Gerucht: ASUS Zenfone 10 heeft groter scherm dan voorganger

De ASUS Zenfone 10 zou een 6,3”-scherm hebben, zo claimt een telefoonleaker. Voorganger Zenfone 9 stond bekend als kleinste high-end smartphone met Android dankzij een 5,9”-scherm. Veel andere specs, waaronder het formaat, zijn nog onbekend.

Het 6,3”-scherm heeft een 120Hz-verversingssnelheid, zo claimt leaker Paras Guglani op Pricebaba. Als het scherm van de Zenfone 10 dezelfde 20:9-verhouding heeft, betekent het dat het scherm zonder randen 14,6x6,6cm is. De hele Zenfone 9 inclusief schermranden is 14,6x6,8cm. Het scherm is 13,7x6,2cm.

De soc zou een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zijn, bijgestaan door een werkgeheugen met een capaciteit van 16GB en een opslag van 256GB of 512GB. De Zenfone 10 zou in het najaar uitkomen. Dat is iets later in het jaar dan de Zenfone 9, die vorig jaar in de zomer uitkwam. ASUS heeft niet op het gerucht gereageerd. Tweakers publiceerde vorig najaar een dubbele review van de Sony Xperia 5 IV en ASUS Zenfone 9.