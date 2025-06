Omroep Brabant komt met eigen ondemandstreaming-app Brabant+

Omroep Brabant komt met een eigen streaming-app waarmee video's van de publieke omroep on demand te bekijken zijn. De app krijgt de naam Brabant+. Omroep Brabant is de eerste regionale omroep met zo'n dienst.

Omroep Brabant geeft op zijn website aan dat Brabant+ vergelijkbaar is met streaming-apps als Netflix en NPO Start. Kijkers die gebruikmaken van de app, krijgen geen reclame te zien, belooft de omroep. Ook is de app gratis te downloaden. Via de app is al het videoaanbod van de omroep on demand te bekijken, evenals livetelevisie en -radio. Hoofdredacteur Renzo Veenstra zegt dat de omroep de app deels introduceert om nieuwe kijkers aan te spreken die 'zelf willen bepalen wanneer ze wat willen zien'.

Bij de introductie van Brabant+ komt direct ook een nieuwe serie met Frank Lammers online, die exclusief in de app te zien is. De serie heet Ministerie van Brabantse Zaken, 'waar zaken als stikstof, droogte, drugs, wonen en ontkerkelijking aan bod komen', schrijft de omroep.

De app is per direct beschikbaar in de Play Store en App Store. Vooralsnog is hij niet te downloaden op alternatieve televisieplatforms, zoals Android TV.