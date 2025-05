Testversie Windows 11 bevat galerijmodus voor Windows Verkenner

Microsoft heeft Windows 11 Insider Preview Build 23435 vrijgegeven. Deze build bevat een galerijmodus voor Windows Verkenner waardoor foto’s en afbeeldingen die op een pc staan, eenvoudiger te bekijken zijn. De functie wordt nog niet naar alle testgebruikers uitgerold.

Volgens Microsoft zal de galerijmodus in Windows Verkenner een overzicht geven van alle foto’s en afbeeldingen op een computer, net zoals dat in de Foto’s-app kan, via de weergaveoptie 'Alle Foto’s'. Gebruikers kunnen ook collecties van foto’s of mappen toevoegen aan de galerijmodus. De modus zal volgens het Amerikaanse bedrijf ook via de bestandskiezer te doorzoeken zijn.

De functie zit momenteel in Windows 11 Insider Preview Build 23435, dat via het Windows Dev Channel verspreid wordt. Microsoft schrijft dat de galerijmodus nog niet naar alle Windows Insiders uitgerold zal worden omdat het bedrijf eerst nog feedback wil afwachten. Het is niet duidelijk of de functie in de stabiele versie van Windows 11 zal worden opgenomen.