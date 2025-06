1000km bereik of supersnel laden

"Ik ga pas elektrisch rijden als er een EV is met een range van minimaal 1000km." Dit is een veelgehoorde stelling van mensen die nog niet elektrisch rijden en pas over willen als er EV's komen die minstens hetzelfde rijbereik hebben als hun huidige vervoermiddel. Anderen stellen iets vergelijkbaars op het vlak van laden. "Ik stap pas over als het laden nog maar vijf minuten duurt, net als tanken." Beide zijn op zichzelf technisch haalbaar, maar op korte termijn kunnen ze niet allebei tegelijk.

Bovendien is het de vraag of beide eisen wel echt noodzakelijk zijn of dat het eerder gaat om een psychische drempel voor het onbekende en het gevoel dat je er, getalsmatig, op achteruitgaat. Voor verreweg de meeste ritjes is een bereik van ongeveer 400km immers ruim voldoende en eventueel ergens laden hoeft in veel gevallen ook niet veel tijd te kosten. Voor beide varianten is wel iets te zeggen, maar een combinatie ligt momenteel niet voor de hand. Een kleine accu is immers sneller weer vol. Een grote accu leidt tot onnodig veel gewicht en meer benodigde grondstoffen, terwijl lange ritten voor de meesten eerder de uitzondering dan de regel zijn. Dat zou betekenen dat je voor een flinke meerprijs een auto koopt met extra grote accu, die slechts een paar keer per jaar daadwerkelijk benut wordt.

Het laadvermogen stijgt ieder jaar. Momenteel is 200 tot 250kW zelfs in het middenklassesegment niet spectaculair meer en vrijwel alle snelladers die momenteel worden geïnstalleerd, kunnen 350kW aan. Bovendien zijn laadpalen met een hoger vermogen al in zicht. Er is niet direct een technische beperking, maar het stelt wel eisen aan kabels, accu en koeling. Nu steeds meer EV's een spanning van 800V krijgen, worden diverse knelpunten in één klap opgelost. Een 800V-accu betekent dunnere kabels, minder koper en een beduidend hoger laadvermogen. Nieuwe accuchemie draagt daaraan bij: een hogere energiedichtheid, een hoger laadvermogen en minder gewicht.

Een Hyundai Ioniq 5 met 800V-accu aan een snellaadpaal

Het zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de gemiddelde EV van de toekomst slechts een kleine of middelgrote accu heeft. Deze zou, met technologie die nu al in labs getest is, in minder dan vijf minuten op te laden zijn. Het is de vraag of een groot bereik dan nog noodzakelijk is. In dit artikel bekijken we beide scenario's.