @Sn0wblind17 maart 2023 12:19
Vervang in jouw betoog 'Sociale media' door alcohol en lees het nog eens. ;) Je wilt het in stand houden omdat het er nou eenmaal is. In 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 gegaan. De beoogde doelen zijn maar deels gehaald, maar uit onderzoek bleek dat minder jongeren onder de 18 drinken en de groep die wel drinkt begint op latere leeftijd.
Helaas zijn er dan wel meer comazuipers, maar goed.
Je blijft maar hameren op totaal verbieden of er mee om leren gaan, terwijl ik stel dat het beiden is. Het is verbieden (reguleren) en leren er mee om te gaan. Maar je mag pas zelfstandig aan de slag als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt en de nodige instructies hebt ontvangen.
Er zijn zo veel zaken waarbij dit voor de grootste groep kinderen prima werkt. Ik ben er nog steeds niet van overtuigd dat de huidige manier de beste manier is.
Sn0wblind @Wouterie18 maart 2023 04:15
Sociale media is alleen niet hetzelfde als alcohol, snap eigenlijk neit waarom dat uberhaupt een vergelijking moet zijn want wat Alcohol doet is een totaal ander iets als sociale media evenals de beweegredenen voro eht gebruiken ervan.
Wouterie @Sn0wblind18 maart 2023 12:02
Het is een mooie vergelijking omdat alcohol (net als roken) historisch gezien een belangrijke plek hadden in de maatschappij. Het was overal beschikbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Men wist wel dat er wat nadelen aan het gebruik zaten, maar omdat iedereen rookte en iedereen dronk. Er was wetgeving nodig om een verandering in de cultuur teweeg te brengen.
Die verandering werd niet in gang gezet door wetgeving, wetgeving werd in gang gezet door inzicht, wetenschappelijk onderzoek, medici etc... En om de verandering in te bedden in de maatschappij is wetgeving ingezet.
Wat we zouden hebben kunnen leren uit dit verhaal is dat het niet realistisch is om al te veel te verwachten van ouders/opvoeders omdat zij doorgaans niet in staat zijn om het goede voorbeeld te geven en ze simpelweg ook niet goed weten hoe je goed met verslavende zaken om kan gaan.
Social media vereisen een zekere zelfbeheersing en vaardigheid. Zaken die jonge kinderen niet beheersen. Daarom zit er op de socials doorgaans een leeftijdsclassificatie van 13+ Alles onder de 13 heeft niets te zoeken op dit soort media. Maar het kan best dat door de verslavende eigenschappen nog een stuk hoger gaat en wordt aangevuld door wetgeving.
Kortom: de vergelijking met alcohol is leuk omdat de argumenten voor en tegen behoorlijk overeen komen.
Iblies @Sn0wblind15 maart 2023 12:16
Dat er ook andere zaken zijn in de wereld ?
Dat afschernen nisschien averechts gaat werken.
Heel slechte zaak 🙂
HelloJed @Sn0wblind15 maart 2023 14:39
"Averechts werken": wat gaat hij dan doen? Stiekem op de smartphone van papa?
Sn0wblind @HelloJed15 maart 2023 15:15
Chillen met vrienden die hun smartphones laten zien met hun content er op.
System @911GT215 maart 2023 11:02
Ja knap hoor zo leert hij vast goed zelf nadenken.
Jep, geven we hem meteen ook een auto en een wapen? Moet hij maar zelf nadenken hoe hij er correct mee om gaat.
En die tweejarige krijgt voor zijn volgende verjaardag een groot glimmend keukenmes. Moet hij ook maar zelf nadenken.
beveiligingsdoppen op flessen met gevaarlijke inhoud? Juist ja: afschaffen. Zelf nadenken en zo...

Met vrije opvoeding krijg je onhandelbare wezens die een parasiet zijn op onze maatschappij.

