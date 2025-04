Ook Brits parlement en staf mogen geen TikTok op werktelefoons hebben

Het Verenigd Koninkrijk breidt zijn TikTok-ban op overheidsapparaten uit. De app is nu ook verboden op werktelefoons van parlementsleden en hun staf. Ook mag een smartphone waarop de app geïnstalleerd is niet op de wifi van het parlement.

Dat meldt onder andere de BBC. Zoals vaker bij deze TikTok-bans het geval is, zijn de personen in kwestie nog wel vrij om TikTok te gebruiken op een privétoestel via een eigen internetverbinding, maar ook dat wordt doorgaans sterk afgeraden. De ban is een aanvulling op die van een kleine week geleden, toen TikTok van de toestellen van leden van het kabinet af moest.

De reden voor de verbanning van de app is spionage. TikTok wordt ontwikkeld door het Chinese ByteDance en verschillende overheden beschuldigen dat bedrijf ervan nauwe banden te hebben met de Chinese Communistische Partij. TikTok-ceo Shou Zi Chew is donderdag verhoord door het Amerikaanse Congres over deze verdenkingen. Ook daar is de scepsis tegenover TikTok groot.

De topman ontkende dat TikTok banden zou hebben met de Chinese overheid. Ook zegt hij dat het bedrijf stappen zet om kinderen te beschermen tegen content die schadelijk voor ze kan zijn en wordt gebruikersdata meer en meer opgeslagen in het gebied waar ze vandaan komen. Dat geldt voor de VS, maar ook Europa. De Chinese ambassade in Londen reageerde vorige week op de eerste ban in het VK door te zeggen dat dit gemotiveerd is door politiek en niet door feiten, zo schreef de BBC.

Andere landen en partijen met TikTok-bans op overheidsniveau zijn België, Schotland, de VS, Canada en de Europese Commissie. In Nederland is zo'n ban ook ophanden. Die zal gelden op de werktelefoons van ambtenaren. In India is de app in heel het land verboden.