Microsoft: Phone Link met iOS-integratie is uit voor alle Windows 11-gebruikers

Microsoft heeft zijn app Phone Link een update gegeven om de iPhone-functionaliteit te activeren. Alle gebruikers van Windows 11 kunnen die nu gebruiken, zegt het bedrijf. De functie werkt ook in de Benelux.

Phone Link iOS

De functie is er nu voor gebruikers van Windows 11, zegt Microsoft. Gebruikers kunnen alleen in individuele chats tekstberichten sturen en ontvangen; het werkt niet in groepschats. Ook het sturen en ontvangen van video's en afbeeldingen werkt niet.

Microsoft zegt dat Phone Link de update krijgt in 39 talen en 85 landen. Welke landen dat zijn, zegt het bedrijf niet, maar de functie werkt in elk geval in het Nederlands. De site voor Telefoonkoppeling, zoals de app in het Nederlands heet, meldt nog niets over iPhone-compatibiliteit. De versie van de app na de update is 1.23032.186.0.

Microsoft kondigde de iOS-ondersteuning in februari aan. De ondersteuning was sindsdien te gebruiken door Windows Insider-gebruikers. Het bedrijf zegt de iOS-ondersteuning geleidelijk naar alle Windows 11-gebruikers te willen brengen en dat deze uitrol medio mei klaar moet zijn. Naast Windows 11 is iOS 14 of hoger vereist. De functie werkt niet met iPads of macOS. De release was geleidelijk en is eind april begonnen.