[Reactie gewijzigd door System op 24 juli 2024 04:03]

Kraanmachinist @System15 maart 2023 11:32
Gezondheid
Jorgen Moderator Beeld & Geluid @911GT215 maart 2023 12:25
Wat een kolder. Opvoeden is een combinatie van voordoen, samen doen, zelf laten proberen en grenzen stellen (in combinatie met een heleboel liefde en geduld).
mr_evil08 @911GT215 maart 2023 12:38
Kinderen zijn nog niet in staat om op jonge leeftijd na te denken, ze doen dingen waar ze later spijt van kunnen hebben, echter op internet is het zo dat je fouten zo goed als onmogelijk uit te wissen zijn, wat erop staat zal er indirect op blijven.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 24 juli 2024 04:03]

davince72 @kevlar0115 maart 2023 16:35
Zou voor volwassen anders ook beter zijn. Ze geven ook zelf het verkeerde voorbeeld ;-)
Gamen wil je niet verbieden toch...ik werd er gelukkig van vroeger....maar dat betrof wel homecomputers/spelcomputers..... Nu zeg je misschien dat is niet gelijk aan handhelds....maar ik had vroeger ook lcd games ;-)
Neo Kobe 15 maart 2023 10:35
lijkt me ook een fantastisch device voor ouderen. Alleen whatsapp er op en klaar.
Alxndr @Neo Kobe15 maart 2023 11:29
Valt WhatsApp niet al onder de noemer sociale media?
Kwizz @Alxndr15 maart 2023 12:17
Ik wou uit instinct gelijk nee zeggen, maar met bijvoorbeeld de "Status"-functie (niet de status bij je account) heb je wel een punt...
Verwijderd @Alxndr15 maart 2023 14:05
Ik zou niet weten waarom wel. Of valt sms ook onder social media?
AD31 @Verwijderd15 maart 2023 14:16
Alle media waarmee je met ander mensen kan communiceren is sociaal lijkt me (TV dus niet, youtube wel enz.)
BlaDeKke @AD3115 maart 2023 15:07
Eigenlijk alle media waarmee 2 weg communicatie mogelijk is dan?

Valt amateur radio communicatie daar dan ook onder? Lijkt mij van niet en vooral omdat eens het gesprek gepasseerd is, alles verdwenen is. Net zoals praten tegen elkaar, telefoneren met elkaar.

Dus alle media waarmee 2 weg communicatie mogelijk is en de data voor alle betrokken partijen bewaard en zichtbaar blijft. Dekt dat het?
Grrrrrene @AD3115 maart 2023 15:34
Dus de oude draaitelefoon was ook social media? Het lijkt alsof er nogal een groot grijs gebied is die van persoon tot persoon verschilt.
24hourpartypal @Grrrrrene15 maart 2023 16:16
Dat klopt!
me·dia (meervoud)
-middelen om informatie over te dragen: radio, tv, pers, internet enz.
Media betekent letterlijk een communicatie middel, hier valt een telefoon dus ook onder. Sterker nog, we spreken hier over individuele media en daar valt zelfs verbale communicatie zo als een 1-op-1 gesprek onder.
Grrrrrene @24hourpartypal16 maart 2023 07:54
Waarom zoek je maar de helft van social media op? De krant valt ook onder de media, maar er is weinig sociaals aan.
Sluuut @Verwijderd15 maart 2023 14:24
Omdat je groepen kunt maken, in andere groepen kunt komen, foto’s & video’s gedeeld worden, avatars aanwezig zijn, je status kunt veranderen, etc.

Whatsapp word voor veel meer dan alleen maar text gebruikt. Bovendien verzameld whatsapp metadata, dus bericht X gestuurd van persoon A naar persoon B op datum X met tijdstip Z vanaf locatie X. Dat gebeurd bij SMS (of Signal bv) niet.
mr_evil08 @Alxndr15 maart 2023 12:37
Whatsapp is instant messenger.
phray @mr_evil0815 maart 2023 15:04
WhatsApp is zeker wel social media dat het een instant messenger heeft verandert dat niet.
vlaaing peerd @phray15 maart 2023 15:48
De berichtendienst lijkt me toch wel de voornaamste functie van Whatsapp. Oxford dictionary's definitie: "websites and applications that enable users to create and share content or to participate in social networking"

Het is maar hoe je het interpreteert. Als chatten valt onder 'participeren in sociaal netwerken', dan valt het eronder. Dat je ook een statusupdate kan geven lijkt me echter meer bijval dan daadwerkelijk functioneel.

