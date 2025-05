Microsoft brengt iOS-ondersteuning uit voor Phone Link voor notificaties op pc

De Phone Link-app voor Windows 11 krijgt vanaf woensdag een update voor iOS-ondersteuning. Met de update kunnen iPhone-gebruikers hun smartphone koppelen aan een Windows 11-pc, om op die pc notificaties te ontvangen, iMessage-berichten te sturen en om te bellen.

Microsoft zegt dat met de iOS-ondersteuning gebruikers kunnen bellen met hun Windows 11-pc, mits die pc met een continue bluetooth-verbinding aan een iPhone is gekoppeld. Gebruikers kunnen ook iPhone-notificaties ontvangen op die Windows 11-pc en iMessage gebruiken. Dat laatste kan alleen in 1-op-1-gesprekken en met tekst; de iMessage-integratie ondersteunt geen groepsgesprekken of het delen van beeld of video.

Phone Link bestaat al jaren en heette tot een jaar geleden Your Phone. De functie laat gebruikers Android-toestellen koppelen aan een Windows-pc. De app bestaat ook voor Windows 10, maar Microsoft zegt in het bericht alleen dat de Windows 11-versie de iOS-ondersteuning krijgt. Over de Windows 10-versie wordt niet gesproken.

Microsoft kondigde de iOS-ondersteuning in februari aan. De ondersteuning was sindsdien te gebruiken voor Windows Insider-gebruikers. Het bedrijf zegt de iOS-ondersteuning geleidelijk naar alle Windows 11-gebruikers te willen brengen en dat deze uitrol medio mei klaar moet zijn. Naast Windows 11 is iOS 14 of hoger vereist. De functie werkt niet met iPads of macOS.