Gerucht: ASUS Zenfone 10 heeft groter scherm dan voorganger

De ASUS Zenfone 10 zou een 6,3”-scherm hebben, zo claimt een telefoonleaker. Voorganger Zenfone 9 stond bekend als kleinste high-end smartphone met Android dankzij een 5,9”-scherm. Veel andere specs, waaronder het formaat, zijn nog onbekend.

Het 6,3”-scherm heeft een 120Hz-verversingssnelheid, zo claimt leaker Paras Guglani op Pricebaba. Als het scherm van de Zenfone 10 dezelfde 20:9-verhouding heeft, betekent het dat het scherm zonder randen 14,6x6,6cm is. De hele Zenfone 9 inclusief schermranden is 14,6x6,8cm. Het scherm is 13,7x6,2cm.

De soc zou een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zijn, bijgestaan door een werkgeheugen met een capaciteit van 16GB en een opslag van 256GB of 512GB. De Zenfone 10 zou in het najaar uitkomen. Dat is iets later in het jaar dan de Zenfone 9, die vorig jaar in de zomer uitkwam. ASUS heeft niet op het gerucht gereageerd. Tweakers publiceerde vorig najaar een dubbele review van de Sony Xperia 5 IV en ASUS Zenfone 9.

Asus Zenfone 9 product shots
ASUS Zenfone 9

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-03-2023 10:10 63

15-03-2023 • 10:10

63

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ASUS Zenfone 9

geen prijs bekend

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Reacties (63)

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Jazco2nd
15 maart 2023 10:44
Ongelooflijk jammer. Ik ben ontzettend blij met het formaat van mijn ZenFone 9.
Verder is het sowieso een absoluut top toestel, met Snapdragon 8 Gen1 PLUS extreem snel zonder warm te worden.
Face recognition en side mounted fingerprint werken altijd heel goed en instant.
Het scherm is mooi. De accu gaat lang mee (hoeft niet elke nacht aan de lader).

En dan de software. Wat een genot. Clean Android maar zonder de irritaties en eigenaardigheden daarvan. Handige opties, een paar zie ik terugkomen in de Android 13 update voor de Pixel 4a die vriendin heeft.
En zo'n beetje alle gestures die je vaak nooit allemaal hebt bij 1 toestel.

En verder natuurlijk Snapdragon Sound (lossless via Bluetooth) naast het meer gangbare LDAC.

Alleen fingers crossed dat security updates blijven komen over 2 jaar. Major updates boeien mij geen drol.

En nu dus ook fingers crossed dat ik hem niet sloop want een grotere opvolger laat ik lekker links liggen.
M.K. @Jazco2nd15 maart 2023 11:45
Alleen fingers crossed dat security updates blijven komen over 2 jaar. Major updates boeien mij geen drol.
Dat is natuurlijk het grote manco van dit toestel. Ben zelf voor een Pixel7 gegaan, maar zou met dezelfde ondersteuningsduur de zenfone9 hebben gekozen om de redenen die je noemt.
Jazco2nd
@M.K.15 maart 2023 13:47
Volgens mij komt het wel goed met security updates. Het probleem is als je graag major updates ontvangt. Daarom ben ik toch voor de ZenFone gegaan.
jongetje @Jazco2nd15 maart 2023 17:59
Volgens jou? Waar is dat op gebaseerd, ik vertrouw op dit moment alleen Apple, Samsung en Google met 4 jaar of langer updates en iig patches. De overige fabrikanten komen de beloftes vaak niet na, voor zover ze al iets beloven...
kaaas @jongetje16 maart 2023 08:01
Vergeet fairphone niet
jongetje @kaaas16 maart 2023 09:57
Dat vind ik wel een lastige aangezien die wel updates geven maar best wel achter lopen. Maar je hebt gelijk, die zijn ook lang bij met security patches.
Jazco2nd
@jongetje15 maart 2023 18:23
Het feit dat Google voor zijn meeste eigen devices nieteens dezelfde update garantie kan bieden als Samsung, nota bene voor hun eigen OS (en in sommige gevallen eigen design chips), maakt dat ik juist helemaal niet onder de indruk ben van hun updates..

