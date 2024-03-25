Chinese overheid stopt deels met gebruik chips Intel en AMD, weert Windows

De Chinese overheid begint met het uitfaseren van het gebruik van buitenlandse chips en besturingssystemen op overheidscomputers en -servers. Hoewel er nog manieren zouden zijn om dergelijke producten te gebruiken, wordt het gebruik hiervan in beginsel tegengehouden.

China introduceerde onlangs nieuwe aankoopregels voor overheidsinstanties en daarmee worden chips van Amerikaanse fabrikanten in principe niet toegestaan, zo schrijft de Financial Times. In plaats daarvan moeten deze instanties Chinese hardware gebruiken, al zijn er volgens bronnen van de krant via omwegen manieren mogelijk om alsnog goedkeuring te krijgen voor de aanschaf van 'buitenlandse processors'. De Chinese overheid voerde vergelijkbare restricties in voor het gebruik van buitenlandse besturingssystemen op zowel pc's als servers. Vanaf 2027 wil China volgens betrokkenen binnen de betreffende overheidssector volledig gebruikmaken van tech van Chinese bedrijven.

Het overheidsorgaan China Informatie Beveiliging Evaluatiecentrum publiceerde enkele maanden geleden al een lijst met goedgekeurde processors en besturingssystemen, gemaakt door Chinese bedrijven en door de overheid gesponsorde partijen. Goedgekeurde processors maken volgens de krant gebruik van verschillende architecturen, waaronder Intels x86-processorarchitectuur en Arm, alsook in het eigen land ontwikkelde architecturen. Besturingssystemen op de lijst zouden vooral afgeleid zijn van opensource Linux-versies.

Het is niet duidelijk in hoeverre de vermelde Amerikaanse bedrijven financieel getroffen worden door de maatregelen. Volgens de Financial Times is China met 27 procent de grootste afzetmarkt van Intel, terwijl AMD 15 procent van zijn omzet in het land behaalt. De ingevoerde restricties hebben daarentegen alleen betrekking op overheidssystemen.

Overigens kunnen buitenlandse partijen in theorie met hun tech op de lijst van goedkeurde producten komen. Hiervoor moeten relevante Chinese toezichthouders de volledige r&d-documentatie en de onderliggende code evalueren. Het is niet bekend of Amerikaanse exportregels of nationale cyberbeveiligingswetten invloed op dit proces zullen hebben. China is namelijk niet het enige land dat buitenlandse tech weert binnen de overheid. De Verenigde Staten verbieden bijvoorbeeld de verkoop van Huawei-telecomapparatuur en TikTok op overheidstoestellen.