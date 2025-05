Chinees bedrijf toont 6nm-processor met twaalf Arm-cores en npu van 30Tops

Het Chinese Cixin Technology heeft een eigen Arm-soc aangekondigd. De chip wordt gemaakt op een 6nm-node en beschikt over twaalf Arm-cores. De processor krijgt daarnaast een npu met 30Tops aan AI-rekenkracht. In combinatie met de cpu en gpu wordt dat opgehoogd tot 45Tops.

De P1 van Cixin, een Chinees bedrijf dat in 2021 is opgericht, werd deze week aangekondigd tijdens een persconferentie. Buiten China zijn echter weinig details over de soc naar buiten gebracht, schrijft ook Tom's Hardware. Zo is het onduidelijk op welke cpu-cores en igpu de chip precies is gebaseerd. Algemenere specificaties werden wel gedeeld tijdens het evenement, schrijft het Chinese medium Electronic Engineering Times China.

De soc wordt volgens Cixin gemaakt op een 6nm-procedé, maar het is niet bekend welke foundry de productie op zich neemt. De chip is gebaseerd op de Armv9.2-A-architectuur en heeft een big.Little-opbouw. De P1 heeft daarmee acht krachtigere cores op maximaal 3,2GHz, naast vier energiezuinige kernen waarvan de kloksnelheid niet wordt genoemd. Meer details over de gebruikte cores worden niet genoemd. Vermoedelijk neemt Cixin ontwerpen van cpu-cores onder licentie af bij Arm, bijvoorbeeld in de Cortex-A- of Cortex-X-series. De chip moet verder een geïntegreerde 'flagship-gpu' met tien cores krijgen. EET China speculeert dat het om een Immortalis G720 van Arm gaat.

Volgens Cixin krijgt de chip ook een npu voor AI-taken, die tot 30Tops aan rekenkracht moet bieden. Het is niet bekend waar die npu vandaan komt. Samen met de cpu en gpu, zou de chip daarmee in totaal 45Tops halen. In theorie voldoet de chip daarmee aan de eisen voor Microsofts Copilot+-programma en de bijbehorende AI-features, zoals Paint Cocreator voor het genereren van afbeeldingen op basis van schetsen. De techgigant vereist echter specifiek een npu met 40Tops, waarbij de cpu- en gpu-rekenkracht niet worden meegeteld. In de praktijk zal dat dus niet zo zijn.

Verder ondersteunt de chip volgens IT Home maximaal 64GB aan Lpddr5-6400-geheugen. Daarnaast moet het apparaat zestien PCIe 4.0-lanes bieden voor bijvoorbeeld een externe gpu, naast vier USB-C-poorten en meer. De displayengine moet maximaal 4k-schermen met 120Hz-refreshrate ondersteunen. De soc is specifiek bedoeld voor de Chinese markt en moet gebruikt kunnen worden in laptops, mini-pc's, desktops, consoles en meer, zo schrijft EET China.