Voor Asus houdt ik het voorgaande model de ZenFone 8 in de gaten. Die kwam in 2021 uit. Als ze dus over een jaar nog security updates uitbrengen, ben ik al heel tevreden.

Na 3 jaar is er meestal wel een ander probleem met een telefoon waardoor je al gaat kijken naar een vervanger. Iets met planned obsolence.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 23 juli 2024 08:23]

Sando @Jazco2nd15 maart 2023 19:37
Alleen fingers crossed dat security updates blijven komen over 2 jaar. Major updates boeien mij geen drol.
Asus staat er niet bepaald om bekend dat ze ook maar enige rekening houden met de duurzaamheid van smartphones door aan toekomstbestendige software te denken waar de eigenaar (of de community) van een smartphone zelf direct security patches van Google's AOSP kan installeren, bijvoorbeeld in de vorm van LineageOS. Dan kan je beter een Sony, Google of Fairphone halen waar je na support van de fabrikant vaak uitgebreid de mogelijkheid krijgt om zelf je telefoon te beheren. In ieder geval die eerste twee zijn toch niet de minste.

Niet iedereen wil elke twee jaar een nieuwe smartphone kopen, dus het zou wel mooi zijn als Tweakers hier standaard melding van maakt. Stem op dit idee om het op de agenda te zetten.
Crim @Jazco2nd16 maart 2023 01:48
Inderdaad hele mooie en compacte hardware. Alleen de software zit echt ramvol bugs en problemen, er is ook nog niet veel gefixed sinds de launch. Problemen met bellen op speaker, GPS, kleurverschillen en refresh rate, nightmode die groen is in plaats van Oranje etc.

Lijkt er ook niet echt op dat ze van plan zijn om er echt tijd en energie in te steken, er komt alleen af en toe een Android security update uit en misschien wat extra provider ondersteuning.
Jazco2nd
@Crim16 maart 2023 09:11
Ik heb m sinds augustus en afgezien van wat GPS problemen bij wandelen vorig jaar (nu niet meer) herken ik niet wat je zegt.
Ik had hem dan gelijk geruild voor een goed werkende versie. Hij werkt hier heerlijk.
Connor 15 maart 2023 10:11
Minder klein als in groter?
Lauwes @Connor15 maart 2023 10:14
Kleiner dan de gemiddelde phone, maar toch niet zo klein als de voorganger
Arrigi @Lauwes15 maart 2023 10:35
Ja, de alombekende heel erg kleine Zenfone 9 die bvb zoveel kleiner is dan een pakweg gemiddeld-grote S23. Nee, dan heeft men het liever over de """handzame""" Xperia 10, want die's tenminste LeKkEr CoMpAcT.

https://phonesized.com/compare/#2070,2176,2017,1863 voor een beetje perspectief.
Lauwes @Arrigi15 maart 2023 11:31
De S23 is alles behalve gemiddeld in formaat...

Kijk ik snel naar de toplijst 2022 van GSMArena wat de populairste telefoons van vorig jaar waren krijg je deze vergelijking met de Zenfone 9:
https://phonesized.com/co...,1890,1941,1773,1943,2093
Arrigi @Lauwes15 maart 2023 13:14
Populairst.. specifiek onder smartphonefans. Je kan ook een poll houden op een forum over pick-ups en een niet-representatieve populaire autolijst bekomen.

Ik zou in ieder geval niet blind vertrouwen dat dit een lijstje zonder bias is.
Lauwes @Arrigi15 maart 2023 13:27
Want de gemiddelde tweaker is geen 'smartphonefan'?

Ik snap je opmerking en op elke selectie is wel kritiek te geven, maar objectief gezien is de S23 absoluut kleiner dan de 'gemiddelde' smartphone dat merken tegenwoordig uitbrengen.

Tweakers pricewatch filter voor telefoon release in 2022 en 2023:
135 toestellen tot 147mm
670 toestellen groter dan 147mm
procyon @Arrigi15 maart 2023 11:43
De ZenPhone 9 gehad, subliem tevreden geweest over de combinatie klein formaat en zeer goede accu. Uiteindelijk weggedaan omdat telefoneren via de speaker gewoon nooit werkte. Miste ook draadloos opladen.

