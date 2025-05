Thuislaadpaalbedrijf Easee bevestigt verkoopverbod in Nederland

Thuislaadpaalmaker Easee bevestigt in Nederland geen laadpalen meer te mogen verkopen. Een Zweedse veiligheidsautoriteit gaf eerder aan dat de aardlekschakelaar niet aan Europese wetgeving zou voldoen. De Nederlandse RDI neemt dit besluit over, zegt Easee tegen Tweakers.

Het gaat om zowel de Easee Home en de Easee Charge die niet meer in Nederland verkocht mogen worden, meldt het bedrijf. Dit zijn de twee modellen die Easee verkocht. Het bedrijf zegt in contact te zijn met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, ofwel RDI, 'en we onderzoeken nu de mogelijkheden'. De RDI heeft niet gezegd dat al verkochte laders aangepast moeten worden. Voor België geldt het verkoopverbod niet. In Nederland zijn er zeventienduizend Easee-laders geïnstalleerd.

De Elsäkerhetsverket, de Zweedse autoriteit voor elektrische veiligheid, maakte medio maart na eigen onderzoek bekend dat de Easee-laadpunten in Zweden niet meer verkocht mogen worden. De Easee-laadpunten gebruiken een elektrische aardlekschakelaar en geen elektromechanische. Daardoor zou er een risico bestaan dat de aardlekschakelaar niet altijd in werking treedt, aldus een inspecteur van de autoriteit.

De Zweedse veiligheidsautoriteit zegt dat de Easee-laadpunten nog wel 'met enige waakzaamheid' gebruikt kunnen worden. Het bedrijf moet de laadpunten volgens de autoriteit echter wel aanpassen om ervoor te zorgen dat ze aan de wet voldoen. Easee zegt te geloven dat de producten 'tot de veiligste op de huidige markt behoren en dat al onze gebruikers in alle veiligheid kunnen laden'. "Veiligheid en innovatie zijn vanaf het begin de belangrijkste focuspunten binnen Easee", zegt het bedrijf.

Het bedrijf zegt tegen het besluit van de Zweedse autoriteit in beroep te gaan. Verschillende laadpaalverkopers zeiden al dat een Nederlands verkoopverbod er ook aan zat te komen, blijkt uit een forumtopic op Tweakers. Easee had dit echter nog niet bevestigd. Nederland is na Zweden het tweede land dat de verkoop van de laadpunten verbiedt. De Easee-laadpunten ondersteunen 1- en 3-fase laden, laden tot 22kW en hebben een app om laadtijd en -vermogen in te kunnen stellen.