Ik kan me er dus redelijk goed in vinden dat WhatsApp een berichtendienst is, en niet erg veel sociale media functionaliteit bezit.
SkyStreaker @Alxndr15 maart 2023 16:20
Whatsapp is niet iets wat je direct met vele anderen deelt en ook niet openbaar, doorgaans, hierbij de zakelijk accounts niet meegeteld. Dus of ik het nou onder die noemer zou willen scharen, ik doe het schoorvoetend.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 24 juli 2024 04:03]

unreal0 @Neo Kobe15 maart 2023 15:39
Dat kan nu toch ook gewoon?
Roel1966 @Neo Kobe15 maart 2023 18:09
Ik weet niet wat je verstaat onder 'ouderen' maar daarin kan je je nog wel eens in vergissen want ik zie steeds meer ouderen druk tikken op hun smartphone. En dan niet alleen Whatsapp maar die vaak hun hele boekhouding en ik weet niet wat allemaal erop hebben staan. Maar dit toestel heeft sowieso dan al 1 nadeel voor ouderen en dat zou het te kleine schermpje zijn.
Jean luc Picard 15 maart 2023 10:05
Back to the basics! Waar kan ik deze bestellen. Een normaal formaat telefoon om te BELLEN. :)
asdfqwerty @Jean luc Picard15 maart 2023 10:28
https://www.mediamarkt.nl...omp-10-1-blk-1709161.html
Hier heb je een telefoon om mee te bellen, ook weer wat goedkoper dan het toestel uit het artikel
Autisme_tech @Jean luc Picard15 maart 2023 11:09
Bellen is zo 1990, videobellen is veel beter dan zie je ook de emotie
Verwijderd @Autisme_tech16 maart 2023 01:06
Net daarom dat ik nooit zal videobellen, niemand heeft zaken met mijn emotie.
DigitalExorcist 15 maart 2023 11:18
Met zo'n SOC *wil* je ook geen zwaardere apps draaien.....
bugcyber @DigitalExorcist15 maart 2023 12:12
De Specs lijken mij voor een dergelijk toestel eerder overkill.
4GB ram tov 8GB en een Soc zonder A76 Cores had voor dit toestel wel voldoende geweest...
pim 15 maart 2023 11:36
Mijn grootste afleiding is niet zozeer games en sociale media, maar elke keer nieuws websites checken als ik me verveel.
davince72 @pim15 maart 2023 16:36
En is er iets gebeurd ondertussen?
Maar herken het helemaal hoor. Is ook eerste wat ik doe in onbewaakt moment...best stom.
gaskabouter 15 maart 2023 09:57
Ik weet dat China bezig is schermgebruik onder jongeren in te perken en vindt het initiatief ook niet zo gek. Maar wat kunnen ze er nu dan mee?

Voor alleen bellen en sms heb je zoiets niet eens nodig en kan het nog meer basic?

Edit: eigenlijk is dit geen alternatief voor wat er nu is en zullen ze het dus gewoon niet gaan gebruiken lijkt me. Tenzij ze, in Chinese traditie, langzaam maar zeker hiermee overgaan tot verbod en gebod.

[Reactie gewijzigd door gaskabouter op 24 juli 2024 04:03]

wildhagen
@gaskabouter15 maart 2023 09:59
Browsen, eventueel communicatie apps (Whatsapp-achtige zaken), eventueel betaal-applicaties, misschien school/onderwijs-gerelateerde apps, authenticatieapp (2FA). Om maar een paar zaken te noemen.

Zo zijn er ongetwijfeld nog wel meer zaken te bedenken.
Zwartoog @wildhagen15 maart 2023 10:31
Alleen is een online game één browserclick weg.
Marnixjee @Zwartoog15 maart 2023 10:53
ook dat is weer te white/blacklisten
HermaHemie @Marnixjee15 maart 2023 11:41
Dat is alleen als je het volledige internet bezit, wat China doet in China.
gaskabouter @wildhagen15 maart 2023 18:37
Ik bedoel eigenlijk apps waarvoor kinderen een telefoon zouden willen. Niet waarvoor ze hem zouden kunnen gebruiken.

Die apps zijn ontwikkeld omdat kinderen die dingen al hebben en voortdurend gebruiken. Er is van de nood een deugd gemaakt. Als je mijn kinderen een telefoon geeft waarop ze huiswerk kunnen maken hoeven ze hem denk ik niet. Gebruiken ze de Chromebook wel van school
iCore @gaskabouter15 maart 2023 09:58
Wellicht nog educatieve apps etc?
n4m3l355
@iCore15 maart 2023 10:25
Precies dit, voor school krijgen we huiswerk binnen via de app en kun je deze via de app met foto's weer submitten. Ook posten de leraressen foto's/video's die gemaakt zijn in de klas. En tijdens de lock down werd in de app links gedeeld voor "Zoom" meetings (een lokale cloon). En kun je de dagelijkse temperatuur check doorgeven.