Nu een Xperia 5 IV, ook compact, wel draadloos laden en nog hogere accuduur. Wel dure telefoons maar het geld waard.
Jip99 @procyon24 maart 2023 17:24
en maar 2 jaar major en 2 jaar security, Zolang Sony nog zoveel geld blijft vragen voor z'n telefoons maar zulke belabberde updates pass ik.
procyon @Jip9924 maart 2023 17:36
2 jaar gegarandeerd. Maar waarschijnlijk langer.
Zo heeft bijvoorbeeld de Xperia 10 III Android 13 gekregen. (een telefoon met releasedatum eind 2020).

Daarbij ondersteunen ze actief de gebruikers om via andere wegen de laatste roms te kunnen gebruiken, denk aan unlocken en flashen en de drivers beschikbaar te stellen.

https://developer.sony.com/develop/open-devices/
freespeech_nl @Arrigi15 maart 2023 15:47
Het verschil zit hem in de breedte. En daarin is deze telefoon gewoon een van de zeer weinige high eind. En ja, dat kleine verschil met de S23 kun je dus echt voelen als je een telefoon in je hand hebt.

Daarom heb ik ook een Sony Xperia voor mijn werk en een Zenfone 8 voor prive. Deze zijn gewoon best smal en goed vast te houden. Toegegeven: de iPhone mini was nog lekkerder, maar Apple is gewoon echt niets voor mij.
Jip99 @freespeech_nl24 maart 2023 17:46
Ik heb nu een Xperia 5 II, prima toestel, maar er waren toen ook geruchten dat die 3 jaar zou krijgen, niks van waar gekomen..

En precies rond de 2 jaar was de vingerafdruk sensor kaduuk...
nielsvdbunt @Connor15 maart 2023 10:22
Ik las hem in een oogopslag ook als kleiner scherm. Duidelijker zou voor mij zijn:
" Gerucht: ASUS Zenfone 10 heeft groter scherm dan kleine voorganger"
PieterAelse @Connor15 maart 2023 10:18
Verwarrende titel inderdaad..
GenomDalar @Connor15 maart 2023 10:23
Creatief met titels...
lieverd 15 maart 2023 10:27
Vanwege de steeds maar toenemende afmetingen zit ik nog op een Samsung S7 (69.5mm breed / 142.3mm hoog), rustig af te wachten tot er een nieuwe Android telefoon uitkomt die geen tablet-aspiraties heeft. Ik wil toch echt niet met een damestasje gaan rondlopen. Maar nu zie ik dat die Zenphone 9 behoorlijk in de buurt komt, bedankt voor de tip.
-tom-562 @lieverd15 maart 2023 10:31
Leuk he, die marketing... Een galaxy S23 0,2mm kleiner en 1,5mm dunner dan een Zenphone 9.
Verwijderd @-tom-56215 maart 2023 13:27
De S23 lijkt wel breder: https://www.phonearena.co...xy-S23/phones/11980,11999
Kiswum
@Verwijderd15 maart 2023 16:44
De Zenfone 9 is wat dikker, maar wat minder breed inderdaad. In de praktijk merkte ik weinig verschil in de handzaamheid tussen de Zenfone 9, S22 en S23.

Ik ben een zeer groot liefhebber van compacte smartphones. Vanwege de camera en het update beleid zou ik eerder voor de S23 gaan. De S23 zou ik dan weer prefereren boven de S22, vanwege de veel betere accu. Die heeft Samsung echt naar een hoger niveau getild. Mede mogelijk gemaakt door de zuinigere Qualcomm processor.
icecreamfarmer @lieverd15 maart 2023 11:32
Ik heb een Sony XZ2 compact gehad en daarna maar een iphone13 mini.
Dat wachten was ik beu.
Clukers 15 maart 2023 11:15
Enorm spijtig nieuws, ik heb zelf een Zenfone 8 waarvan ik uiterst tevreden ben, en was eigenlijk aan het wachten op de 10 om naar een nieuwer model over te stappen. Ik was blij dat ik van Samsung weg was, stock Android dat snel werkt en enkele handige extra features. Lijkt erop dat ik toch weer naar iets anders moet uitkijken als de Zenfone 10 weer een stukje groter wordt...
Jazco2nd
@Clukers15 maart 2023 11:19
Het bizarre is: als je de fingerprint sensor in het scherm wil hebben (een must voor mensen met reuma/artritis in de vingers) én je wil audiojack en nog enigszins recent toestel, is de ZenFone 8 zo'n beetje je enige keuze..

