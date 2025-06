Nederlandse Politie geeft kleine groep agenten speciale telefoon voor TikTok

De Nederlandse politie gaat een kleine groep agenten een speciale telefoon geven met een zakelijk TikTok-account. Die telefoon wordt alleen gebruikt voor het beheren van het TikTok-account en voor opsporings- en inlichtingendoeleinden, stelt de politie.

De politie zegt dat het gebruik van TikTok noodzakelijk is om onder meer in contact te komen met bepaalde jongeren die anders moeilijk te bereiken zijn, en om de informatiepositie te versterken. De politie stelt daarom dat het sociale medium 'niet zomaar te negeren' valt. Om die reden is besloten om 'een kleine groep collega's' er veilig gebruik van te laten maken door ze een speciale TikTok-telefoon mee te geven. Het zakelijke account dat door deze groep agenten wordt beheerd, wordt gebruikt voor 'opsporing, intelligence, communicatie, toezicht en handhaving'.

Om ervoor te zorgen dat het zakelijke TikTok-account ook echt alleen op de daarvoor bedoelde telefoon gebruikt wordt, heeft de politie het onmogelijk gemaakt om de app te installeren op alle andere, digitale apparaten die gebruikt worden voor het werk. Werktelefoons hadden deze beperking volgens de politie al, maar nu wordt dat dus uitgebreid naar onder meer tablets en laptops. Hiermee wil de politie naar eigen zeggen 'de gevaren en risico’s van dit platform ondervangen', maar tegelijk de verantwoordelijkheid nemen om 'in goede verbinding te zijn met iedereen in de samenleving en daar te zijn waar mensen zijn, ook online'.