Dit is op zich wel mooi aangezien vooral omdat techniek hier nog veel sneller gaat dan in het Westen. Kinderen lopen vanaf hun 4e rond met een smart watch, veel zie je met een mobieltje rondlopen, dus dit spreekt mij eigenlijk wel aan. Gezien het voor kinderen is zou me niet verbazen dat er nog een "supervisor" schil op zit. Het verbaast me eigenlijk dat niet soort gelijk iets bestaat in het Westen, er is wel een kids Youtube client maar zoals hier zou dit veel verder kunnen gaan.

[Reactie gewijzigd door n4m3l355 op 24 juli 2024 04:03]

Iblies @Sn0wblind15 maart 2023 12:26
En wat averechts werkte en dat weer proberen af te bouwen.

https://www.theguardian.c...parents-with-new-problems
Als je het artikel helemaal doorleest, zie je onderaan een legitiem argument,
Liu says the government needs to diversify and promote education pathways, encouraging and funding more students – particularly those from lower socioeconomic regions – to enrol in vocational education, apprenticeships and other skills training.

“The key is for the government to use their propaganda skills to associate these jobs with high social status and high returns.”
🧐 Dat argument gebruiken we hier al ook al enkele jaren dat een maatschappij met allemaal hbo+ niet functioneert,
alleen China trekt vervolgens wel een keer een harde streep omdat het ook in de praktijk klopt. Eind van de rit heb je een samenleving nodig en niet afhankelijk geraken van extern partijen zoals hier gebeurt met oa Slaven uit oost-europa die worden uitgebuit.
Brexit heeft laten zien dat je dan een heel flinke dreun krijgt als die mensen massaal vertrekken.
3dmazter 15 maart 2023 10:11
Zouden ze hiermee kinderen ook willen volgen en in de gaten houden?
En kunnen ze zo ook alle QR codes scannen om ergens gebruik van kunnen te maken zoals bus, school, trein?
Skyrunner @3dmazter15 maart 2023 10:25
Niet ieder mobiel apparaat in China wordt ingezet om te tracken, dat is een Westerse opvatting.

QR codes worden in China vrijwel alleen gescand met WeChat of AliPay en die apps zullen hoogstwaarschijnlijk niet draaien op dit toestel.
The Zep Man @Skyrunner15 maart 2023 10:38
Niet ieder mobiel apparaat in China wordt ingezet om te tracken, dat is een Westerse opvatting.
Voor smartphones spreekt onderzoek je tegen. Als dat zo op high-end is, dan is er geen reden om aan te nemen dat het niet zo gebeurt op low-end toestellen (profit is profit). Verder is China niet vies van het toevoegen van tracking op smartphones van toeristen.

Verder experimenteert China ook met het uitgebreid volgen van kinderen. Dus zeker in de context van het nieuwsbericht is het noemen van tracking relevant.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 04:03]

3dmazter @Skyrunner15 maart 2023 10:30
Het kan toch zijn dat ze het hiermee kunnen leren?
HermaHemie @Skyrunner15 maart 2023 11:43
Klopt, je hoeft helemaal niet het apparaat te volgen, er hangen overal camera's. Geen regenworm in dat land waar de overheid geen weet van heeft.
batjes @HermaHemie15 maart 2023 12:08
Heb je er wel eens bij stil gestaan hoe belachelijk veel camera's er in Nederland overal hangen? Veel van de overheid, grotendeels op en rond de wegen. Maar zelfs het volk is nu massaal surveillance camera's aan het installeren.

Oeps, overheden hebben al ongezien zitten grasduinen in beelden op de cloud van o.a. Ring.

Hier besteden we een deel van de massasurveillance gewoon uit aan private bedrijven. Lekker vingers wijzen naar China, dan valt het wat minder op wat er hier gebeurt.
HermaHemie @batjes16 maart 2023 09:41
Hey Chang, hoe is het om betaald te worden om te shit posten?
batjes @HermaHemie16 maart 2023 10:24
372 camera's per 1000 inwoners in China.

In Nederland vind je die informatie niet, want onze overheid openbaart die informatie niet en zelfs met WOB verzoeken is blijkbaar erg lastig te achterhalen. Het OV heeft al ruim 15.000 camera's hangen, waarvan er ruim 5000 alleen al in Amsterdam te vinden zijn.