Ik aas daarom op een tweedehandse ZenFone 8 voor mijn moeder, komend van een Sony Xperia 10 III.

Er zijn ontelbaar veel Android telefoons maar het gros is echt 13 in 1 dozijn.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 23 juli 2024 08:23]

Clukers @Jazco2nd15 maart 2023 11:32
Op VA staat er eentje (8gb versie geloof ik) dus mss kan je daar je slag slaan.
iqcgubon 15 maart 2023 10:23
Als ze hun headphone jack behouden en wireless charging toevoegen heb ik mogelijk mijn volgende telefoon gevonden. (Alleen die update policy he...)
Rouwette @iqcgubon15 maart 2023 10:26
Ach een Tweaker weet vast wel met en custom Rom om te gaan.
iqcgubon @Rouwette15 maart 2023 10:46
Uit ervaring is dat toch altijd hit en mis. Fijn als je een populair toestel hebt met veel maintainers maar in alle andere gevallen hangen die custom roms toch vaak met haken en ogen aan elkaar.
Robin94 @Rouwette15 maart 2023 11:25
De eerste voor de 9 is pas net uit en het forum is ook moet echt actief.
PalingDrone
@Robin9415 maart 2023 14:04
Zolang de Zenfone 9 nog gewoon netjes updates ontvangt is de noodzaak voor custom roms er nog niet zo.

Sterker nog, de rom die Asus levert is prima, geen bloat, lekker puur Android met een paar handige toevoegingen van Asus. Compact, degelijk, prima grip door de kunststof achterkant, lekker licht, snelle fp sensor en een batterijduur die in de dagen loopt terwijl ik max 80% oplaad (en dat laden gaat ook nog eens erg snel met de meegeleverde lader).

