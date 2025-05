Privacyfunctie Windows 11-bèta houdt monitoring actieve pc-gebruikers tegen

Microsoft test een functie uit in een bètaversie van Windows 11 waardoor apps niet meer kunnen monitoren of een gebruiker actief in de weer is aan zijn of haar computer. Via de functie kan de toegang van programma's tot allerhande pc-sensoren ingetrokken worden.

De privacyfunctie wordt momenteel uitgetest in een bètaversie van Windows 11, KB5025299, en kreeg in de Engelstalige versie van het besturingssysteem de naam presence sensing mee. Deze functie bevat een optie om alle apps op een computer toegang tot data van pc-sensoren te ontzeggen waardoor deze apps niet meer kunnen nagaan of een gebruiker actief aan de slag is met de pc.

De maatregel kan ook ingevoerd worden voor bepaalde apps. Onderaan het instellingenmenu wordt ook een lijst met apps getoond die de afgelopen zeven dagen data van pc-sensoren hebben opgevraagd en geregistreerd hebben wanneer een gebruiker actief in de weer was op zijn of haar computer. Het is niet duidelijk of Microsoft deze privacyfunctie ook wil implementeren in een stabiele versie van Windows 11.