Zo zijn er officieel maar 1600 ANRP camera's, maar zijn er waarschijnlijk ruim 3000 in gebruik.

Amazon al een oepsie met Ring waar de Amerikaanse overheid op de achtergrond sneaky zat te grasduinen.

Ga er voor de lol eens een paar weken op letten terwijl je je leven lijdt, hoe smerig vaak je ergens op beeld komt te staan. Overheid, bedrijven, huishoudens. Tenzij je misschien in een boerderij zonder directe buren woont: Wedden dat je geen 2 straten ver komt zonder ergens op beeld geregistreerd te worden?
HermaHemie @batjes16 maart 2023 10:30
Ik hoor alleen maar waarschijnlijk e.d. En als je weet hoeveel Chinezen er zijn en de dichtheid in die steden, is dat aantal cameraś per Chinezen genoeg.
En in mijn wijk hangt er 1 slimme deurbel, en die ziet jou niet vanaf de straat omdat er een heg voorstaat.

Maar wordt je per woord betaald of per dag Chang?

[Reactie gewijzigd door HermaHemie op 24 juli 2024 04:03]

batjes @HermaHemie16 maart 2023 10:46
haha, doe maar alsof ik een Chinese afgezand ben ofzo, misschien eens iemands postgeschiedenis bekijken voor je zulke kansloze beschuldigingen de ether in gooit. Lekker wegkijken naar het groeiende gebrek aan privacy in Nederland.

Nogmaals de tip: Ga er gewoon een paar weken op letten. Elke bedrijf, veel kruispunten, langs vele wegen, winkelcentra, elk overheidsgebouw, een groeiend aantal woningen, auto's, mensen met smartphones die alles en iedereen de hele dag opnemen.

En alles is puur op goed vertrouwen, dat onze overheid niet overal zit te grasduinen waar dit niet hoort. Oh, blijkt keer op keer dat de overheid zit te grasduinen in systemen waar het niets te zoeken heeft? :)F

Die éne ring deurbel is de enige die je is opgevallen ;)
HermaHemie @batjes16 maart 2023 10:49
haha, doe maar alsof ik een Chinese afgezand ben ofzo, misschien eens iemands postgeschiedenis bekijken voor je zulke kansloze beschuldigingen de ether in gooit.
Chang, je weet zelf dat je accounts eerst moet laten sudderen eer je propaganda ermee kan scheppen. Er is zelfs een markt voor matured accounts.

En je negeert me, want je vraagt precies hetzelfde van me waar ik al op heb gereageerd Chang.

Free Tibet, 996 en wat zijn de overige flags die ik kan posten?
Bert2000 @3dmazter15 maart 2023 10:36
Net zoals Google en Meta onze kinderen volgen?
Sn0wblind @Bert200015 maart 2023 11:06
Dat zijn geen regeringen welke de mensen rechten actief inperken.
SMRF @Bert200015 maart 2023 11:08
Ja maar dan via de overheid, ter ondersteuning van een autocratisch systeem met indringender, propagandistische, antidemocratische en duisterder doelstellingen. En grootschaliger. Maar inderdaad. Google en Meta (en Bytedance en al die anderen) willen ook informatie van kinderen.
DigitalExorcist @SMRF15 maart 2023 11:19
En linksom of rechtsom maakt het niet uit welk bedrijf die data verzamelt. Als de Chinese overheid die (meta)data wil kopen doen ze dat tóch wel.
Ryen 15 maart 2023 10:02
Alleen Magister en Wikipedia. O nee, die laatste heeft te veel objectieve informatie.
HermaHemie @Ryen15 maart 2023 11:44
Wikipedia is echt niet heel erg objectief meer als je buiten exacte wetenschappen kijkt.
Ryen @HermaHemie15 maart 2023 12:30
Wikipedia is echt niet heel erg objectief meer als je buiten exacte wetenschappen kijkt.
Je hebt natuurlijk gelijk. Maar het is voor de CCP nog steeds te objectief. :)
HermaHemie @Ryen16 maart 2023 09:41
Haha, dat zeker.
jdvmanen 15 maart 2023 10:16
Woowww!! Een normale Android versie graag.... weg met die slagschepen, ik sorteer bij het uitzoeken van een nwe phone altijd op schermformaat, en zoek de kleinst mogelijke uit. Helaas nog altijd te groot!

p.s. liever geen Chinees beheerd exemplaar uiteraard...

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