Hopelijk behouden ze bij de 10 die prettige kunststof achterkant, dat bevalt stukken beter dan spiegelglad glas.
freespeech_nl @Robin9415 maart 2023 15:49
Voor de 9 gaat ook wel komen. Asus is makkelijk te unlocken. Ik draai al bijna 2 jaar een custom rom op mijn 8. Prima telefoon.
JakkoFourEyes 15 maart 2023 10:38
Dat zou wel zonde zijn als dit gerucht waar is... De grootte van de Zenfone 9 is juist een van de USPs
Rev1988 15 maart 2023 11:23
Jammer dat de Zenfone 10 groter gaat worden volgens de geruchten. Heb zelf een Zenfone 9 aangeschaft vanwege het kleine scherm, high end cpu en goeie accu. Dan blijf ik de Zenfone 9 langer gebruiken nu er ook custom roms voor zijn.
Settler11 @Rev198815 maart 2023 13:29
Zou ik zeker doen. De 9 is nog net nieuw. Die krijgt (hopelijk) nog jaren (grote)updates.
Nolimit89 15 maart 2023 11:06
Had van de week weer even een iPhone 5 in de handen. Wat een heerlijk formaat was dat.
Hoe het allemaal zover heeft kunnen komen dat we met halve tablets rondlopen is me een raadsel.
Zou graag weer terug willen in ieder geval, met de huidige techniek uiteraard.
Rouwette @Nolimit8915 maart 2023 11:08
Ik heb met veel plezier met de iPhone 5 en erna de SE rond gelopen. Nu met de SE2 ook nog een relatief kleine telefoon.
lighting_ @Nolimit8915 maart 2023 11:14
Kleine smartphones is een klein markt.
Welk producent gaat daar tijd geld en energie in steken?
Nolimit89 @lighting_15 maart 2023 11:17
Is dat zo, of denk je dat?
Hackus @Nolimit8915 maart 2023 11:34
Is dat zo, of denk je dat?
Apple stopt niet voor niets met de mini, die ze maakten van de iPhone 12 en 13
product: Apple iPhone 12 Mini
product: Apple iPhone 13 mini
Nolimit89 @Hackus15 maart 2023 11:39
En men vind het niet voor niets zo jammer dat Asus groter gaat.
Persoonlijk ken ik meer mensen in mijn omgeving die kleiner willen, dan wat tegenwoordig de standaard is, dan andersom.
vix-ducis @Hackus15 maart 2023 12:57
Klopt uiteraard, maar het nieuwe plus model lijkt het dan ook weer niet zo goed te doen. Het is misschien deels wishful thinking, maar ik zie ze de SE4 ook nog wel maken in de body van de 12/13 mini.
Hackus @vix-ducis15 maart 2023 12:58
Klopt uiteraard, maar het nieuwe plus model lijkt het dan ook weer niet zo goed te doen. Het is misschien deels wishful thinking, maar ik zie ze de SE4 ook nog wel maken in de body van de 12/13 mini.
je kunt ook teveel aanbod hebben :)
dgtazzman81 @Hackus15 maart 2023 14:38
Er is markt voor mini formaat telefoons, het probleem voor Apple is dat ze met de 12/13 mini hun eigen markt aan het kannibaliseren zijn voor de Iphone SE. Gerucht is dan ook dat de volgende SE het ontwerp van de XE gaat overnemen en in essentie de plaats van de mini zal overnemen in het assortiment als klein, full screen model.
Hackus @dgtazzman8115 maart 2023 17:40
Er is markt voor mini formaat telefoons, het probleem voor Apple is dat ze met de 12/13 mini hun eigen markt aan het kannibaliseren zijn voor de Iphone SE. Gerucht is dan ook dat de volgende SE het ontwerp van de XE gaat overnemen en in essentie de plaats van de mini zal overnemen in het assortiment als klein, full screen model.
Nee, is compleet een ander toestel
dgtazzman81 @Hackus15 maart 2023 21:03
Niet echt, het zijn beide kleine toestellen, met courante hardware. Iemand die niet in een Pro Max Mega Ultra geintresseerd is, zal over het algemeen ook andere eisen hebben, dus dan is de keuze voor de goedkopere SE voor een kleiner formaat snel gemaakt. De tegenvallende verkopen van de 14 plus zijn hier ook en aardige indicatie voor, Apple heeft hun markt verkeerd ingeschat en gesatureerd met te veel modellen die in elkaars vaarwater zitten.
lighting_ @Nolimit8915 maart 2023 12:26
Waarom zou een producent dit negeren als er een markt voor zou zijn.
Er is altijd een klein groep die denkt dat de rest van de consumenten hetzelfde willen.
Nolimit89 @lighting_15 maart 2023 16:11
Omdat het tegenwoordig makkelijker is een groot toestel te produceren dan een kleine.
Er is altijd iemand die denkt dat hij alle wijsheid in pacht heeft.
lighting_ @Nolimit8915 maart 2023 19:14
dus klopt mijn stelling dat het economisch voor deze producenten niet logisch is.
In Azie zijn grote smartphones juist zeer populair. De markt voor kleine smartphones is te klein.
Ik denk niet alle wijsheid in pacht te hebben ik weet dat mijn feiten correct zijn.
U heeft gewoon pech en zal ermee moeten leren leven. Anders kunt u altijd een eigen merk opzetten voor kleine smartphones. In Azie kan je ze gewoon kant en klaar laten produceren.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 08:23]

Nolimit89 @lighting_16 maart 2023 10:24
Je stelling was dat er geen markt voor was. Je haalt twee dingen door elkaar, dus nee je stelling klopt niet.
lighting_ @Nolimit8916 maart 2023 10:37
Er is ook geen markt. Uw voorkeur is op een klein groep van toepassing. Dringt nog niet door.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 08:23]

Nolimit89 @lighting_16 maart 2023 10:56
Maar hoezo heb jij de indruk dat je alwetend bent? "Er is geen markt", "Er is wel een markt".
Als je het bij dergelijke uitspraken houd heeft reageren weinig nut.
Of-Aaargh 15 maart 2023 12:34
Maar dit vergelijk toont weer een ander beeld:
https://phonesized.com/compare/#2070,1943,2176,2096,1784
DiTomazo 15 maart 2023 13:35
Vroeger, toen je je telefoon nog met 1 hand kon bedienen. Dat waren nog eens tijden.
DaKluit @DiTomazo17 maart 2023 08:05
Vroeger, toen je je telefoon nog over 1 schouder moest dragen... ;)

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