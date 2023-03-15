Chinese smartphone voor kinderen heeft 5”-scherm en geen games en sociale media

Het Chinese merk Duoqin heeft de Qin3 Ultra gepresenteerd, een smartphone die het in China richt op schoolkinderen. Het toestel is relatief klein en heeft een eigen downloadwinkel zonder games, sociale media en videoapps.

De telefoon meet 12,7x6,2cm, terwijl veel telefoon minstens 15,5x7cm en in veel gevallen nog veel groter zijn. Het toestel is 118g zwaar en 8,7mm dik. Daarmee is hij ongeveer van de grootte van een iPhone 5s uit 2013.

Het merk heeft een downloadwinkel zonder games, apps voor sociale media en videoapps, om zo afleidingen voor de doelgroep te verminderen. Het scherm heeft een diagonaal van 5,02 inch. De schermverhouding is 19:9, maar de exacte resolutie en verversingssnelheid zijn onduidelijk. Het gaat om een lcd.

De telefoon draait op een MediaTek Helio G99-soc. Die heeft twee Arm Cortex A76-kernen op 2,2GHz en zes Cortex A55-kernen op 2,0GHz, met een Mali G57MC2-gpu. De telefoon heeft 8GB aan werkgeheugen en een opslag met een capaciteit van 256GB. Het toestel heeft een 2500mAh-accu. De telefoon kost in China 1599 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 215 euro. Duoqin is gelieerd aan het grote smartphonemerk Xiaomi. Duoqin-telefoons kwamen tot nu toe niet uit buiten China.